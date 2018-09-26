Demirtaş’tan tepki: Hiçbir karar bu kadar intikamcı olmadı

Selahattin Demirtaş, Newroz konuşmalarından dolayı kendilerine verilen cezanın gerekçeli kararına tepki gösterdi, “Yargı hiçbir zaman adil olmadı...”

HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP Ankara eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile birlikte Newroz konuşmalarından dolayı kendilerine verilen cezanın gerekçeli kararına tepki gösterdi. Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yargı hiçbir zaman adil olmadı...” dedi.

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a, HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile birlikte 2013 Newrozunda yaptıkları konuşmalar nedeniyle yargılandıkları davada verilen kararın gerekçesi açıklandı. Demirtaş’a 4 yıl 8 ay, Önder’e 3 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme gerekçeli kararında polis tutunağındna alıntı yaparak Demirtaş ve Önder’in konuşmaları ile “Silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan” cezalandırıldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından karara yepki gösteren Demiratş, önce polis tututanağını ardından ise mahkemenin gerekçeli kararını paylaştı. Demirtaş, “Yargı hiçbir zaman adil olmadı, evrensel hukuka uygun kararlar vermedi. Ama hiçbir kararda, bu kadar açık bir şekilde yasa dışı ve intikamcı da olmadı” dedi.

1- Yargı hiçbir zaman adil olmadı, evrensel hukuka uygun kararlar vermedi. Ama hiçbir kararda, bu kadar açık bir şekilde yasa dışı ve intikamcı da olmadı. Bize hapis cezası verilmesi kararına gerekçe yapılan konuşmalarımızın polis tutanağını hatırlatmak istiyorum: pic.twitter.com/xOA1p8zsFH — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 26 Eylül 2018

2- Buyurun bu da, mahkemenin hukuk adına utanç verici kararının gerekçesi. Ama hukuk ve adalet mücadelemiz yılmadan devam edecek. Bu kararlara imza atanlar bir gün mutlaka, bağımsız yargı önünde hesap verecekler. pic.twitter.com/mXuRni9oOv — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 26 Eylül 2018

“Bize hapis cezası verilmesi kararına gerekçe yapılan konuşmalarımızın polis tutanağını hatırlatmak istiyorum” diyen Demirtaş, “Buyurun bu da, mahkemenin hukuk adına utanç verici kararının gerekçesi. Ama hukuk ve adalet mücadelemiz yılmadan devam edecek. Bu kararlara imza atanlar bir gün mutlaka, bağımsız yargı önünde hesap verecekler” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Eylül 2018 12:02

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