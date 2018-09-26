Yasak ilan edilen bÃ¶lgede orman yangÄ±nÄ±

Bitlis ValiliÄŸi tarafÄ±ndan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edilen bÃ¶lgede yapÄ±lan operasyonlarÄ±n ardÄ±ndan Sehi ormanlarÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Bitlis ValiliÄŸi tarafÄ±ndan sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edilen bölgede yapÄ±lan operasyonlarÄ±n ardÄ±ndan Sehi ormanlarÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Dumanlar kentin birçok noktasÄ±nda görülebiliyor.



Bitlis ValiliÄŸi tarafÄ±ndan sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edilen bölgede yapÄ±lan operasyonlarÄ±n ardÄ±ndan Sehi ormanlarÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Operasyon sonrasÄ± çÄ±kan yangÄ±n büyük bir alana yayÄ±lÄ±rken, dumanlar Bitlis'in birçok bölgesinden de görülüyor. YangÄ±na müdahale edilmesine izin verilmezken, ormanlÄ±k alandaki yangÄ±n yayÄ±larak devam ediyor.

BÖLGE 22 EYLÜL'DE YASAKLANMIÅžTI

Bitlis ValiliÄŸi, 22 Eylül tarihinde il merkezine baÄŸlÄ± YukarÄ±ölek, AÅŸaÄŸÄ±ölek, IlÄ±cak, Üçevler, OÄŸulcak, Kalupat, AÅŸaÄŸÄ±balcÄ±lar, YukarÄ±balcÄ±lar, KarakuÅŸ, AÅŸaÄŸÄ±yolak, YukarÄ±yolak, Yarönü, BeÅŸkaynak, UçankuÅŸ, KÄ±nalÄ±, Dikme, YukarÄ±dikme, AÅŸaÄŸÄ±dikme, Kutlu, Akgün, Çobansuyu, AÅŸaÄŸÄ±çobansuyu, Güllüce, Esenburun, Harmanyeri ve Dutköy köylerinde her gün saat 18.00 ila 07.00 arasÄ±nda ikinci bir emre kadar her gün sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan etmiÅŸti. (MA)

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