Senegal'de dang hummasÄ± alarmÄ±: 8 vaka tespit edildi

Senegal'in Fatick bÃ¶lgesinde 8 dang hummasÄ± vakasÄ± tespit edildi. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, hastalÄ±ÄŸÄ±n yayÄ±lmasÄ± riskine karÅŸÄ± alarm durumuna geÃ§ti.

Senegal'in merkez bölgelerinden Fatick'te görülen dang hummasÄ± vakalarÄ± yetkilileri harekete geçirdi.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SalgÄ±n Önleme Müdürü Dr. Mamadou Ndiaye, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ülkenin merkezindeki Fatick bölgesinde geçen hafta baÅŸlayan vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 8'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

VakalarÄ±n 6'sÄ±nÄ±n kadÄ±n, 2'sinin erkek olduÄŸunu aktaran Ndiaye, bazÄ±larÄ±nÄ±n iyileÅŸme sürecinde olmasÄ±na raÄŸmen hastalÄ±ÄŸÄ±n yayÄ±lmasÄ± riskine karÅŸÄ± alarm durumuna geçtiklerini kaydetti.

Dang hummasÄ± virüsü, insanlara sivrisinek aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bulaÅŸÄ±yor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateÅŸe sebebiyet veren hastalÄ±k, bazÄ± vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yaÄŸÄ±ÅŸ mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralÄ±k ve mart aylarÄ±nda artÄ±ÅŸ gösteriyor.

Bilim insanlarÄ±, yüksek sÄ±caklÄ±k ve uzun süren yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n sÄ±tma ve dang hummasÄ± taÅŸÄ±yan sivrisineklerin artmasÄ±na sebep olduÄŸu uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor.

HastalÄ±ÄŸa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluÅŸturmasÄ± nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanmasÄ± gerekiyor. (Dakar/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 22:53

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