EMEPâ€™ten YEP tepkisi: Tekellere fÄ±rsat, halka yoksulluk

Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Selma GÃ¼rkanâ€™dan kriz ve Yeni Ekonomi ProgramÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±: YEP â€˜tekellere fÄ±rsat, halka yoksullukâ€™ belgesidir.

Emek Partisi (EMEP) Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan, hükümetin Yeni Ekonomi ProgramÄ± (YEP) adÄ±yla sunduÄŸu orta vadeli programÄ±n ülkenin hÄ±zla krize yuvarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve krizin faturasÄ±nÄ±n halka çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n ikrarÄ± olduÄŸunu bildirdi. AçÄ±klanan programÄ±n Türkiye’nin bir kriz sürecine girdiÄŸinin açÄ±kça ilanÄ± olduÄŸunu belirten Gürkan, bunun aynÄ± zamanda önümüzdeki süreçte halkÄ±n yaÅŸayacaÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n itirafÄ± olduÄŸuna dikkat çekti. Gürkan, Krizin faturasÄ±nÄ±n halka yüklenmesine karÅŸÄ± verilecek yanÄ±t Makel, Mercedes, 3. HavaalanÄ± iÅŸçilerinden, Cargill ve TüpraÅŸ iÅŸçilerinden gelmiÅŸtir. Partimiz de bu mücadelenin büyümesi ve güçlenmesi için bütün gücüyle çalÄ±ÅŸacaktÄ±r” dedi.

NEDENÄ° ERDOÄžAN HÜKÜMETÄ°NÄ°N EKONOMÄ° POLÄ°TÄ°KALARI

Ekonomideki gidiÅŸata iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yayÄ±mlayan EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Gürkan, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve devlet yetkililerinin Türk lirasÄ±nÄ±n deÄŸer kaybÄ± ile baÅŸlayan kriz sürecini “dÄ±ÅŸ güçlerin oyunu” olarak tanÄ±mlamaktan “kriz yok, psikolojik sorun var” sözleriyle inkar noktasÄ±na geldiÄŸini bildirdi. Ekonomi BakanÄ± Berat Albayrak’Ä±n Yeni Ekonomi ProgramÄ± (YEP) adÄ±yla sunduÄŸu orta vadeli program ülkenin hÄ±zla krize yuvarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ikrarÄ± olduÄŸuna dikkat çeken Gürkan, “AKP nasÄ±l izah ederse etsin ülke ekonomisinin kriz sürecine girmesinin temel nedeni baÄŸÄ±mlÄ± kapitalist sistem ve onun en kararlÄ± savunucusu olan ErdoÄŸan hükümetinin izlediÄŸi ekonomi politikalarÄ±dÄ±r. Ä°ktidar olduÄŸu ilk günden beri ErdoÄŸan, kendisinin ve arkasÄ±ndaki kapitalistlerin çÄ±karlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda hiç bir ÅŸey düÅŸünmemiÅŸ ve hep bu uÄŸurda çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžimdi de, bu süreçten en az kayÄ±pla çÄ±kmanÄ±n ve hatta krizi kendisi için bir fÄ±rsata çevirmenin hesaplarÄ± içindedir. YEP böyle bir ihtiyacÄ±n ürünüdür” dedi.

KRÄ°Z SÜRECÄ°NE GÄ°RÄ°LDÄ°ÄžÄ°NÄ°N Ä°LANI

3 yÄ±llÄ±k bir süre için hazÄ±rlanan YEP’in, ekonominin daha fazla küçülmesini, sanayi üretiminin daha da düÅŸmesini, yüksek cari açÄ±k, enflasyon artÄ±ÅŸÄ± ve yüksek iÅŸsizliÄŸi öngördüÄŸüne iÅŸaret edilen açÄ±klamada, “YEP Türkiye’nin bir kriz sürecine girdiÄŸini açÄ±kça ilan etmiÅŸ ve önümüzdeki süreçte halkÄ±n yaÅŸayacaÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lar da ‘müjde’lenmiÅŸtir. Genel olarak ekonominin, özel olarak da kamu maliyesi ve istihdamÄ±n yakÄ±n geleceÄŸi için çizilen yol haritasÄ±, krizin yükünün emekçi sÄ±nÄ±flara nasÄ±l yÄ±kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± özetlemektedir” uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

