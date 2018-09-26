Borsa Ä°stanbul teknik arÄ±za nedeniyle seansÄ± durdurdu

Kamu AydÄ±nlatma Platformu: Borsa Ä°stanbul, BISTECH Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸan piyasalara geÃ§ici ara verdi.

Borsa Ä°stanbul tarafÄ±ndan Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu’na (KAP) yapÄ±lan açÄ±klamada, BISTECH sistemi üzerinde çalÄ±ÅŸan piyasalarÄ±n iÅŸlemlerine geçici olarak ara verildiÄŸi duyuruldu.

Borsa Ä°stanbul TarafÄ±ndan KAP’a yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

“Veri yayÄ±nÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± olarak yapÄ±lamamasÄ±ndan dolayÄ± BISTECH üzerinde çalÄ±ÅŸan bütün piyasalarda iÅŸlemlere geçici olarak ara verilmiÅŸtir. Konu ile ilgili olarak daha sonra bilgilendirme yapÄ±lacaktÄ±r.” (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 11:14

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