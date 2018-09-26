EminiÅŸ Ambalaj korkordato ilan etti

EminiÅŸ Ambalaj'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± konkordato talebi mahkemece olumlu karÅŸÄ±landÄ±.

Gebze Asliye Hukuk Mahkemesi, ekonomik koÅŸullarÄ±n finansal dengesine olumsuz etkisi, döviz kuru ve faizlerdeki yükseliÅŸ nedeniyle EminiÅŸ Ambalaj'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± konkordato talebine olumlu cevap vererek, üç ay süre ile ÅŸirket hakkÄ±ndaki tüm takip iÅŸlemlerinin durdurulmasÄ±na karar verdi.

Åžirketin Kamuyu AydÄ±nlatma Platformu'na (KAP) yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Åžirketimiz gerek aÅŸaÄŸÄ±da arz ettiÄŸimiz sebepler gerekse bir süredir ülkenin içinde bulunduÄŸu ekonomik ve sosyal sebeplerle Gebze Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2018/734 esas sayÄ±lÄ± dosyasÄ± ile konkordato talebinde bulunmuÅŸ olup ilgili mahkemece yapÄ±lan inceleme sonrasÄ±nda Ä°cra Ä°flas Kanunun 287. Maddesi gereÄŸince ÅŸirketimize üç aylÄ±k geçici süre ile hakkÄ±nda yapÄ±lacak tüm takip iÅŸlemlerinin durdurulmasÄ±na yönelik tedbir kararÄ± vermiÅŸ bulunmaktadÄ±r” denildi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 09:20

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