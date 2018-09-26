DiyarbakÄ±rlÄ±lar: HalkÄ±n iradesine mÃ¼dahale etmeye hazÄ±rlanÄ±yorlar

ErdoÄŸanâ€™Ä±n HDPâ€™nin yerel seÃ§im adaylarÄ±na yÃ¶nelik olasÄ± mÃ¼dahale sÃ¶ylemini, DiyarbakÄ±rlÄ± yurttaÅŸlar kayyÄ±m atama sinyali olarak yorumluyor.

FÄ±rat TOPAL

Orhan KURUL

DiyarbakÄ±r

ErdoÄŸan’Ä±n olasÄ± yerel seçimlerde HDP’nin adaylarÄ±na yönelik müdahale söylemine dair konuÅŸan DiyarbakÄ±r’da yurttaÅŸlar, yarÄ±n öbür gün HDP kazanÄ±rsa adaylarÄ±n ‘terör örgütü’ ile baÄŸlantÄ±sÄ± var denilerek kayyÄ±m atanacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, halkÄ±n iradesine müdahale etmeye hazÄ±rlanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

GeçtiÄŸimiz günlerde AKP GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n yerel seçimlere iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±ndaki “Terör örgütüyle birlikte aday olmaya yeltenenler kusura bakmasÄ±nlar, bizden demokratik bir yaklaÅŸÄ±m bekleyemezler” söylemini DiyarbakÄ±rlÄ± yurttaÅŸlara sorduk.

‘AÇIKÇA DESÄ°N BU ÜLKEDE DEMOKRASÄ° YOK’

Sur’da esnaf olan Ä°lyas adÄ±ndaki yurttaÅŸ, söylemlerin halkÄ±n iradesini yok sayarak kayyÄ±m atama amaçladÄ±klarÄ±na yönelik olduÄŸunu ifade ederek, “HalkÄ±n iradesini kabul etmeyeceklerse niye seçim yapÄ±yorlar? Bizden demokratik yaklaÅŸÄ±m beklemesin diyor ve tehdit ediyor, burada çeliÅŸki var. Ä°ÅŸler istediÄŸi gibi gitmeyince baskÄ± ve ÅŸiddet kullanmaya baÅŸvuruyor. ÇÄ±kÄ±p açÄ±kca desin bu ülkede demokrasi yok, herkes kurtulsun. Kendisine devam denilince devam diyor, baÅŸkasÄ± olunca ‘terör örgütü’ diyor” dedi. Gazi Caddesi’nde konuÅŸtuÄŸumuz Mevlüt adlÄ± vatandaÅŸ ise konuÅŸmanÄ±n açÄ±k bir tehdit olduÄŸunu belirterek, “YarÄ±n öbür gün HDP kazanÄ±rsa adaylarÄ±n ‘terör örgütü’yle baÄŸlantÄ±sÄ± var deyip kayyÄ±m atayacaklar. HalkÄ±n iradesine müdahaledir bu ama yine de burada sandÄ±kla belediyeleri alamayacaÄŸÄ±nÄ± biliyor. Bu yüzden kayyÄ±m atamaya hazÄ±rlanÄ±yor” dedi.

‘Ä°RADEMÄ°ZE SAHÄ°P ÇIKACAÄžIZ ALGISI DAHA GÜÇLÜ’

Sur’da yaÅŸayan Hasan (55) adÄ±ndaki yurttaÅŸ ise CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n bu tür konuÅŸmalarla halkÄ± korkutarak HDP’ye oy vermesinin önüne geçmek olduÄŸunu fakat yine iÅŸe yaramayacaÄŸÄ±na dikkat çekerek, “Sadece burada HDP’ye oy verenleri korkutup, tehdit ederek oy vermelerini engellemek. Bu durum bunu gösteriyor. Türkiye demokrasiyle baÄŸlarÄ±nÄ± koparmÄ±ÅŸ. HDP ‘terör örgütü’ deÄŸil, siyasi partidir. SandÄ±kta yarÄ±ÅŸÄ±yor. Bu tür konuÅŸmalar da HDP’ye oy verenleri caydÄ±ramaz. Bu söylemle nasÄ±l olsa kayyÄ±m yeniden gelecek algÄ±sÄ± yaratmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar ama bu algÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda sandÄ±ÄŸa gidip ‘irademize sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z’ algÄ±sÄ± daha güçlü” dedi.

‘KAYYIMLAR Ä°RADEMÄ°ZÄ° YANSITMIYOR’

YeniÅŸehir Mahallesi’nde esnaflÄ±k yapan Mesut (28) ise yapÄ±lan konuÅŸmanÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, halkÄ±n iradesine 24 Haziran seçimlerinde olduÄŸu gibi sahip çÄ±kacaÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, “Böyle konuÅŸunca ona oy mu vereceÄŸiz? Burada yaÅŸayanlarÄ± korkutmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Herkes seçimde gidip oyunu istediÄŸine verecek, sahip de çÄ±kacak. KayyÄ±mlar irademizi temsil etmiyor, kimse onlarÄ± kabul etmiyor. Kabul etselerdi baÅŸkan derlerdi ancak herkes kayyÄ±m diyor. Bu halkÄ±n baÅŸÄ±na gelmeyen kalmadÄ±. Öyle halkÄ± tehdit ederek bir ÅŸey elde edemez” diye konuÅŸtu.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 21:35

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