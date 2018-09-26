AYMâ€™den Ã¶rnek mobbing kararÄ±: Hak ihlali var

Anayasa Mahkemesi Erzurum'da veteriner hekim olan E.B.'ye mobbing baÅŸvurusunda hak ihlali kararÄ± verdi.

Anayasa Mahkemesi, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kurumdan haksÄ±z yere tayin edildiÄŸi, sistemli ve sürekli biçimde psikolojik tacize maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, etkili bir giderim ve koruma imkanÄ±ndan yararlandÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla bireysel baÅŸvuruda bulunan veteriner hekimin maddi ve manevi varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruma ve geliÅŸtirme hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, E.B. baÅŸvurusunda Anayasa’nÄ±n 17. maddesinde güvence altÄ±na alÄ±nan kiÅŸinin maddi ve manevi varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruma ve geliÅŸtirme hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸine karar verdi.

Erzurum Ä°l GÄ±da Kontrol MüdürlüÄŸü’ne 2007 yÄ±lÄ±nda veteriner hekim olarak atanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kurum müdürünün baskÄ±sÄ±na maruz kalan E.B., kurumun içinde huzurun saÄŸlanmasÄ± konusunda dikkatli davranmasÄ± konusunda uyarÄ±, kÄ±nama, sürgün gibi cezalarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. E.B'nin BÄ°MER’e gönderdiÄŸi ÅŸikayetler de uyarÄ± konusu oldu.

BaÅŸvurucu yaÅŸanan olaylar sürecinde Kurum MüdürlüÄŸüne, BaÅŸbakanlÄ±k Ä°letiÅŸim Merkezine (BÄ°MER) ve BakanlÄ±ÄŸa sunduÄŸu dilekçelerle Kurum Müdürü Yücel KoÅŸapÄ±nar tarafÄ±ndan uygun olmayan koÅŸullarda çalÄ±ÅŸmaya zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hakarete uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisine psikolojik taciz uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

MÜDÜR BERAAT ETTÄ°

BaÅŸvurucunun Kurum Müdürü Yücel KoÅŸapÄ±nar hakkÄ±ndaki soruÅŸturma talebi üzerine Valilik tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporda, baÅŸvurucuya psikolojik taciz uygulandÄ±ÄŸÄ± belirtilmiÅŸ ve KoÅŸapÄ±nar hakkÄ±nda soruÅŸturma izni verildi ancak müdür beraat etti.

Bunun üzerine, baÅŸvurucu, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kurumdan haksÄ±z yere tayin edildiÄŸini, sistemli ve sürekli biçimde psikolojik tacize maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, etkili bir giderim ve koruma imkânÄ±ndan yararlandÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek kiÅŸinin maddi ve manevi varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruma ve geliÅŸtirme hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne baÅŸvurdu.

ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±na etkisi bakÄ±mÄ±ndan çekilmez bir aÄŸÄ±rlÄ±k ve yoÄŸunluk derecesine ulaÅŸarak onlarÄ±n manevi bütünlüklerini tehdit eden ve psikolojik taciz olarak nitelendirilen eylem, iÅŸlem ya da ihmaller konusunda Anayasa’nÄ±n 17. maddesi uyarÄ±nca devletin üstlenmesi gereken pozitif yükümlülükleri bulunduÄŸunun altÄ±nÄ±n çizildiÄŸi Anayasa Mahkemesi kararÄ±nda, “Somut olayda, baÅŸvurucunun hakkÄ±nda sÄ±k sÄ±k soruÅŸturma açÄ±lmasÄ±nda, sürekli yazÄ±lÄ± olarak uyarÄ±lmasÄ±nda, kendisinden sÄ±klÄ±kla savunma istenmesinde ve saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± bilinmesine raÄŸmen sunduÄŸu belgelerin sorgulanmasÄ±nda keyfiliÄŸe kaçan durumlar olduÄŸu görülmektedir” dendi. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 15:25

www.evrensel.net