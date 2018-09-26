Basraâ€™daki gÃ¶sterilerin Ã¶ncÃ¼ ismi kadÄ±n aktivist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Irak'Ä±n Basra kentindeki gÃ¶sterilerin Ã¶ncÃ¼ isimlerinden kadÄ±n aktivist Suad el-Ali silahlÄ± saldÄ±rÄ± ile Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Irak'Ä±n güneyindeki petrol zengini Basra’da yaklaÅŸÄ±k iki ay süren gösterilerin öncü isimlerinden kadÄ±n aktivist Suad el-Ali uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Yerel basÄ±nda yer alan haberlere göre, Basra’da iÅŸsizlik ve elektrik kesintileri nedeniyle 8 Temmuz’da patlak veren gösterilerin önde gelen isimlerinden Suad el-Ali eÅŸiyle birlikte araçlarÄ±na bindikleri sÄ±rada silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. KadÄ±n aktivist olay yerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken eÅŸi ise saldÄ±rÄ±dan yaralÄ± kurtuldu.

KURÅžUN YAÄžMURUNA TUTULDULAR

SaldÄ±rÄ± anÄ±na iliÅŸkin sosyal medyada yayÄ±nlanan güvenlik kameralarÄ± görüntülerinde Suad el-Ali ve eÅŸinin araçlarÄ±na doÄŸru ilerledikleri sÄ±rada kimliÄŸi henüz belirlenemeyen kiÅŸilerce kurÅŸun yaÄŸmuruna tutulduklarÄ± görülüyor.

Öldürülen kadÄ±n aktivistin, kendisinin kurduÄŸu bir insan haklarÄ± örgütüne baÅŸkanlÄ±k ettiÄŸi belirtildi.

Bir süre önce de Basra’daki gösterilerde gönüllü doktorluk yapan Hacer Yusuf isimli bir kadÄ±n aktivist yine kimliÄŸi belirlenemeyen kiÅŸiler tarafÄ±ndan kaçÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Irak petrolünün yaklaÅŸÄ±k yüzde 80’inin çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Basra vilayeti, 8 Temmuz’dan 7 Eylül’e kadar büyük gösteriler ve ardÄ±ndan meydana gelen ÅŸiddet olaylarÄ±na sahne olmuÅŸtu. Basra halkÄ± ilk önce elektrik kesintisi ve iÅŸsizlik için sokaÄŸa çÄ±kmÄ±ÅŸ daha sonra buna içme suyu krizi de eklenmiÅŸti. Basra’da yaklaÅŸÄ±k iki ay süren gösterilerde 30’dan fazla gösterici hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, yüzlerce kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 14:09

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