BakanlÄ±k Dicle Nehri'ndeki Ã¶lÃ¼mleri gÃ¶rmezden geldi

BakanlÄ±k son 4 ay iÃ§erisinde 9 kiÅŸinin boÄŸularak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Dicle Nehri'nde, bu yÄ±l iÃ§erisinde sadece 3 kiÅŸinin boÄŸulduÄŸunu iddia etti.

HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Nuran Ä°mir’in, Dicle Nehri’ndeki boÄŸulma vakalarÄ±na iliÅŸkin verdiÄŸi önergeyi yanÄ±tlayan Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, tüm bilgilendirme ve uyarÄ±larÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, son 4 ayda 9 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi suda bu yÄ±l içerisinde 3 kiÅŸinin boÄŸulduÄŸunu ileri sürdü.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) ÅžÄ±rnak Milletvekili Nuran Ä°mir, Cizre ilçesinde bulunan Dicle Nehri’nde birçoÄŸu kum ocaklarÄ±nÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± çukurlardan kaynaklÄ± yaÅŸanan boÄŸulma vakalarÄ±na iliÅŸkin bir süre önce Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle Meclis’e yazÄ±lÄ± soru önergesi verdi. Önergede, boÄŸulma vakalarÄ±nÄ±n önlenmesine dair ne gibi çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, nehir kenarÄ±nda güvenlik ÅŸeridinin oluÅŸturulup oluÅŸturulmadÄ±ÄŸÄ± ve ölümlerin bir daha yaÅŸanmamasÄ± için çocuklarÄ±n yüzebileceÄŸi güvenli alanlara iliÅŸkin bir projenin olup olmadÄ±ÄŸÄ± soruldu.

BAKANLIK, PARKLARDAKÄ° BARÄ°YERLERÄ° YETERLÄ° GÖRDÜ!

BakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± Strateji GeliÅŸtirme BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, Ä°mir’in verdiÄŸi yazÄ±lÄ± soru önergesine cevap geldi. BakanlÄ±k, boÄŸulma vakalarÄ±nÄ±n önüne geçmek adÄ±na, suya giriÅŸi engelleyecek ÅŸekilde toplam 14 kilometre uzunluÄŸunda taÅŸ tahkimatÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. ÇocuklarÄ±n yüzme eÄŸitimi almalarÄ± için portatif yüzme havuzlarÄ±nÄ±n kiralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve eÄŸitimlerin devam ettiÄŸini dile getiren BakanlÄ±k, sadece parklarda set mahiyetli duvar ve ahÅŸap bariyerlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.

‘EKÄ°P VE EKÄ°PMAN ÇALIÅžMALARI DEVAM EDÄ°YOR’

BakanlÄ±k, kayyum atanan Cizre Belediyesi Ä°tfaiye MüdürlüÄŸü’nde boÄŸulma vakalarÄ±na müdahale edebilecek yetkinlikte 2 personelin bulunduÄŸunu kaydetti. Polis ekiplerinin gece ve gündüz uyarÄ± amaçlÄ± devriye attÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren BakanlÄ±k, neredeyse tüm vakalara müdahale eden belediye tarafÄ±ndan ihraç edilen gönüllü dalgÄ±ç ekibine iÅŸaret ederek, “Ä°htiyaç halinde dÄ±ÅŸarÄ±dan destek de alÄ±nmaktadÄ±r. Hem ekip hem de ekipmanlarÄ±n çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmektedir” dedi.

TÜM BÄ°LGÄ°LENDÄ°RMELER YAPILMIÅž!

BakanlÄ±k, ayrÄ±ca bilboard ve afiÅŸlerle tehlikeli yerlerde yüzülmemesi için uyarÄ±larÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mahalle sakinlerinin boÄŸulma vakalarÄ±na karÅŸÄ± duyarlÄ± olmalarÄ± için de gerekli tüm çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. 14 yÄ±l içerisinde toplam 42 boÄŸulmanÄ±n olduÄŸunu iddia eden BakanlÄ±ÄŸÄ±n, bu yÄ±la iliÅŸkin verdiÄŸi istatistik bilgiler ise dikkat çekti. BakanlÄ±k, bu yÄ±l sadece son 4 ay içerisinde birçoÄŸu çocuk olmak üzere 9 kiÅŸinin boÄŸularak yaÅŸamanÄ± yitirdiÄŸi nehirde, sadece 3 kiÅŸinin boÄŸulduÄŸunu iddia etti.

Son olarak 12 yaÅŸÄ±ndaki Muhammet K.’nin boÄŸularak hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi nehirde, son 4 ay içerisinde, 21 yaÅŸÄ±ndaki Muhammed El Tamer, Hasan ÇaÄŸlÄ±yan, Yasin Zengin, Kadir Örüç, 12 yaÅŸÄ±ndaki Åžahin AkbaÅŸ, Baran HaykÄ±r (13), RoÅŸat Noyan (13) ve ismi öÄŸrenilemeyen bir kiÅŸi boÄŸulmuÅŸtu. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 10:31

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