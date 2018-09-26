YoksulluÄŸun fotoÄŸraf: Hasattan arta kalan fÄ±stÄ±klarÄ± topladÄ±lar

ReyhanlÄ±â€™da yer fÄ±stÄ±ÄŸÄ± hasadÄ± tamamlandÄ±. Ä°lÃ§ede yaÅŸayan yoksul emekÃ§iler, hasattan arta kalanlarÄ± toplamak iÃ§in tarlalara akÄ±n etti.

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Hatay ReyhanlÄ±'da oturanlar, yer fÄ±stÄ±ÄŸÄ± tarlalarÄ±nda hasattan kalan artÄ±k ürünleri toplayÄ±p kÄ±ÅŸÄ±n tüketiyor. Bölge halkÄ± bu iÅŸleme 'Afara' diyor. SÄ±nÄ±rÄ±n hemen yanÄ±nda hasadÄ± yapÄ±lan yer fÄ±stÄ±ÄŸÄ± tarlasÄ±na akÄ±n eden kadÄ±nlar, ellerindeki çapalarla topraÄŸÄ± eÅŸeleyip artÄ±k fÄ±stÄ±klarÄ± topladÄ±. HasadÄ±n ardÄ±ndan tarlada kalan ve genelde içi boÅŸ artÄ±k ürünler arasÄ±nda dolu olanlarÄ± bulan kadÄ±nlara, çocuklarÄ± da yardÄ±m etti. Gün boyu tarlada fÄ±stÄ±k toplayan kadÄ±nlar, yer fÄ±stÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sap ve yapraklarÄ±nÄ± da hayvanlar için çuvallara doldurdu.

'SATIN ALMAK YERÄ°NE TOPLUYORUZ'

5 çocuk annesi AyÅŸe Ezer, yer fÄ±stÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kilosunun 10-15 lira arasÄ±nda olduÄŸunu söyleyerek, "SatÄ±n alacaÄŸÄ±mÄ±za burada topluyoruz. KÄ±ÅŸÄ±n kavurup çocuklara yediriyoruz. Genelde 1 çuvalÄ± dolduran evine gider. 4-5 saat tarlada kalÄ±yoruz. Tarladaki sap ve yapraklarÄ± da hayvanlar için topluyoruz. Hayvanlar için arpa ve buÄŸday kadar besleyici" dedi.

YERFISTIÄžI TOPLAMAK Ä°ÇÄ°N OKULA GÄ°TMEDÄ°LER

Tarlalarda çalÄ±ÅŸarak aile bütçesine katkÄ± saÄŸlayan 13 yaÅŸÄ±ndaki Zeynep Demir de “KÄ±ÅŸÄ±n yemek için fÄ±stÄ±k topluyoruz. Babam bel fÄ±tÄ±ÄŸÄ± ameliyatÄ± olduÄŸu için çalÄ±ÅŸamÄ±yor. Ben ve annem çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. 2 gün sonra annemle birlikte Mersin'e portakal toplamaya gideceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

Tarlada annelerine yardÄ±m eden amca çocuklarÄ± Merve (13), Feride (12) ve Feride Demir de (9) yer fÄ±stÄ±ÄŸÄ± toplamak için öÄŸretmenlerinden izin alarak okula gitmediklerini söyledi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 10:16

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