Meteorolojiden Marmara ve Ege ve Ä°Ã§ Anadolu iÃ§in fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Marmara'nÄ±n gÃ¼neybatÄ±sÄ±, Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ± ve Ä°Ã§ Anadolu'da kuvvetli fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸini duyurdu.

Marmara, Ege ve Ä°ç Anadolu bölgelerinde fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸi bildirildi.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzeybatÄ± kesimlerinde kuzeydoÄŸudan kuvvetli esen rüzgarÄ±n sabah saatlerinden itibaren ÅŸiddetini artÄ±rarak, Marmara, Ege ve Ä°ç Anadolu'da fÄ±rtÄ±na (50-80 kilometre/saat), Marmara'nÄ±n güneybatÄ±sÄ± ile Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda kuvvetli fÄ±rtÄ±na (70-100 kilometre/saat) bekleniyor.

Yetkililer, perÅŸembe günü akÅŸam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fÄ±rtÄ±nanÄ±n meydana getirebileceÄŸi çatÄ± uçmasÄ±, aÄŸaç ve direk devrilmesi ile ulaÅŸÄ±mda yaÅŸanabilecek aksamalara karÅŸÄ± uyarÄ±da bulundu. (Ankara/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 22:10

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