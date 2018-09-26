Merkel'in meclis grubu iÃ§in desteklediÄŸi aday seÃ§imi kaybetti

Angela Merkel liderliÄŸindeki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Meclis Grubu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Ralph Brinkhaus seÃ§ildi.

Almanya’da BaÅŸbakan Angela Merkel liderliÄŸindeki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Meclis Grubu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Ralph Brinkhaus seçildi. DesteklediÄŸi adayÄ±n kaybetmesini 'yenilgi' olarak niteleyip kabul eden BaÅŸbakan Merkel için “sonun baÅŸlangÄ±cÄ±” yorumlarÄ± yapÄ±ldÄ±.

MERKEL YENÄ°LGÄ°YÄ° KABUL ETTÄ°

Federal Meclis Grubu’nda yapÄ±lan seçimde 13 yÄ±ldan beri CDU/CSU’nun Meclis Grubu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan ve BaÅŸbakan Angela Merkel’in desteklediÄŸi Volker Kauder ile yardÄ±mcÄ±sÄ± Ralph Brinkhaus yarÄ±ÅŸtÄ±. Brinkhaus 125 milletvekilinin oyunu alarak Meclis Grubu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçilirken, Kauder ise 112 oyda kaldÄ±.

Kauder’i destekleyen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Angela Merkel “yenilgi”yi kabul etti. Merkel, oylamadan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, bunun “demokrasi olduÄŸunu ve içinde yenilgilerin de bulunduÄŸunu” söyledi.

Brinkhaus’un çoÄŸunluÄŸu aldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, yeni Meclis Grubu BaÅŸkanÄ±’nÄ± kutlayan Merkel, “CDU/CSU’nun baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ± istiyorum. Bundan dolayÄ± elimden geldiÄŸince Brinkhaus’u destekleyeceÄŸim” diye konuÅŸtu.

‘VEKÄ°LLER YENÄ° BAÅžLANGIÇ Ä°STEDÄ°’

Merkel gibi Kauder’i destekleyen meclis grubunun küçük ortaÄŸÄ± Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel BaÅŸkanÄ± Horst Seehofer de bu sonucu kabul etmek gerektiÄŸini belirtti. Seehofer, neden böyle bir seçim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konusunda milletvekilleriyle konuÅŸmak gerektiÄŸini de ifade etti. CDU/CSU Meclis Grubu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hans Michelbach ise milletvekillerinin Brinkhaus’u seçmesiyle “yeni bir baÅŸlangÄ±ç” istediklerini gösterdiklerini savundu. Michelbach, bunun Merkel’e güvensizlik olup olmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki soruya “Bu baÅŸbakanlÄ±k seçimi deÄŸildi” cevabÄ±nÄ± verdi.

‘MERKEL’Ä°N OTORÄ°TE KAYBI’

Ana muhalefetteki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Almanya için Alternatif (AfD) partisi Genel BaÅŸkanÄ± Alexander Gauland, Merkel’in güvendiÄŸi isim olan Kauder’in seçilememesini “Merkel’in otorite kaybÄ±” olarak deÄŸerlendirirken, AfD Meclis Grubu BaÅŸkanÄ± Alice Weidel de bu sonucu “Merkel dönemi için sonunun baÅŸlangÄ±cÄ±” olarak niteledi.

Sol Parti Genel BaÅŸkanÄ± Bernd Riexinger de Kauder’in seçilmemesinin hükümetinin politikasÄ±na bir tepki olduÄŸunu ileri sürerek, “Kauder’in seçilememesi Merkel’e bir baÅŸkaldÄ±rÄ±dÄ±r” ifadesini kullandÄ±.

Federal Meclis’te, meclis grubu olarak birlikte hareket eden CDU’nun 200, kardeÅŸ partisi CSU’nun 46 milletvekili bulunuyor.

ALMANYA BASINI: MERKEL GÜVEN OYLAMASI Ä°STEYEBÄ°LÄ°R

Almanya basÄ±nÄ± gündeminde de Federal Meclis Grup BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimini Merkel’in desteklediÄŸi ve 13 yÄ±ldÄ±r bu görevi yürüten Volker Kauder’in “beklenmedik ÅŸekilde” kaybetmesi vardÄ±. DW Türkçe’nin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Süddeutsche Zeitung gazetesi, “Meclis Grup baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na Ralph Brinkhaus’un seçilmesi, kestirilmesi zor dinamikleri harekete geçirebilir. Merkel, Meclis Grubunun baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapsa da, yönetim tarzÄ±nÄ± hiçbir ÅŸey deÄŸiÅŸmemiÅŸ gibi sürdürmesi kolay olmayacaktÄ±r. Karar, aynÄ± zamanda Merkel’e karÅŸÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ bir karardÄ±r. Angela Merkel istifa etmeyecektir ama Meclis Grubundan ya da Genel Kuruldan güvenoyu istemenin doÄŸru olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmek zorundadÄ±r. Almanya BaÅŸbakanÄ± artÄ±k Hristiyan Birlik partilerinin desteÄŸinden emin olamayacaktÄ±r. Meclis Grubunun göstereceÄŸi dayanÄ±ÅŸma, daha bir gün önce söylediÄŸi gibi ‘güçlü yönetim’ sergilemesine yetmeyecektir” yorumu yaptÄ±.

‘TÜKENMÄ°ÅžLÄ°K OLABÄ°LÄ°R MÄ°?’

Frankfurter Allgemeine Zeitung da, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu: “Uzun zaman sonra farklÄ± bir sonucun ortaya çÄ±kmasÄ±, Merkel ve Kauder’in artÄ±k daha önceki seçim dönemlerindeki gibi ortama hâkim olamadÄ±klarÄ±nÄ± gösterir. Bunun nedeni tükenmiÅŸlik olabilir mi? Merkel Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer karÅŸÄ±sÄ±nda bu izlenimi vermiyor. Ancak görev süresinin sonuna yaklaÅŸtÄ±kça otorite kaybÄ±na uÄŸranmasÄ± da mukadderdir. Merkel açÄ±sÄ±ndan sonun yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± genel seçimlerden önce kendini belli etmiÅŸti. Seçimlerin ardÄ±ndan Kramp-Karrenbauer’i müstakbel parti lideri olarak Berlin’e çaÄŸÄ±rmasÄ±yla bu izlenim daha da güçlendi. Yeni Grup BaÅŸkanÄ± Brinkhaus’un Merkel’in yenilgisini ne kadar istediÄŸi bilinmese de yenilgiden sonra felce uÄŸramÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±n daha ne kadar süreceÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lmaya baÅŸlayacaktÄ±r.” (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 11:48

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