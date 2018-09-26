HÃ¼kÃ¼metin patronlara teÅŸviki sÃ¼rÃ¼yor

Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± Temmuz'da 464 yatÄ±rÄ±ma teÅŸvik belgesi verdi, 33 belgeyi iptal etti.

Temmuz ayÄ±nda toplam 7.7 milyar lira sabit yatÄ±rÄ±m tutarÄ±na sahip 464 yatÄ±rÄ±ma çeÅŸitli vergi istisnalarÄ± tanÄ±yan teÅŸvik belgesi verildi. Toplam 276,9 milyon liralÄ±k sabit yatÄ±rÄ±m tutarlÄ± ve bin 409 kiÅŸilik istihdam öngörülen 33 yatÄ±rÄ±m teÅŸvik belgesi ise iptal edildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayÄ±sÄ±nda yer alan Sanayi ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± tebliÄŸine göre, yatÄ±rÄ±m teÅŸvik belgesi alan projelerin; 21'i tarÄ±m, 12'si madencilik, 279'i imalat, 48'si enerji, 104'ü ise hizmet sektöründeki yatÄ±rÄ±mlardan oluÅŸuyor.

Temmuz ayÄ±nda teÅŸvik belgesi verilen projelerin ithal edilen makine ve teçhizat tutarÄ± 730,6 milyon dolar olarak belirlendi. (DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 09:19

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