TEKELLERE FIRSAT, HALKA YOKSULLUK

AçÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: “Bu ekonomi programÄ±yla fÄ±rsata çevrilen kriz kapsamÄ±nda sermaye sÄ±nÄ±flarÄ±na armaÄŸan edilen; teÅŸvikler, kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, esnek ve yarÄ± zamanlÄ± çalÄ±ÅŸmanÄ±n yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, ücretlerin dondurulmasÄ±, sosyal masraflarÄ±n kÄ±sÄ±lmasÄ±dÄ±r. Emekçi sÄ±nÄ±flar ise bütün bu tarihsel kazanÄ±mlarÄ±ndan yoksun bÄ±rakÄ±lacaktÄ±r. Yine halktan kaynak saÄŸlamak üzere getirilen ve bireysel emeklilik sigortasÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lan zorunlu BES kesintilerinin kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± veya 2 aylÄ±k ayrÄ±lma süresinin programÄ±n uygulama süresine kadar uzatÄ±lmasÄ± demektir.”

Halktan tasarruf adÄ±na yoksunlaÅŸtÄ±rma ve yoksullaÅŸtÄ±rmaya razÄ± olmalarÄ±nÄ±n, ülkenin ve devletin bekasÄ± adÄ±na sessizce katlanmalarÄ±nÄ±n istendiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lan açÄ±klamada “Oysa ‘itibardan tasarruf olmaz’ diyenler, kendilerine saray üstüne saray inÅŸa etmekte, lüks uçaklardan tasarruf etmemekte, parasÄ±zlÄ±k ve iÅŸsizlikten intiharlarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± bu koÅŸullarda lüks içindeki hayatlarÄ±nÄ±n kamuoyuna servis edilmesinden rahatsÄ±zlÄ±k duymamaktadÄ±rlar” dendi.

Tasarrufun sadece emekçilerden istenen bir fedakârlÄ±k olduÄŸu belirtilen açÄ±klamada, hükümetin “Buna karÅŸÄ± çÄ±kanlar 3. HavaalanÄ± iÅŸçilerinin durumundan bir ders çÄ±karmalÄ± ne kadar ezilirlerse ezilsinler ÅŸikayetlerinin psikolojik bozukluklarÄ±nÄ±n sonucu olduÄŸuna ikna olmalÄ±dÄ±rlar” tutumu içinde olduÄŸu ifade edildi.

TARIMDA ÜLKE ÇÖLE DÖNDÜ

YEP’in yüksek cari açÄ±ÄŸÄ±n kapatÄ±lmasÄ± için önerdiÄŸi piyasalaÅŸtÄ±rmanÄ±n en dikkat çekici alanlarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k turizminin geliÅŸtirilmesi ve “milli birlik projesi” baÄŸlamÄ±nda yerli ürün tüketiminin teÅŸviki olduÄŸu ifade edilen açÄ±klamada “SaÄŸlÄ±k hizmetlerinin ticari bir meta haline getirilmesinin muhtemel sonuçlarÄ± Yap Ä°ÅŸlet Devret mantÄ±ÄŸÄ±yla kurulan ÅŸehir hastanelerine devlet hamiliÄŸinde hasta garantisi verilmesi gibi insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ekonomik çÄ±kara feda edilmesidir” dendi.

