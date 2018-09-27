27 Eylül 2018 04:59
Son Düzenlenme Tarihi: 26 Eylül 2018 15:04

Adana Akkapı Mahallesi: Pahalılık artıyor halk sıfır noktasında

Adana Akkapı Mahallesi'nde yaşayan işçisi de esnafı da ekonomiden şikayetçi. "Halk sıfır noktasında" sözü hepsinin ortaklaştığı konu.

Adana Akkapı Mahallesi: Pahalılık artıyor halk sıfır noktasında

marangoz

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    İrem Hazal KELLECİ
    Seren ELATAŞ
    Adana

    Ekonomideki daralmanın, TL’nin değer kaybedişinin etkisinin giderek hissedildiği bugünlerde bu gidişatın vatandaşlara nasıl yansıdığını Adana’nın Akkapı Mahallesi sakinleriyle konuştuk. Hükümetin politikalarını yanlış bulan mahalleliler, gidişattan tedirgin. Ekonomideki olumsuz gidişi hem maddi hem manevi açıdan ağır şekilde hissettiğini söyleyen vatandaşlar; hükümetin çözüme yönelik bir politika izlemediğinden şikayetçi. 

    DOLARA BAĞIMLILIKTAN KURTULMALIYIZ

    Mahallede marangozluk yapan Adem Yiğitel, “Ekonomik kriz iş hayatımı aile yaşantımı çok etkiledi” diye başlıyor söze. “Malzemelerin ithal olması bizi etkiliyor. Fiyatları iki katına çıktı” diyen Yiğitel, devam etti: “Çocuklarım okuyor, kırtasiye ihtiyaçları, okul kayıt parası var. Okul kayıt parası almayacaklarını söylendikleri halde 200 TL kayıt parası alınıyor. Ülkenin bu duruma gelmesi hükümetin izlediği yanlış politikaların sonucu.” Hükümetin ‘dış güçlerin oyunu’ söylemine inanmadığını dile getiren Yiğitel, halka yapılan “tasarruf” ve “kemer sıkma” çağrıları için de “Fırından ekmeği 1.25 kuruşa alıyoruz. 70 TL olan un 180 TL’ye alınıyor artık. Nasıl tasarruf edebiliriz? Benzin 7 TL olmuş, yürüyerek mi gideyim her yere? Çocuklarımın ihtiyaçlarından yediğinden, kıyafetinden mi kısayım?” dedi.

    ESNAF BATMA NOKTASINDA

    Mahallede hamburger dükkanı işleten Süleyman Başar’a konuk oluyoruz. Başar, bir esnaf gözüyle başlıyor anlatmaya: “Krizden hem maddi hem manevi açıdan etkilendik. Aldığım malzemeler iki katına çıktı. Örneğin 5 liraya aldığım poşet 12 liraya çıktı kısa zaman içinde. 35 kuruşa aldığım peçeteyi 1 TL’ye alıyorum şimdi. Krizden dolayı müşteri sayımda azalma oldu. 2.5 liraya hamburgeri alamaz oldular. İnsanların alım gücü azaldı bu haliyle esnafa da yansıyor. Okullar açıldı. Çocuklarımın ihtiyaçları, harçlıkları, servis fiyatları derken kazandığımız para ihtiyaçlarımıza yetmiyor.” Hükümete güvenmediğini söylüyor Başar: “Hükümet, yandaş patronları dolar milyarderi yapmak için uğraşıyor. Biz dolarla iş yapınca batıyoruz ama onlar kazanıyor bir şekilde. Bir esnaf olarak çökmüş durumdayım. Ruh halim hiç iyi değil ve iş yerimi bile kapatmayı düşünüyorum. Hükümetten artık bir beklentim yok çünkü sorunun ana kaynağı olan da hükümet ve sorunları da onlar çözemez. Sorunları çözmek yerine sürekli mağdur edebiyatı yapıyorlar. Fatura halka kesiliyor.”Mahallede ağırlıklı olarak CHP’ye oy çıktığını ancak krizle ilgili hiçbir muhalif partinin yeteri kadar çabalamadığını dile getiren Başar “Ana muhalefet partisi bu krizde bir şey yapmadı” dedi.

    İNŞAAT SEKTÖRÜ DURGUN

    İnşaat işçisi Akın’la görüşüyoruz: “İnşaat sektörü dolar yüzünden durmuş durumda malzeme alınamıyor, işler durgun. Kriz cebimizi, günlük yaşantımızı bayağı etkiliyor insanlar geçinemiyor. Ekonomi kötü Muharrem İnce de gelse belki aynı olacaktı ama biraz rahatlardık belki de. Asgari ücret 1600 TL bu parayla bu dönemde ev nasıl geçindirilir?”

    PAHALILIK BİZİ BİTİRDİ

    Adana’da yaygın olarak kışlık yemek hazırlıkları yapılır. Ağustos, Eylül ayları emekçi mahallelerinde neredeyse her sokakta biber, domates stoku, salça yapan bir grup kadına rastlamak mümkün. Mahallede denk geldiğimiz bir grup kadının yanına gidiyoruz. Krizin etkilerini soruyoruz, içlerinden biri “Biz etkilenmedik geçinip gidiyoruz” diyor ilk önce. “Patlıcanı geçen sene ne kadara alıyordunuz?” diye soruyoruz bu sefer. “1 TL’ye alıyorduk, bu sene 3 TL’ye alıyoruz” diyor, biraz daha rahatlayarak ekonomideki olumsuz etkilerde bahsetmeye başlıyor. Başka bir kadın alıyor sözü: “Yaşamak için mecburuz almaya ama aylığı aldığımız gibi bitiyor. Gelecek ay için borç almak zorunda kalıyoruz. Bu pahalılıktan bıktık çöktük.”

    Adana’da ‘kriz’ paneli: Ali Ağaoğlu’nun borcunu neden biz ödeyelim?

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