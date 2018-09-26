Trump'tan Venezuelaâ€™ya darbe sinyali

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump: Asker karar verirse, ordu tarafÄ±ndan Ã§ok hÄ±zlÄ± ÅŸekilde devrilebilecek bir rejim.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Venezuela için darbe sinyali verdi. Trump, Nicolas Maduro'nun askeri darbeyle kolaylÄ±kla devrilebileceÄŸini öne sürdü.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüÅŸmeleri arasÄ±nda konuÅŸan Trump, “Asker karar verirse, ordu tarafÄ±ndan çok hÄ±zlÄ± ÅŸekilde devrilebilecek bir rejim” ifadelerini kullandÄ±.

ABD liderliÄŸindeki bir askeri darbenin mümkün olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin soruyu yanÄ±tsÄ±z bÄ±rakan Trump, askeri strateji ortaya koymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

DiÄŸer yandan Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro, ABD Hazine BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dün, eÅŸi ve yakÄ±n çevresine yönelik aldÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±m kararÄ± hakkÄ±nda devlet televizyonundan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ‘emperyalist güce karÅŸÄ± verilen savaÅŸta bu tür yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n etrafÄ±ndakiler için bir onur niÅŸanesi olduÄŸunu’ kaydetti.

EÅŸini hedef alan yaptÄ±rÄ±mlara tepki gösteren Maduro, “Bana saldÄ±rmak istiyorsanÄ±z direkt bana gelin ancak Cilia'ya ve aileme dokunmayÄ±n” ifadelerini kullandÄ±.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n yolsuzluk iddialarÄ± üzerine hedef aldÄ±ÄŸÄ± isimler arasÄ±nda Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n eÅŸi Cilia Flores'in yanÄ± sÄ±ra Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Delcy Elonia Rodriguez Gomez, Savunma BakanÄ± Vladimir Padrino Lopez ve Ä°letiÅŸim BakanÄ± Jorge Jesus Rodriguez Gomez bulunuyor.

Maduro'ya, aÄŸustosta baÅŸkent Caracas'ta bir törende konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada patlayÄ±cÄ± yüklü dronelar ile saldÄ±rÄ± düzenlenmiÅŸti. Maduro'nun yara almadan kurtulduÄŸu saldÄ±rÄ±da 7 asker yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

‘The New York Times’ (NYT) gazetesinde bu ayÄ±n baÅŸÄ±nda yer alan ve ismi açÄ±klanmayan bazÄ± AmerikalÄ± yetkililer ile görüÅŸmelere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen VenezuelalÄ± eski bir komutana dayandÄ±rÄ±lan haberde, Donald Trump yönetiminin Venezuela'da darbe planladÄ±ÄŸÄ± ileri sürülmüÅŸtü. (AA)

Venezuela iÃ§in bir darbe Ã§aÄŸrÄ±sÄ± daha

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 13:16

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