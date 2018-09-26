Ä°ranlÄ± aktivist Sotoudeh bir aydÄ±r aÃ§lÄ±k grevinde

Ä°ranâ€™da Haziran ayÄ±nda tutuklanan insan haklarÄ± aktivisti Nasrin Sotoudeh, bir aydÄ±r aÃ§lÄ±k grevinde.

2018 UluslararasÄ± Ludovic Trarieux Ä°nsan HaklarÄ± ödülüne layÄ±k görülen Ä°ranlÄ± avukat ve insan haklarÄ± savunucusu Nasrin Sotoudeh 1 aydÄ±r açlÄ±k grevini sürdürüyor. Sotoudeh, 2009 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan ve 2013 yÄ±lÄ±na kadar devam eden protestolar sürecinde avukatlÄ±k faaliyetlerinden dolayÄ± tutuklanmÄ±ÅŸ ve 3 yÄ±l cezaevinde kalmÄ±ÅŸtÄ±. Sotoudeh, 2014 yÄ±lÄ±nda Ä°ran’da kadÄ±nlarÄ±n yüzüne asit atÄ±lmasÄ± konusunu araÅŸtÄ±rÄ±rken, maÄŸdur kadÄ±nlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± çeken kiÅŸi ile birlikte tekrar tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±sa süre sonra serbest bÄ±rakÄ±lan Sotoudeh, 13 Haziran 2018 tarihinde tekrar tutuklandÄ±.

Sotoudeh’in, ÅŸu andaki tutukluluÄŸuna gerekçe ilk önce “casusluk” suçlamasÄ± gösterilmiÅŸti. Daha sonra ise, kendisini Sakharov DüÅŸünce ÖzgürlüÄŸü ödülüne layÄ±k gören ve 2014 yÄ±lÄ±nda Tahran’a gelen bir grup batÄ±lÄ± parlamenterle görüÅŸmesi, Ä°ran’daki insan haklarÄ± konularÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalar gerekçe gösterilmiÅŸti.

Sotoudeh, tutuklanmasÄ±ndan kÄ±sa bir süre sonra yazdÄ±ÄŸÄ± mektupta “AnlÄ±yorum ki insan haklarÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±m, kadÄ±n haklarÄ± aktivistlerini savunmam ve idam cezasÄ±na karÅŸÄ± duruÅŸum nedeniyle tutsak ediliyorum. Tüm bunlara raÄŸmen asla susmayacaÄŸÄ±m” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Sotoudeh, 25 AÄŸustos 2018 yÄ±lÄ±nda eÅŸine verdiÄŸi bir not aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla açlÄ±k grevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Notta ÅŸunlar yazÄ±yordu:

“Yetkililer ile iletiÅŸim çabalarÄ±m hiçbir sonuç vermediÄŸinden bugün itibariyle (25 aÄŸustos 2018) hak savunucularÄ±na uygulanan haksÄ±z tutuklamalar ve ailem ve dostlarÄ±ma uygulanan taciz nedeniyle açlÄ±k grevine baÅŸlÄ±yorum, sevgili ülkem Ä°ran’da hukukun tesis edilmesi umuduyla.”

Sotoudeh’in açlÄ±k grevine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medya üzerinden duyuran eÅŸi Reza Khandan da 4 Eylül tarihinde tutuklandÄ±.

Sotoudeh, kendi evinin polisler tarafÄ±ndan basÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada gözaltÄ±na alÄ±nan ve tutuklanan insan haklarÄ± savunucu arkadaÅŸÄ± Farhad Meisami serbest bÄ±rakÄ±lana ve ailesine yönelik tacizler durana kadar açlÄ±k grevini sonlandÄ±rmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Bugün itibariyle açlÄ±k grevinin birinci ayÄ±nda olan Sotoudeh, açlÄ±k grevi sürerken 2018 UluslararasÄ± Ludovic Trarieux Ä°nsan HaklarÄ± ödülüne layÄ±k görüldü. (MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 09:57

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