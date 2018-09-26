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FotoÄŸraf: DHA
NeÅŸet ErtaÅŸ Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 6'Ä±ncÄ± yÄ±lÄ±nda anÄ±ldÄ±
26 EylÃ¼l 2018 09:51
â€˜BozkÄ±rÄ±n Tezenesiâ€™ NeÅŸet ErtaÅŸ, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 6'ncÄ± yÄ±lÄ±nda Kartal'da dÃ¼zenlenen bir etkinlikte anÄ±ldÄ±.
Türkülerinde hep ‘Garip’ mahlasÄ±nÄ± kullanan ve ölümünün üzerinden 6 yÄ±l geçen ‘BozkÄ±rÄ±n Tezenesi’ NeÅŸet ErtaÅŸ, ölümünün 6'ncÄ± yÄ±lÄ±nda Kartal’da anÄ±ldÄ±. Anma programÄ±na vatandaÅŸlar yoÄŸun ilgi gösterdi.
“Ahirim sensin”, “Zahidem”, “Gönül daÄŸÄ±” gibi birçok türküsüyle gönüllere taht kuran NeÅŸet ErtaÅŸ, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleÅŸtirilen programda anÄ±ldÄ±.
Unesco tarafÄ±ndan 'YaÅŸayan Ä°nsan Hazinesi' kabul edilen ve 25 Eylül 2012’de vefat eden ErtaÅŸ'Ä± anma programÄ±na yüzlerce vatandaÅŸ katÄ±ldÄ±.
NeÅŸet ErtaÅŸ’Ä± Anma Gecesi’nde Türk Halk MüziÄŸi sanatçÄ±sÄ± Ä°smail Altunsaray ErtaÅŸ'Ä±n türkülerini seslendirdi. (DHA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 10:02
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