AKP’nin 16 yÄ±llÄ±k iktidarÄ± boyunca tarÄ±m sektöründe ülkeyi çöle dönüÅŸtürdüÄŸü, bütün tahÄ±l, sebze ve meyvelerin, hatta samanÄ±n bile ithal edilir hale geldiÄŸi dile getirilen açÄ±klamada, “Kriz gerekçe gösterilerek iÅŸten atmalar baÅŸlamÄ±ÅŸ, iÅŸçiler fabrika kapatÄ±lÄ±rsa iÅŸsiz kalacaklarÄ± tehdidiyle sefalet ücretlerine mahkum edilmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸ, ücretsiz ya da zorunlu izinler çoÄŸalmÄ±ÅŸ, TÄ°S’lerin akamete uÄŸratÄ±lmasÄ± da gündeme alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. ÇarÅŸÄ±-pazar fiyatlarÄ± ise halkÄ±n cebini yakmaya çoktan baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Yeni zamlar, dolaylÄ±-dolaysÄ±z vergiler yoldadÄ±r” dendi.

KÄ°M BORÇLANDIYSA O ÖDESÄ°N

“Bu krizin nedeni iÅŸçi ve emekçilerin sahip olduÄŸu haklar ve ücretler deÄŸildir. Bunlar zaten son 16 yÄ±lda oldukça budanmÄ±ÅŸtÄ±r. Devletin tekellere ödemeyi taahhüt ettiÄŸi borç da TOBB Konsey BaÅŸkanÄ± Necdet Takva’nÄ±n dediÄŸi gibi 81 milyonun borcu deÄŸildir. DolayÄ±sÄ±yla bu borçlar halka yüklenemez. Kim borçlandÄ±ysa bu borçlarÄ± o ödeyecektir” denilen açÄ±klama, ÅŸöyle devam etti: “Emekçilerin cebindeki üç kuruÅŸa da göz dikerek fedakârlÄ±k çaÄŸrÄ±sÄ±na, krizin faturasÄ±nÄ±n halka yüklenmesine karÅŸÄ± verilecek yanÄ±t Makel, Mercedes, 3. havaalanÄ± iÅŸçilerinden, Cargill ve TüpraÅŸ iÅŸçilerinden gelmiÅŸtir. Bu yanÄ±tlarÄ±n çoÄŸalacaÄŸÄ±ndan hiç kuÅŸkumuz yoktur. Kriz iÅŸçi ve emekçilerin birleÅŸik mücadelesini büyütmek için de olanaklarÄ±n büyüdüÄŸü bir zemindir ve emekçiler bütün kayÄ±plarÄ±nÄ± bu sayede geri alabilecek, yeni kazanÄ±mlar elde edebileceklerdir.”

TALEPLER

AçÄ±klamada emekçilerin kayÄ±plarÄ±nÄ±n telafisi ve asgari bir refah düzeyi için ÅŸu talepler dile getirildi: “Ücretlere, zamlar ve kur oynamalarÄ± tarafÄ±ndan eridiÄŸi için ek zamlar yapÄ±lmalÄ±, asgari ücret açlÄ±k ve yoksulluk sÄ±nÄ±rlarÄ± dikkate alÄ±narak belirlenmeli, temel tüketim mallarÄ±nÄ±n fiyatlarÄ± dondurulmalÄ±, iÅŸten atmalar yasaklanmalÄ±, kapanan, iflas eden, konkordatoya giden iÅŸletmelerde iÅŸçi alacaklarÄ± öncelikli olmalÄ±dÄ±r.”

Ä°ÅŸçi ve emekçilerin taleplerinden vazgeçmeyeceÄŸi ifade edilen açÄ±klamada “Çünkü yaÅŸama ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± tehdit eden, zorlaÅŸtÄ±ran politikalar ancak ortak mücadele ile bertaraf edilebilir. Partimiz de bu mücadelenin büyümesi ve güçlenmesi için bütün gücüyle çalÄ±ÅŸacaktÄ±r” dendi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Makel'de iÅŸÃ§inin birliÄŸi 'fedakarlÄ±k' diyen patrona geri adÄ±m attÄ±rdÄ±

Mercedesâ€™te kararlÄ±lÄ±k patrona geri adÄ±m attÄ±rdÄ±

TÃ¼praÅŸ iÅŸÃ§ileri vardiya sisteminin deÄŸiÅŸmesine karÅŸÄ± iÅŸ bÄ±raktÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 12:58

www.evrensel.net