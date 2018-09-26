KadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddet artarak sÃ¼rÃ¼yor

KadÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddet vakalarÄ±na her gÃ¼n yenileri ekleniyor. Bu kez adres Antalya, Adana ve Trabzon oldu.

KadÄ±na yönelik ÅŸiddet ve cinayetler sürüyor. Antalya’nÄ±n Manavgat ilçesinde, Ali Nafi Toksöz (36), kendisini aldattÄ±ÄŸÄ± bahanesiyle Ç.B.'yi (22) dövüp, saçlarÄ±nÄ± keserek, çeÅŸitli yerlerinden bÄ±çakladÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan Toksöz, sevk edildiÄŸi adliyede çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklandÄ±. Öte yandan tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda sesleri duyup, balkona çÄ±kan komÅŸularÄ±n 112 Acil ÇaÄŸrÄ± Merkezi'ni aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayan Ali Nafi Toksöz'ün, Ç.B.'nin boÄŸazÄ±na bÄ±çak dayayÄ±p, "Ambulans gelsin; boÄŸazÄ±nÄ± kesip, kafanÄ± önlerine atacaÄŸÄ±m" dediÄŸi öÄŸrenildi.

SALDIRGAN Ä°KÄ° GÜN SONRA YAKALANDI

Adana’da Murat G. adlÄ± erkek boÅŸanma aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu eÅŸi Selvi G.'yi (32) ayaklarÄ±ndan vurmuÅŸ, sonra da kayÄ±plara karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Murat G.’yi her yerde arayan ekipler, ÅŸüphelinin kaçtÄ±ÄŸÄ± otomobili annesinin merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki evinin otoparkÄ±nda buldu. ApartmanÄ±n 8'inci katÄ±ndaki evin zilini çalan ekipler, içerinden bir cevap alamayÄ±nca Özel Harekat Åžube MüdürlüÄŸü'nden yardÄ±m istedi. Adrese sevk edilen 3 özel harekat timi, koç baÅŸÄ±yla kapÄ±sÄ±nÄ± kÄ±rarak girdikleri evde kimseyi bulamadÄ±. Ekipler takip ettikleri Murat G.'yi saklandÄ±ÄŸÄ± yerde 2 gün sonra yakaladÄ±.

EMEKLÄ° ALBAY, EÅžÄ° VE 2 ÇOCUÄžUNU VURDU

Trabzon’da emekli albay Oktay H. (62), silahla eÅŸi ve 2 çocuÄŸunu yaraladÄ±. AyÅŸe H.'nin çÄ±ÄŸlÄ±k sesleri üzerine eve elen komÅŸularÄ± baba ile çocuklarÄ±nÄ± boÄŸuÅŸurken buldu. KomÅŸularÄ±n araya girmesiyle tabancasÄ± alÄ±narak etkisiz hale getirilen Oktay H., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Olayda yaralan anne ve 2 çocuÄŸu da ambulanslarla kentteki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma sürüyor.

KADIN KATÄ°LÄ°NE Ä°NDÄ°RÄ°M UYGULANMADI

Manisa’nÄ±n Soma ilçesinde de 37 yÄ±llÄ±k eÅŸi, Cennet AkkuÅŸ'u (55) balta ile öldüren Nurettin AkkuÅŸ (66), aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. KararÄ±n istinafa taÅŸÄ±nmasÄ±ndan sonra Ä°zmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) görülen duruÅŸmaya tutuklu sanÄ±k AkkuÅŸ, Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ± avukatÄ± Müjgan Bilgen Özen ve taraflarÄ±n avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. Cinayeti bir kez daha aÄŸÄ±r tahrik altÄ±nda iÅŸlediÄŸini iddia eden sanÄ±ÄŸÄ±n cezasÄ± Bölge Adliye Mahkemesi'nde de deÄŸiÅŸmedi. AÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± alan sanÄ±ÄŸÄ±n cezasÄ±nda herhangi bir indirim uygulanmadÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net