BaÅŸbakan Mayâ€™den ABâ€™ye tepki

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May: ABâ€™den anlaÅŸmasÄ±z olarak ayrÄ±lmak BrÃ¼kselâ€™in teklif ettiÄŸi anlaÅŸma ÅŸartlarÄ±ndan daha iyi.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Brexit müzakelerinin ileriye gidebilmesi için Avrupa BirliÄŸi’nden (AB) Ä°ngiltere’ye gelecek karÅŸÄ± teklifleri görmeleri gerektiÄŸini belirterek “AB’den anlaÅŸmasÄ±z olarak ayrÄ±lmanÄ±n Brüksel’in teklif ettiÄŸi anlaÅŸma ÅŸartlarÄ±ndan daha iyi olduÄŸunu” söyledi. AB’nin sunduÄŸu ikinci seçeneÄŸin Kuzey Ä°rlanda’yÄ± Ä°ngiltere’nin dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakacak temel bir serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± içerdiÄŸi bildiren, May kötü bir anlaÅŸma yapmanÄ±n Ä°ngiltere’yi böleceÄŸini de sözlerine ekledi. Genel seçim yapmanÄ±n Ä°ngiltere’nin ulusal çÄ±karlarÄ±nÄ±n yararÄ±na olmayacaÄŸÄ±nÄ± savunan May ülkesinde ve Brüksel’de AB’den çÄ±kÄ±ÅŸla alakalÄ± yapÄ±lacak eleÅŸtirilerin spekülasyonlarÄ± alevlendireceÄŸini ileri sürdü. Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± sanÄ±lanÄ±n aksine ülkesinin Brüksel ile iyi bir anlaÅŸma yapacaÄŸÄ±nÄ± ve bu durumun ikinci bir referandum olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ortadan kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± söyledi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 10:37

www.evrensel.net