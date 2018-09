BaÅŸbakan Mayâ€™den ABâ€™ye tepki

Theresa May (Fotoğraf: DHA)

İngiltere Başbakanı Theresa May: AB’den anlaşmasız olarak ayrılmak Brüksel’in teklif ettiği anlaşma şartlarından daha iyi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit müzakelerinin ileriye gidebilmesi için Avrupa Birliği’nden (AB) İngiltere’ye gelecek karşı teklifleri görmeleri gerektiğini belirterek “AB’den anlaşmasız olarak ayrılmanın Brüksel’in teklif ettiği anlaşma şartlarından daha iyi olduğunu” söyledi. AB’nin sunduğu ikinci seçeneğin Kuzey İrlanda’yı İngiltere’nin dışında bırakacak temel bir serbest ticaret anlaşması içerdiği bildiren, May kötü bir anlaşma yapmanın İngiltere’yi böleceğini de sözlerine ekledi. Genel seçim yapmanın İngiltere’nin ulusal çıkarlarının yararına olmayacağını savunan May ülkesinde ve Brüksel’de AB’den çıkışla alakalı yapılacak eleştirilerin spekülasyonları alevlendireceğini ileri sürdü. İngiltere Başbakanı sanılanın aksine ülkesinin Brüksel ile iyi bir anlaşma yapacağını ve bu durumun ikinci bir referandum olasılığını da ortadan kaldıracağını söyledi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Eylül 2018 10:37

www.evrensel.net