Ä°nternete sansÃ¼r yÃ¶netmeliÄŸi TÃ¼rkiye'yi sansÃ¼rde lider Ã¼lke yapacak

BasÄ±n meslek Ã¶rgÃ¼tÃ¼ temsilcileri ve medya uzmanlarÄ± internet yayÄ±nlarÄ±nÄ±n MÄ°T ve Emniyet tarafÄ±ndan denetlenmesinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§an yÃ¶netmeliÄŸi eleÅŸtirdi.

Radyo-TV ve internet üzerinden yapÄ±lan yayÄ±nlara MÄ°T ve Emniyet’ten izin alma koÅŸulu getirecek yönetmeliÄŸi deÄŸerlendiren basÄ±n meslek örgütleri temsilcileri ve medya uzmanlarÄ±, yönetmeliÄŸin Türkiye’yi sansürde lider ülke haline getireceÄŸini ifade etti.

AKP Hükümeti tarafÄ±ndan hazÄ±rlanÄ±p, bu yÄ±lÄ±n Åžubat ayÄ±nda Meclis’e sevk edilen Torba Yasa içerisinde kabul edilen ve “Ä°nternete Sansür YasasÄ±” olarak adlandÄ±rÄ±lan yasa için hazÄ±rlanan yönetmeliÄŸin içeriÄŸi kaygÄ±lara yol açtÄ±. RTÜK ve Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu (BTK) uzmanlarÄ±nca hazÄ±rlanan, 24 maddeden oluÅŸan “Radyo, Televizyon ve Ä°steÄŸe BaÄŸlÄ± YayÄ±nlarÄ±n Ä°nternet OrtamÄ±ndan Sunumu HakkÄ±nda Yönetmelik” ile internetten yapÄ±lan tüm radyo ve televizyon yayÄ±nlarÄ± ile Netflix, Blu TV, Puhu TV gibi ‘Ä°PTV’ formatÄ±ndaki yayÄ±nlar üzerinde sÄ±kÄ± bir denetim ve katÄ± sansür uygulanabilinecek. Bireysel iletiÅŸimi kapsayan görüntülü ve sesli yayÄ±nlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda, internetten yapÄ±lacak her türlü yayÄ±nÄ±n lisansÄ±nÄ± alabilmek için, MÄ°T ve Emniyet’ten olumlu görüÅŸ alÄ±nmasÄ± gerekecek.

Mezopotamya haber ajansÄ±nÄ±n haberine göre medya uzmanlarÄ± ve basÄ±n meslek örgütleri temsilcileri, yönetmeliÄŸin muhalif basÄ±na dönük etkileri üzerinde durdu.

AKDENÄ°Z: DURUM ÇOK CÄ°DDÄ°LEÅžÄ°YOR VE KÖTÜYE GÄ°DÄ°YOR

FotoÄŸraf: Bilal Güldem

Ä°stanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öÄŸretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz Türkiye’nin internet haberciliÄŸini sansürleme konusunda dünyada lider haline geldiÄŸini belirtti ve ÅŸöyle ekledi: “Bir yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±ndÄ±r Wikipedia engelli. Tüm muhalif internet haber siteleri engellidir. Türkiye en çok sosyal medya hesaplarÄ±nÄ± kapatan ülke oldu. Yeni bir durum yok. Durum çok ciddileÅŸiyor ve kötüye gidiyor. Bu yönetmelik yazÄ±lÄ± medyadan daha çok görsel medyayÄ± etkileyebilir.”

Akdeniz, “Tüm medya açÄ±sÄ±ndan daralmÄ±ÅŸ olan çember, bu tasarÄ±yla daha da daralacak. BasÄ±nÄ±n hareket alanÄ± daralÄ±yor. RTÜK maddeleri düzeltilmesi konusu ilk çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda ilk önce 2019 seçimlerine hazÄ±rlÄ±k için yapÄ±yorlar demiÅŸtik. Ancak 24 Haziran seçimleri gerçekleÅŸince bu düÅŸündüÄŸümüz planlama geride kaldÄ± ve yavaÅŸ yavaÅŸ bu plan yürürlüÄŸe giriyor” ifadelerini kullandÄ±.

TGS BAÅžKANI: HABER ALMA HAKKI DAHA DA KISITLANACAK

FotoÄŸraf: Bilal Güldem

YönetmeliÄŸi deÄŸerlendiren Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS) Genel BaÅŸkanÄ± Gökhan DurmuÅŸ da, internet yayÄ±nlarÄ±nÄ±n RTÜK denetimine tabi olmasÄ±nÄ±n yeni bir sansürü beraberinde getireceÄŸini vurguladÄ±.

DurmuÅŸ, bu konuda ÅŸunlarÄ± söyledi: “Türkiye’de muhalif basÄ±na yönelik baskÄ± politikalarÄ± son hÄ±zla devam ederken, basÄ±n ve ifade özgürlüÄŸünün engellenemediÄŸi alan olan internet dünyasÄ±na RTÜK kanca attÄ±. Her ÅŸeyi kontrolü altÄ±nda tutmak isteyen iktidar, bu düzenlemeyle basÄ±n ve ifade özgürlüÄŸünü tamamen yok edecek. Türkiye gerçeÄŸine bakacak olursak yazdÄ±klarÄ± haberler ve televizyonlarda yaptÄ±klarÄ± yorumlar nedeniyle tutuklanan gazeteciler, sosyal medya hesaplarÄ±ndan muhalif paylaÅŸÄ±mlar yaptÄ±klarÄ± için tutuklanan yurttaÅŸlar var. Åžimdi de internet yayÄ±nlarÄ± nedeniyle tutuklanan gazeteci ve yurttaÅŸlarÄ± göreceÄŸiz. Medya alanÄ±na yapÄ±lan bu müdahaleler demokrasiyi yok ediyor. Bütün bu baskÄ±lara raÄŸmen gazetecilerin yeni bir yol bulacaÄŸÄ±na hiç ÅŸüphemiz yok. Ancak halkÄ±n haber alma hakkÄ±nÄ±n daha da kÄ±sÄ±tlanmasÄ±na yol açacak bu süreç.”

BASIN-Ä°Åž BAÅžKANI: AMAÇ MUHALÄ°F BASININ SESÄ°NÄ° TAMAMIYLA KESMEK

FotoÄŸraf: Bilal Güldem/MA

DÄ°SK BasÄ±n-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Faruk Eren ise, yönetmelik ile denetim dÄ±ÅŸÄ±ndaki seslerin hükümet tarafÄ±ndan denetim altÄ±na alÄ±nmak istendiÄŸini ifade etti. ArtÄ±k mahkeme kararlarÄ± beklemeden yayÄ±nlarÄ±n kapatÄ±labileceÄŸine iÅŸaret eden Eren, “Bunlar tamamÄ±yla keyfi uygulamalarÄ±dÄ±r. AKP’li ve MHP’li olmayanlar ‘vatan haini ve sakÄ±ncalÄ±’ görünüyor. Kimlerin bu ülkede yayÄ±n yapacaÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor. BasÄ±nÄ± kendi taraftarlarÄ± ve yandaÅŸlarÄ±na teslim etmiÅŸ durumdalar. BasÄ±n özgürlüÄŸü zaten yok. Bu kararlarla özgür ve muhalif basÄ±nÄ±n sesini tamamÄ±yla kesmek istiyorlar” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°nternette RTÃœK sansÃ¼rÃ¼ kabul edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 11:06

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