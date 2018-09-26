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FotoÄŸraf: AA
Su borusunun iÃ§ine dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§inin cesedi bulundu
26 EylÃ¼l 2018 10:19
Van ErciÅŸâ€™te ÅŸebekedeki arÄ±zayÄ± gidermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken su borusunun iÃ§ine dÃ¼ÅŸerek akÄ±ntÄ±ya kapÄ±lan belediye iÅŸÃ§isi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Van'Ä±n ErciÅŸ ilçesinde 500'lük içme suyu borusunun içine düÅŸen belediye iÅŸçisinin cesedi bulundu.
YukarÄ± IÅŸÄ±klÄ± Mahallesi'nde ilçenin içme suyu ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan ana su deposundaki arÄ±zayÄ± gidermeye çalÄ±ÅŸÄ±rken dengesini kaybederek 500'lük su borusunun içine düÅŸen Ä°rfan Ä°ÅŸleyen'i (47) arama çalÄ±ÅŸmalarÄ± tamamlandÄ±.
Afet ve Acil Durum MüdürlüÄŸü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve belediye ekiplerinin iÅŸ makineleriyle yürüttüÄŸü çalÄ±ÅŸma sonucunda Ä°ÅŸleyen'in cesedi, düÅŸtüÄŸü yerden yaklaÅŸÄ±k 1,5 kilometre uzakta Afet Küme Evler mevkisinde bulundu.
Ä°ÅŸleyen'in cesedi, Cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± incelemeden sonra ErciÅŸ Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 10:22
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