ErdoÄŸan: Radikal gruplarÄ±n Ä°dlibâ€™den Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Ä°dlibâ€™deki silahlÄ± gruplarÄ±n bÃ¶lgeden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, Türkiye-Rusya arasÄ±ndaki idlib’in silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± anlaÅŸmasÄ±na uymayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayan silahlÄ± radikal gruplarÄ±n Ä°dlib’den ayrÄ±lmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan New York'ta Reuters haber ajansÄ±na açÄ±klamalarda bulundu. Ä°dlib’de 15-20 kilometrelik bir alanÄ±n silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± için gerekli adÄ±mlarÄ± atacaklarÄ±nÄ± söyleyen ErdoÄŸan, “Radikal gruplardan çÄ±kmayan olursa?” sorusuna ‘ÇÄ±kmaya baÅŸladÄ±lar” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Radikal gruplarÄ±n elinde bulunan silahlarÄ±n ne olacaÄŸÄ±yla ilgili soruya ise ErdoÄŸan ÅŸöyle yanÄ±t verdi:

“Bu tabi her tür silah deÄŸil. Bunlar aÄŸÄ±r silahlarla alakalÄ± olarak sÄ±nÄ±flamalarÄ±nÄ± Rusya’dan ve Türkiye’den ekiplerimiz çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yaptÄ±lar. SÄ±nÄ±flandÄ±rÄ±larak gerekli adÄ±mlar atÄ±lacak.”

Suriye’nin Ä°dlib kentinde el Kaide baÄŸlantÄ±lÄ± örgütlerle diÄŸer cihatçÄ± örgütler, Rusya ve Türkiye’nin Soçi’de yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayÄ± tanÄ±mama ve silahlarÄ± teslim etmeme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. El Kaide’ye baÄŸlÄ± Hurras el Din (Dinin MuhafÄ±zlarÄ±) örgütünden sonra Suriye’de Çeçenlerden oluÅŸan Ensaruddin Cephesi örgütü de Soçi’de Rusya ile Türkiye arasÄ±nda yapÄ±lan Ä°dlib anlaÅŸmasÄ±nÄ± reddettiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°dlibâ€™deki cihatÃ§Ä±lar silahlarÄ±nÄ± teslim etmiyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 09:46

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