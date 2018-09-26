'TaraflÄ± koÄŸuÅŸ' gerekÃ§esiyle denetimli serbestlik talebine ret

14 aylÄ±k astÄ±m hastasÄ± kÄ±zÄ± ile Urfa Cezaevi'nde kalan Esma YÄ±lmaz'Ä±n denetimli serbestlik baÅŸvurusu 'taraflÄ± koÄŸuÅŸta olmasÄ±' gerekÃ§esiyle reddedildi.

Berivan ALTAN

Urfa Cezaevi'nde 14 aylÄ±k astÄ±m hastasÄ± kÄ±zÄ± Arin ile birlikte kalan Esma YÄ±lmaz'Ä±n denetimli serbestlik baÅŸvurusunun "taraflÄ± koÄŸuÅŸta olmasÄ±" ve "örgütten ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±" gerekçeleriyle reddedildi.

Urfa T 2 Nolu KapalÄ± Cezaevi'nde 14 aylÄ±k astÄ±m hastasÄ± kÄ±zÄ± Arin ile birlikte kalan Esma YÄ±lmaz'Ä±n denetimli serbestlikten faydalanmak için baÅŸvurduÄŸu Mardin Ä°nfaz HakimliÄŸi, 25 Temmuz 2018 tarihli baÅŸvuruyu reddetmiÅŸti. YÄ±lmaz'Ä±n denetimli serbestlik ve ev hapsi talebinin reddedilmesinin gerekçeli kararÄ± açÄ±klandÄ±.

'ÖRGÜT SUÇLUSU OLDUÄžUNDAN'

Gerekçeli kararda, YÄ±lmaz'Ä±n 30 KasÄ±m 2017'de taraflÄ± koÄŸuÅŸa geçtiÄŸine dair dilekçe verdiÄŸi belirtilerek, "Terörle Mücadele Kanunu’nun 17'nci maddesinde bu kanun kapsamÄ±na giren suçlardan mahkum olanlar hakkÄ±nda 5275 maddenin 107/2 ve 108 madde hükümleri uygulanacaÄŸÄ± belirtilerek propaganda suçundan mahkum olanlarÄ±n koÅŸullu salÄ±verilme bakÄ±mÄ±ndan örgüt suçlusu olarak deÄŸerlendirileceÄŸi anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r" denildi.

'MENSUP OLDUÄžU ÖRGÜTTEN AYRILMADIÄžI GÖRÜÅžÜ...'

KararÄ±n son kÄ±smÄ±nda ise ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: "Hükümlünün infaz dosyasÄ± incelendiÄŸinde, hükümlünün taraflÄ± konumda oluyor olmasÄ± ve mensup olduÄŸu örgütten ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± görüÅŸü de nazara alÄ±narak, hükümlünün denetimli serbestliÄŸe ayrÄ±lma ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda talebinin reddine karar verildi."

NE OLMUÅžTU?

Mardin’in Ömerli ilçesi Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski ilçe eÅŸbaÅŸkanÄ± Esma YÄ±lmaz, 2016 yÄ±lÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra tutuklanmÄ±ÅŸ ve 3 ay sonra tahliye edilmiÅŸti. "Örgüt propagandasÄ± yapmak" iddiasÄ±yla cezasÄ± onaylanan YÄ±lmaz, 29 KasÄ±m 2017 tarihinde yeniden tutuklanarak, 9 aylÄ±k bebeÄŸi Arin ile Urfa 2 Nolu T Tipi Cezaevi’ne konuldu.



YÄ±lmaz hakkÄ±nda baÅŸka bir dosyadan “örgüte yardÄ±m ve yataklÄ±k” iddiasÄ±yla istenen 4 yÄ±llÄ±k hapis cezasÄ± ise Bölge Ä°stinaf Mahkemesi’nde bekliyor. AstÄ±m hastasÄ± olan Arin'in ise durumu her geçen gün kötüleÅŸirken, midesinde reflü ve aÄŸÄ±r bronÅŸit hastalÄ±ÄŸÄ± oluÅŸtu. Son gelen bilgilerde Arin'de kilo kaybÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ± da kamuoyuna yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. (MA)

Arin bebek gÃ¶z gÃ¶re gÃ¶re eriyor: 2 haftada 2,5 kilo vermiÅŸ!

Cezaevindeki Arin bebekte kilo kaybÄ± devam ediyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 10:15

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