Tutuklu CHP'li genÃ§ler iÃ§in tahliye kararÄ± verildi

24 Haziran gecesi Antalya Adliyesi Ã¶nÃ¼ndeki seÃ§im protestosu nedeniyle tutuklanan CHP'li 5 genÃ§ iÃ§in tahliye kararÄ± Ã§Ä±ktÄ±.

Antalya'da, 24 Haziran'da yapÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerinin ardÄ±ndan oy çuvallarÄ±nÄ±n getirildiÄŸi Antalya Adliyesi önünde, CHP ile AKP ve MHP'li grup arasÄ±nda yaÅŸanan gerginlikten sonra 27 Haziran'da 10 CHP Gençlik KollarÄ± üyesi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nanlardan Salih Ulus, Mahir Åžen, Burhan ÇalÄ±ÅŸkan, Veli YeÅŸilçay ve TuÄŸrul BahadÄ±r çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret suçlamasÄ±yla tutuklanan CHP'liler için mahkemeye yapÄ±lan itirazlar bugün sonuç verdi. Mahkeme, 5 genç için adli kontrol ÅŸartÄ±yla 91 gün sonra tahliye kararÄ± verdi.

Kepez E Tipi KapalÄ± ve AçÄ±k Cezaevi'nde tutuklu gençlerin akÅŸam saatlerinde serbest kalacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu da Antalya'da tutuklu gençleri ziyaret etmiÅŸti. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 14:51

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