Ã‡aÄŸlayan'da metrobÃ¼s kazasÄ±

Ä°stanbul'da seyir halindeki bir metrobÃ¼sÃ¼n, Ã¶nÃ¼ndeki metrobÃ¼se Ã§arpmasÄ± sonucu 7 kiÅŸi hafif yaralandÄ±.

Ä°stanbul'da, bir metrobüsün, önündeki metrobüse çarpmasÄ± sonucu 7 kiÅŸi hafif yaralandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, Zincirlikuyu'dan AvcÄ±lar yönüne seyreden bir metrobüs, ÇaÄŸlayan DuraÄŸÄ± yakÄ±nlarÄ±nda henüz belirlenemeyen nedenle aynÄ± yöne giden baÅŸka bir metrobüse arkadan çarptÄ±. Kazada, metrobüslerde bulunan 7 yolcu yaralandÄ±.

YaralÄ± vatandaÅŸlardan 6'sÄ± ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, birine de olay yerinde müdahale edildi. YaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu öÄŸrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliÄŸini alÄ±rken, kazaya karÄ±ÅŸan metrobüsler kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 13:53

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