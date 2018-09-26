SaÄŸlÄ±k emekÃ§ilerinden tabutlu dÃ¶ner sermaye eylemi

EskiÅŸehir'de saÄŸlÄ±k emekÃ§ileri dÃ¶ner sermayelerin artÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in hastane bahÃ§esinde tabutlu basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

EskiÅŸehir Devlet Hastanesi'nde toplanan SaÄŸlÄ±k-Sen Åžubesi üyeleri, kartondan yapÄ±lan tabutun üzerine 'Döner sermaye' yazÄ±larÄ±nÄ± ve beyaz önlükleri astÄ±. SaÄŸlÄ±k-Sen Åžube BaÅŸkanÄ± Hasan Hüseyin Köksal da imam cübbesi giyip baÅŸÄ±na sarÄ±k takarak tabutun yanÄ±nda durdu. Köksal ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Ä°limizdeki baÅŸta EskiÅŸehir Devlet Hastanesi olmak üzere, tüm saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±nda hekim dÄ±ÅŸÄ± personel sÄ±fÄ±r TL ek ödeme almÄ±ÅŸtÄ±r. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde ise sadece yoÄŸun bakÄ±mlar acil servis ve özellikli birimler ek ödeme almÄ±ÅŸtÄ±r. SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n maaÅŸlarÄ±ndaki düÅŸüklük, ek ödeme ile giderilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Mevcut sistemde, maaÅŸ, maaÅŸa ek olarak sabit ek ödeme ve çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kurumun performans ve gelir gider dengesine göre döner sermaye ödeniyor. Ancak gelinen noktada saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± sabit ek ödemeye mahkum edilmiÅŸ durumdadÄ±r. AldÄ±klarÄ± ek ödeme emekliliÄŸe yansÄ±tÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±ndan baÅŸka bir maÄŸduriyet yaÅŸanmaktadÄ±r. Gelir-gider dengesinde gün geçtikçe makas açÄ±lmaktadÄ±r. Hastanelerin tÄ±bbi cihaz ve malzeme giderleri her yÄ±l artmasÄ±na raÄŸmen, özellikle SGK'den elde edilen gelirler aynÄ± kalmaktadÄ±r. Döner sermaye yükünün azaltÄ±lmasÄ± ve saÄŸlÄ±k personelinin döner sermayelerinin artÄ±rÄ±lmasÄ± için bir an önce hastanelerin gelirleri artÄ±rÄ±lmalÄ±, böylece daÄŸÄ±tÄ±lacak döner sermayelerde de bir rahatlama saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n maÄŸduriyetinin giderilmesi için, daÄŸÄ±tÄ±labilir döner sermaye oranÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±, döner sermaye üzerinden yapÄ±lan ödemelerin azaltÄ±lmasÄ± ve bazÄ± giderlerin genel bütçeden karÅŸÄ±lanmasÄ± gibi seçenekler hayata geçirilmelidir. AyrÄ±ca, özellikle hastanelerde giriÅŸimsel ve giriÅŸimsel olmayan ÅŸeklinde ayrÄ± ve daha garantili alternatif havuz sistemleri geliÅŸtirilmelidir.” (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 15:01

www.evrensel.net