Trump Venezuela'ya darbe Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump: Asker karar verirse, ordu tarafÄ±ndan Ã§ok hÄ±zlÄ± ÅŸekilde devrilebilecek bir rejim.

Venezuela’da “yönetimin askeri darbeyle düÅŸürülmesi”ne yönelik açÄ±klamalarÄ±n dozu artÄ±yor. Son olarak ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, BM Genel Kurulu görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda Maduro yönetiminin “askeri bir darbeyle kolaylÄ±kla devrilebileceÄŸini” söyledi. Benzer açÄ±klamalarÄ± geçtiÄŸimiz günlerde ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo ve Amerika Devletleri Örgütü BaÅŸkanÄ± Almargo da yapmÄ±ÅŸtÄ±.

‘KOLAYLIKLA DEVRÄ°LEBÄ°LÄ°R’

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro’nun “askeri darbeyle kolaylÄ±kla devrilebileceÄŸi”ni söyledi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüÅŸmeleri arasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Trump, Trump, “Asker karar verirse, ordu tarafÄ±ndan çok hÄ±zlÄ± ÅŸekilde devrilebilecek bir rejim” ifadelerini kullandÄ±.

ABD liderliÄŸindeki bir askeri darbenin mümkün olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin soruyu yanÄ±tsÄ±z bÄ±rakan Trump, askeri strateji ortaya koymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulunda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada da Venezuela iktidarÄ±nÄ± hedef alarak, rejimin ülke halkÄ±nÄ± sefalete sürüklediÄŸini söylemiÅŸti. Trump, kuruldaki ülkelere “Venezuela’da demokrasinin inÅŸa edilmesi için” ABD’ye destek vermeleri çaÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

TRUMP’IN NÄ°YETÄ° BASINA SIZMIÅžTI

Maduro’ya, aÄŸustosta baÅŸkent Caracas'ta bir törende konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada patlayÄ±cÄ± yüklü dronelar ile saldÄ±rÄ± düzenlenmiÅŸti. Maduro’nun yara almadan kurtulduÄŸu saldÄ±rÄ±da 7 asker yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. Kendilerine “TiÅŸört Giyen Askerler” adÄ±nÄ± veren bir grup, Twitter’da yaptÄ±klarÄ± paylaÅŸÄ±mda saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu üstlenmiÅŸti.

‘The New York Times’ (NYT) gazetesinde bu ayÄ±n baÅŸÄ±nda yer alan ve ismi açÄ±klanmayan bazÄ± AmerikalÄ± yetkililer ile görüÅŸmelere katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen VenezuelalÄ± eski bir komutana dayandÄ±rÄ±lan haberde, Donald Trump yönetiminin Venezuela'da darbe planladÄ±ÄŸÄ± ileri sürülmüÅŸtü.

Venezuela iÃ§in bir darbe Ã§aÄŸrÄ±sÄ± daha

ABD Ä°Åž BÄ°RLÄ°KÇÄ°LERÄ° VENEZUELA’YA BASKIYI ARTIRIYOR

Latin Amerika devletlerinin Venezuela’da “insan haklarÄ± ihlali” iddialarÄ±nÄ±n UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için suç duyurusunda bulunacaÄŸÄ± açÄ±klandÄ±. Bu giriÅŸimde bulunan devletler ABD’nin bölgesel planlarÄ±yla iÅŸ birliÄŸi içinde olan Peru, Kolombiya, Paraguay, Åžili ve Arjantin. Kanada’nÄ±n da bu giriÅŸime destek verdiÄŸi belirtildi.

Ä°LK SÄ°NYALLER ALMARGO VE POMPEO’DAN

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, geçtiÄŸimiz Cuma günü yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ABD’nin Venezuela üzerindeki baskÄ±yÄ± artÄ±rmak için “eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda” olduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Pompeo, “Önümüzdeki günlerde Venezuela halkÄ±nÄ±n çÄ±karlarÄ±na karÅŸÄ± çalÄ±ÅŸan Venezuela yönetimine karÅŸÄ± baskÄ±nÄ±n seviyesini yükseltecek bir dizi eylemleri göreceksiniz. Venezuela halkÄ±nÄ±n sözünü söylemesini garantilemekte kararlÄ±yÄ±z” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Amerika Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almargo da Kolombiya’nÄ±n sÄ±nÄ±r kenti Cucuta’da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “askeri müdahale” için “Hiçbir seçeneÄŸi eleyemeyiz” demiÅŸti.

MADURO: AÄ°LEMÄ° KARIÅžTIRMAYIN

ABD’nin Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro’nun eÅŸi Cilia Flores ve hükümetteki bazÄ± isimlere yaptÄ±rÄ±m kararÄ± almasÄ± üzerine açÄ±klamalarda bulunan Maduro, “EÄŸer bana saldÄ±rmak istiyorsanÄ±z bana saldÄ±rÄ±n. EÅŸimi veya ailemi bu iÅŸe bulaÅŸtÄ±rmayÄ±n, korkak olmayÄ±n” dedi.

ABD tarafÄ±ndan alÄ±nan yaptÄ±rÄ±m kararÄ± kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan kara listenin, aralarÄ±nda Devlet BaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Delcy Rodrgiez ve Savunma BakanÄ± Vladimir Padrino’nun da olduÄŸu Maduro’nun yakÄ±n çevresinden 6 kiÅŸiyi kapsadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

VenezuelalÄ± lider ise, ABD’nin yaptÄ±rÄ±m kararÄ±na ‘sevdiklerimi bu iÅŸe karÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ±n’ diyerek yanÄ±t verdi. “EÅŸimin tek suçu benimle evli olmasÄ±” diyen Maduro, “EÄŸer bana saldÄ±rmak istiyorsanÄ±z bana saldÄ±rÄ±n. EÅŸimi veya ailemi bu iÅŸe bulaÅŸtÄ±rmayÄ±n, korkak olmayÄ±n” ifadelerini kullandÄ±. SalÄ± günü televizyondan halkÄ±na seslenen Maduro, Trump ile yüz yüze gelme istediÄŸini de yineledi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 16:03

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