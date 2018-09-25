Konak MÃ¼lteci DerneÄŸi'nden yaratÄ±cÄ± ev atÃ¶lyesi

Konak MÃ¼lteci DerneÄŸiâ€™nin Basmane'deki binasÄ±nda dÃ¼zenlenen yaratÄ±cÄ± ev atÃ¶lyesinde, Suriyeli ve TÃ¼rkiyeli kadÄ±nlara temizlik Ã¼rÃ¼nÃ¼ yapÄ±mÄ± anlatÄ±ldÄ±.

Metehan UD

Ä°zmir

Konak Mülteci DerneÄŸi’nin Basmane KapÄ±lar’daki binasÄ±nda yaratÄ±cÄ± ev atölyesi etkinliÄŸi yapÄ±ldÄ±. Atölyede, kimyasal ürünlerin doÄŸaya verdiÄŸi zararlar dile getirilirken geri dönüÅŸümün ve doÄŸal malzemelerle temizlik ürünleri yapmanÄ±n saÄŸlÄ±k açÄ±sÄ±ndan önemi belirtildi. Mahalleden çok sayÄ±da Suriyeli ve Türkiyeli kadÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk atölyede çamaÅŸÄ±r sodasÄ± ve rendelenmiÅŸ sabun parçalarÄ±ndan deterjan yapÄ±mÄ± anlatÄ±ldÄ±.

SaÄŸlÄ±kçÄ± AyÅŸe Emre Ermin tarafÄ±ndan her pazar yapÄ±lacak atölyelerde, ev, kadÄ±n-çocuk, mutfak, kiÅŸisel bakÄ±m ve hobi baÅŸlÄ±klarÄ±nda eÄŸitimler sürecek. Sonraki atölyelerde evde sabun, sirke, diÅŸ macunu, el kremi ve tohum topu yapÄ±mlarÄ± anlatÄ±lacak.

‘ÇOK BASÄ°T ÅžEYLERLE DOÄžAYI KORUYABÄ°LÄ°RÄ°Z’

Çok basit doÄŸal döngülerle hem saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± hem de doÄŸayÄ± koruyabileceÄŸimizi söyleyen Atölye Yürütücüsü AyÅŸe Emre Ermin, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Ä°lk olarak tüketici olmayÄ± reddediyorum. Tüketerek çevreyi ve doÄŸayÄ± yok etmekten ve çocuÄŸuma saÄŸlÄ±klÄ± bir dünya bÄ±rakamamaktan rahatsÄ±z oluyorum. Tüketici deÄŸil, türetici olmak gerek. ÜretemediÄŸim bir ÅŸeyi tüketmemeye çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Bir malzemenin oluÅŸum aÅŸamasÄ±ndan beri takip edip, onu çöp haline getirmeden dönüÅŸtürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorum. AynÄ± zamanda çok büyük paralar ödemeden ev ekonomisine de katkÄ± saÄŸlayabiliyoruz. Atölyenin ilk oturumunda bunlara dair gelenlerde soru iÅŸaretleri yaratmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m”.

‘DOÄžA Ä°ÇÄ°N SÜREKLÄ°LÄ°ÄžÄ°N ÖNEMÄ°NÄ° ANLATIYORUM’

DünyanÄ±n kimyasallarla tüketildiÄŸini ifade eden Emrin ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Bir ilaç fabrikasÄ±nÄ±n dünyanÄ±n en büyük tohum fabrikasÄ±nÄ± satÄ±n almasÄ±, hibrit tohum üreticilerinin aynÄ± zamanda kanser ilacÄ± üretici olmasÄ± durumu ortaya koyuyor. SaÄŸlÄ±k sektörü öyle acÄ±masÄ±z ilerliyor ki önce hasta edip sonrasÄ±nda da ilaç satmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu sektörün olabildiÄŸince dÄ±ÅŸÄ±nda olmak ve doÄŸadan geleni doÄŸaya döndürmeyi amaçlÄ±yorum. YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z temizlik ürünleri bize sunulmuÅŸ o parlaklÄ±k görüntüsü vermiyor ama temizlikse konu temizliyor. Vücuduna zarar vermiyor. DoÄŸaya, çevreye ve insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dikkate aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bir anlÄ±k parlaklÄ±ÄŸa dair temizliÄŸin deÄŸil de sürekliliÄŸin daha önemli olduÄŸunu farkÄ±na varÄ±yoruz”.

MÃ¼lteci Ã§ocuklar eÄŸlendi, anneleri de sanat terapisi yaptÄ±

Konak tribÃ¼nlerinde kardeÅŸlik mesajlarÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 21:27

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