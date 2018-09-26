EskiÅŸehir'de Avukat Heval YÄ±ldÄ±z Karasuâ€™ya yÃ¶nelik saldÄ±rÄ± protesto edildi, 'Failler bir an Ã¶nce ortaya Ã§Ä±karÄ±lsÄ±n' denildi.

EskiÅŸehir’de Ali Ä°smail Korkmaz, 10 Ekim Ankara KatliamÄ± DavasÄ± gibi birçok toplumsal davanÄ±n avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Heval YÄ±ldÄ±z Karasu’nun OdunpazarÄ±’ndaki avukatlÄ±k bürosuna yapÄ±lan saldÄ±rÄ± EskiÅŸehir’de Emek ve Demokrasi Güçleri tarafÄ±ndan protesto edildi. Önceki gün yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da YÄ±ldÄ±z Karasu’nun bürosunun bulunduÄŸu apartmanÄ±n duvarÄ±na “OdunpazarÄ±’nda HDP’li Ä°stemiyoruz!” yazÄ±lmÄ±ÅŸ, pompalÄ± tüfekle apartmanÄ±n duvarÄ± kurÅŸunlanmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi büronun önünde toplanan Emek ve Demokrasi Güçleri adÄ±na konuÅŸan EÄŸitim Sen Åžube Sekreteri Kemal Koçak, “Heval YÄ±ldÄ±z Karasu’ya yapÄ±lan saldÄ±rÄ±, aslÄ±nda hepimize verilmek istenen bir gözdaÄŸÄ±dÄ±r. Ancak bu saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren çete bozuntularÄ± bilmelidirler ki, EskiÅŸehirli hukukçular, emek ve demokrasi güçleri bu saldÄ±rÄ±lara papuç bÄ±rakmayacaktÄ±r” dedi.

‘KORKMAYACAÄžIZ VE YILMAYACAÄžIZ’

“SaldÄ±rÄ±nÄ±n en önemli gerekçesi YÄ±ldÄ±z Karasu’nun da belirttiÄŸi üzere onun ismidir” diyen Koçak, “Bir avukatÄ±n ismi üzerinden Ä±rkçÄ±lÄ±k yapmak acÄ±nacak bir davranÄ±ÅŸtÄ±r. Bu bir ideoloji, düÅŸünce açÄ±klamasÄ± deÄŸil, apaçÄ±k suçtur. Kendi siyasi rantlarÄ± için bu suçu iÅŸleyenler ve iÅŸletenlere cevabÄ±mÄ±z ÅŸudur: Bizi korkutamayacak ve yÄ±ldÄ±ramayacaksÄ±nÄ±z, siyasi görüÅŸümüz, Ä±rkÄ±mÄ±z, inancÄ±mÄ±z, mesleÄŸimiz ne olursa olsun hepimiz birer Heval’iz ve bu Ä±rkçÄ± anlayÄ±ÅŸa karÅŸÄ± mücadeleye devam edeceÄŸiz” ifadelerini kullandÄ±. Sorumlular açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±lÄ±ncaya kadar sürecin takipçisi olacaklarÄ±nÄ± söyleyen Koçak, “SaldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin adli soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. SoruÅŸturmanÄ±n bir boyutu da büronun hemen yanÄ±nda bulunan ve saldÄ±rÄ±dan henüz 5-6 saat sonra sosyal medya hesaplarÄ±ndan “KayÄ± Boyu DerneÄŸimizin yan binasÄ±na Heval YÄ±ldÄ±z Karasu isimli bir avukatÄ± yerleÅŸtirmiÅŸler. OdunpazarÄ±’nda HDP'li istemiyoruz!” paylaÅŸÄ±mÄ± yapan ve “avukatlÄ±k tabelasÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±lar” diye zafer naralarÄ± atan KayÄ± Boyu DerneÄŸi yöneticilerinin fiilleridir. Söz konusu yazÄ± ile saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda duvara yazÄ±lan yazÄ±nÄ±n aynÄ± olmasÄ±nÄ±n, bir rastlantÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±ktÄ±r. SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bu hususlarÄ± da dikkate alan, derinlemesine bir soruÅŸturma yapmasÄ± gerekmektedir.” dedi. Avukatlar adÄ±na konuÅŸan Alper Can Aytaç da YÄ±ldÄ±z Karasu’nun yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± söyledi. Öte yandan açÄ±klama sÄ±rasÄ±nda KayÄ± Boyu DerneÄŸi’nden Mehter MarÅŸÄ± çalÄ±ndÄ±.

FotoÄŸraf: Eylem Lodos/EVRENSEL

FEYZÄ°OÄžLU: SALDIRIYI KINIYORUZ

Öte yandan Türkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Metin FeyzioÄŸlu da EskiÅŸehir'de Avukat Heval YÄ±ldÄ±z Karasu'nun bürosunun bulunduÄŸu binaya av tüfeÄŸiyle yapÄ±lan saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda açÄ±klama yaptÄ±. Türkiye Barolar BirliÄŸi ve EskiÅŸehir Barosu olarak olayÄ±n takipçisi olduklarÄ±nÄ± söyleyen FeyzioÄŸlu, “EskiÅŸehir'de, meslektaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n bürosunun yaylÄ±m ateÅŸine tutulmasÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz. Bu saldÄ±rÄ± sadece bir avukata veya tüm avukatlara deÄŸil, hukuk devletine yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. OlayÄ±n takipçisiyiz” ifadelerini kullandÄ±.

Avukat Heval YÄ±ldÄ±z Karasuâ€™nun bÃ¼rosuna saldÄ±rÄ±

HDP: ETKÄ°N BÄ°R SORUÅžTURMA YAPILMALI

HDP Hukuk ve Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu Sözcüsü AyÅŸe Acar BaÅŸaran da bir açÄ±klama yaparak saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±. BaÅŸaran açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, EskiÅŸehir ValiliÄŸi ve EskiÅŸehir BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± bu karanlÄ±k saldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±nda olabilecek tüm odaklarÄ± derhal soruÅŸturmalÄ±, failleri yargÄ± önüne çÄ±karmalÄ±dÄ±r. YargÄ± kurumunun da bir an önce saldÄ±rÄ±larÄ± gerçekleÅŸtirenler hakkÄ±nda etkili soruÅŸturma yürütmesi gereklidir. Bu saldÄ±rÄ± sürekli olarak ayrÄ±mcÄ± ve ötekileÅŸtirici bir nefret dili kullanan siyasetçilerin bu tutumlarÄ±ndan da baÄŸÄ±msÄ±z deÄŸildir. Bu tip saldÄ±rÄ±lar toplumu kutuplaÅŸtÄ±rmaya hizmet etmektedir.” (EskiÅŸehir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 14:23

www.evrensel.net