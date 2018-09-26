AkaryakÄ±ta zam

Enerji Petrol Gaz Ä°kmal Ä°stasyonlarÄ± Ä°ÅŸveren SendikasÄ± benzine 17, motorine 16 kuruÅŸ zam aÃ§Ä±kladÄ±.

Enerji Petrol Gaz Ä°kmal Ä°stasyonlarÄ± Ä°ÅŸveren SendikasÄ± (EPGÄ°S), benzin ve motorin fiyatlarÄ±na zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Epgis'in Twitter üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya göre, bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 17, motorinde ise 16 kuruÅŸluk fiyat artÄ±ÅŸÄ±na gidildi.

AkaryakÄ±t fiyatlarÄ±na yapÄ±lan zamlarÄ±n ÖTV'den karÅŸÄ±lanmasÄ± nedeniyle fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± pompaya yansÄ±mayacak. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 09:04

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