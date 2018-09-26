BarÄ±ÅŸ istemek ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼: BÄ°KG Ã¼yeleri beraat etti

Kobane iÃ§in dayanÄ±ÅŸma eylemi dÃ¼zenleyen BarÄ±ÅŸ Ä°Ã§in KadÄ±n GiriÅŸimi Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada â€˜ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ denilerek beraat kararÄ± verildi.

Kobane ile dayanÄ±ÅŸma amaçlÄ± 9 Ekim 2014’de Atatürk HavalimanÄ±’nda eylem yaptÄ±klarÄ± için gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p haklarÄ±nda “Kanuna aykÄ±rÄ± toplantÄ± ve yürüyüÅŸe katÄ±lma, ihtara raÄŸmen daÄŸÄ±lmama” suçlamasÄ±yla dava açÄ±lan BarÄ±ÅŸ Ä°çin KadÄ±n GiriÅŸimi üyesi 47 kadÄ±n beraat etti.

BarÄ±ÅŸ Ä°çin KadÄ±n GiriÅŸimi üyesi 47 kadÄ±n hakkÄ±nda “Kanuna aykÄ±rÄ± toplantÄ± ve yürüyüÅŸe katÄ±lma, ihtara raÄŸmen daÄŸÄ±lmama” suçlamasÄ±yla açÄ±lan davanÄ±n 9. duruÅŸmasÄ± bugün Ä°stanbul BakÄ±rköy 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. AvukatlarÄ±n beraat taleplerinin ardÄ±ndan kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, sanÄ±klarÄ±n ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda toplandÄ±klarÄ±nÄ± belirterek ayrÄ± ayrÄ± beraatlerine karar verdi.

Suçun yasal unsurlarÄ±nÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±na hükmeden mahkeme kararÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verildi:

“SanÄ±klarÄ±n olay tarihinde kadÄ±n haklarÄ± yönünden kadÄ±nlarÄ±n savaÅŸa karÅŸÄ± tutumlarÄ±nÄ± göstermek açÄ±sÄ±ndan henüz toplantÄ± haline geçmeden polisin uyarÄ± yapmadan müdahale ederek toplantÄ±yÄ± daÄŸÄ±ttÄ±ÄŸÄ±, suçun yasal unsurlarÄ±nÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ± gibi toplantÄ± gösteri yürüyüÅŸünün yasada sayÄ±lan maddelerine aykÄ±rÄ±lÄ±k teÅŸkil etmeden sanÄ±klarÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± ve daha sonra daÄŸÄ±ldÄ±klarÄ± göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda ve Anayasa ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemelerinin kararlarÄ± göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda toplandÄ±klarÄ± anlaÅŸÄ±lmakta, üzerlerine atÄ±lÄ± suçu iÅŸlediklerine dair delillerin elde edilemediÄŸinden tüm sanÄ±klarÄ±n ayrÄ± ayrÄ± beraatlerine...” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 12:05

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