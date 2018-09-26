Venezuela iÃ§in bir darbe Ã§aÄŸrÄ±sÄ± daha

Kolombiya Eski Devlet BaÅŸkanÄ± Alvaro Uribe Velez, Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduroâ€™ya karÅŸÄ±orduya darbe Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Kolombiya’da iktidar partisinin lideri ve Eski Devlet BaÅŸkanÄ± Alvaro Uribe Velez, “Venezuela’nÄ±n askerleri, ÅŸeffaf bir seçim yapÄ±lmasÄ± için Maduro ve rejimine karÅŸÄ± harekete geçmeli” dedi.

Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Ivan Duque’nin partisi saÄŸcÄ± Demokratik Merkezin lideri ve eski Devlet BaÅŸkanÄ± Uribe, sosyal medya hesabÄ±ndan Venezuela’daki askerlere yaptÄ±ÄŸÄ± darbe çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± yineledi.

Uribe, “Venezuela’nÄ±n askerleri, ÅŸeffaf bir seçim yapÄ±lmasÄ± için Maduro ve rejimine karÅŸÄ± harekete geçmeli. Ä°nsani krizin derinleÅŸmesini durduracak, terörizmden ve daha fazla ÅŸiddet riskinden kaçÄ±nacak yeni bir demokratik hükümet kurulmalÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

Uribe, sene baÅŸÄ±nda Venezuela Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na helikopterle saldÄ±ran Oscar Perez’in güvenlik güçleri tarafÄ±ndan öldürülmesinin ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama da darbe çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

“Venezuela ordusu, Maduro’nun, vatandaÅŸlarÄ±nÄ± öldürmeye devam etmesine seyirci kalmak ya da (Maduro’nun) bir kenara atÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak konusunda söz sahibidir” ifadelerini kullanan Uribe, geçen yÄ±l temmuz ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmada da “UmarÄ±m Venezuela silahlÄ± kuvvetleri, Maduro’yu kenara çekilmeye zorlar” sözlerini sarf etmiÅŸti. (AA)

Trump'tan Venezuelaâ€™ya darbe sinyali

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 13:17

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