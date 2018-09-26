BerberoÄŸlu'nun avukatlarÄ± AYM'ye baÅŸvuracak

CHP Ä°stanbul Milletvekili Enis BerberoÄŸlu'nun avukatlarÄ±, hak ihlali gerekÃ§esiyle Anayasa Mahkemesine bireysel baÅŸvuruda bulunacak.

YargÄ±tay tarafÄ±ndan 5 yÄ±l 10 ay hapis cezasÄ± onanan ve milletvekilliÄŸi sona erinceye kadar cezasÄ±nÄ±n infazÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na karar verilen CHP Ä°stanbul Milletvekili Enis BerberoÄŸlu'nun avukatlarÄ±, Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel baÅŸvuruda bulunacak.

YargÄ±tay 16. Ceza Dairesi, BerberoÄŸlu'na, durdurulan MÄ°T tÄ±rlarÄ± görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Can Dündar'a ilettiÄŸi iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, “gizli kalmasÄ± gereken bilgileri açÄ±klamak” suçundan verilen 5 yÄ±l 10 ay hapis cezasÄ±nÄ± onamÄ±ÅŸ, milletvekilliÄŸi sona erinceye kadar cezasÄ±nÄ±n infazÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na ve salÄ±verilmesine karar vermiÅŸti.

KararÄ±n ardÄ±ndan tutuklu bulunduÄŸu cezaevinden tahliye edilen BerberoÄŸlu'nun avukatlarÄ±, Anayasa Mahkemesine hak ihlali gerekçesiyle bireysel baÅŸvuru yapacak.

BerberoÄŸlu'nun avukatÄ± YiÄŸit Acar, Anayasa'nÄ±n 83/4. maddesi uyarÄ±nca “Tekrar seçilen milletvekili hakkÄ±nda soruÅŸturma ve kovuÅŸturma yapÄ±lmasÄ±nÄ±n, Meclisin yeniden dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rmasÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunu” ve bu kapsamda durma kararÄ± verilmesi gerekirken yargÄ±lamaya devam edildiÄŸini söyledi.

Acar, gerekçeli kararÄ±n kendilerine ulaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, müvekkili BerberoÄŸlu'nun adil yargÄ±lanma, hak arama özgürlüÄŸü ve yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi iddiasÄ±yla Anayasa Mahkemesine bireysel baÅŸvuruda bulunacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

ÖNCEKÄ° BAÅžVURU KABUL EDÄ°LEMEZ BULUNMUÅžTU

BerberoÄŸlu'nun aynÄ± dosya kapsamÄ±nda tutuklama kararÄ±na karÅŸÄ± kiÅŸi hürriyeti ve güvenliÄŸi hakkÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸi iddiasÄ±yla 23 Haziran 2017'de Anayasa Mahkemesine yaptÄ±ÄŸÄ± bireysel baÅŸvuru kabul edilemez bulunmuÅŸtu.

KararÄ±n gerekçesinde bireysel baÅŸvuruya konu edilen tutulma halinin, “bir suç isnadÄ±na baÄŸlÄ± tutma” deÄŸil, “mahkumiyete baÄŸlÄ± bir tutma” niteliÄŸinde olduÄŸuna iÅŸaret edilmiÅŸti.

Gerekçede, BerberoÄŸlu'nun “devletin güvenliÄŸine ve siyasal yararÄ±na iliÅŸkin bilgileri açÄ±klama” suçundan tutuklandÄ±ÄŸÄ±, bu eylemin, yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için yapÄ±lan Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi kapsamÄ±nda olduÄŸu tespiti de yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

BerberoÄŸlu'nun bireysel baÅŸvurudan sonra milletvekili seçildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lan gerekçede, milletvekili seçilmesi nedeniyle tahliye isteyip buna iliÅŸkin baÅŸvuru yollarÄ±nÄ± tükettikten sonra bireysel baÅŸvuru yaptÄ±ÄŸÄ±na dair bir belgenin dosyada yer almadÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle “baÅŸvurucunun yeniden milletvekili seçilmesinin, hükümle birlikte uygulanan tutukluluÄŸun devamÄ±na engel oluÅŸturup oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ±”nÄ±n bu aÅŸamada incelenmesinin mümkün olmadÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 12:17

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