Bill Cosby, cinsel saldÄ±rÄ±dan hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±

ABD'li komedyen ve televizyon yÄ±ldÄ±zÄ± Bill Cosby, cinsel saldÄ±rÄ±dan suÃ§lu bulundu ve hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

ABD'li ünlü film ve televizyon yÄ±ldÄ±zÄ± 81 yasÄ±ndaki Bill Cosby, 'ÅŸiddet içerikli cinsel taciz' suçlamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

Pennsylvania'da Montgomery Bölge Mahkemesi'nde yapÄ±lan duruÅŸmada Cosby'ye ev hapsi cezasÄ± vermeyi reddeden yargÄ±ç Steven O'Neill, Cosby'nin 10 yÄ±lÄ± geçmemek üzere, 3 ile 10 yÄ±l arasÄ±nda hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Nisan ayÄ±nda cinsel tacizden suçlu bulunan Cosby, mahkeme de konuÅŸmayÄ± reddetti.

Cosby'nin avukatlarÄ± temyiz baÅŸvurusunda bulunurken YargÄ±ç O'Neill, Cosby'nin kendisini 'cinsel tacizci' olarak kayÄ±t ettirmesini ve tüm bulunduÄŸu yerleri yerel polis birimlerine bildirmesi gerektiÄŸini belirtti.

Bill Cosby 2004 yÄ±lÄ±nda eski basketbolcu Andrea Constand’a uyuÅŸturucu vererek cinsel saldÄ±rÄ±da bulunmaktan yargÄ±lanÄ±yordu. Philadelphia'daki bölge mahkemesi, 80 yaÅŸÄ±ndaki Cosby'nin, yöneltilen 3 ayrÄ± cinsel taciz suçlamasÄ±ndan da suçlu bulunduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

COSBY ALEYHÄ°NE 60’A YAKIN KÄ°ÅžÄ° SUÇLAMADA BULUNDU

Öte yandan bu, Bill Cosby hakkÄ±ndaki tek suçlama deÄŸil. 50 yÄ±lÄ± aÅŸan bir süre içinde 60’a yakÄ±n kiÅŸi Cosby'nin kendilerine cinsel tacizde bulunduÄŸunu iddia ediyor. Ancak zamanaÅŸÄ±mÄ±ndan ötürü bu suçlamalardan sadece biri mahkemeye taÅŸÄ±nabildi.

Bill Cosby, ABD'de 1984-1992 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yayÄ±mlanan ve Türkiye'de çok sevilen Cosby Ailesi adlÄ± diziyle ÅŸöhrete kavuÅŸmuÅŸtu. (DIÅž HABERLER)

Bill Cosby, cinsel saldÄ±rÄ±dan suÃ§lu bulundu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 22:17

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