'Sergimde sosyal medyanÄ±n bilinÃ§siz kullanÄ±mÄ±nÄ± eleÅŸtirdim'

Yeni sergisi 'Kara Yalanlar'Ä± KadÄ±kÃ¶y Moda Galeri Pasaj'da ziyaretÃ§ilere aÃ§an Ressam Atilla Kaan DinÃ§ ile sanatÄ±, sanatÃ§Ä±yÄ± ve resmi konuÅŸtuk.

Abdullah KAYA

Ä°stanbul

KadÄ±köy’deki Moda Galeri Pasaj, Ressam Atilla Kaan Dinç’in “Kara Yalanlar” sergisini sanatseverlerle buluÅŸturdu. Eserlerinde biçimsel olarak arttÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerçekliÄŸi tercih eden Dinç; son derece çaÄŸdaÅŸ ürünler ortaya koyuyor. Toplumsal sorunlarÄ± pas geçmeyen sanatçÄ± duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla... Dinç’in “Kara Yalanlar” sergisi 30 Eylül’ kadar Moda Galeri Pasaj’da görülebilir.

Yeni sergisi nedeniyle Atilla Kaan Dinç’le bir araya geldik. Sergiden yola çÄ±karak sanatÄ±, sanatçÄ±yÄ± ve resmi konuÅŸtuk. Eserlerinin merkezine sosyal medyayÄ± koyan Dinç, “AslÄ±nda sosyal medyanÄ±n bilinçsiz kullanÄ±mÄ±nÄ± eleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±m.” dedi. Söz genç sanatçÄ±da...

Kimi zaman çaÄŸÄ±n agorasÄ± benzetmesiyle meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±lan kimi zaman da insanÄ± doÄŸal yaÅŸam sürecinden kopartmakla suçlanan sosyal medyayÄ± serginde konu edinmenin sebebi nedir?

Sosyal medya bilinçli kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda aslÄ±nda bir çoÄŸumuz için büyük fÄ±rsatlar ve kolaylÄ±klar yaratan bir agora. Ressam olarak özellikle hem global olarak diÄŸer ressamlarla bir ÅŸekilde etkileÅŸimde kalmamÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± için hem de kiÅŸisel olarak kendimi daha büyük kitlelere ulaÅŸtÄ±rmama imkan kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için benim için vazgeçilemez bir durumda. Sergimde aslÄ±nda sosyal medyanÄ±n bilinçsiz kullanÄ±mÄ±nÄ± eleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±m. ÇaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n zorunluluÄŸu metropoller, bu metropollerde yaÅŸamak zorunda kalan milyonlar ve bu milyonlarÄ±n aslÄ±nda sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile “ben de yaÅŸÄ±yorum, ben de önemliyim” demeye çalÄ±ÅŸÄ±rken kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± anÄ± göstermek istedim. YapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlar ile gerçeklik arasÄ±ndaki tutarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n hepimiz farkÄ±ndayÄ±z, fakat baÅŸkasÄ±nÄ±n kara yalanlarÄ±na öylesine inanÄ±yoruz ki bazen. Ä°nsanlar eÄŸlenirken ben bir ÅŸeyler kaçÄ±rÄ±yorum, ben de bir yalan söylemeliyim. Ben de eÄŸleniyor gibi, seyahat ediyor gibi, mutluymuÅŸ gibi yapmalÄ±yÄ±m duygusuna kapÄ±lmamak elde deÄŸil. Ve sonuçta ne kadar önemli deÄŸil desek de buradan edindiÄŸimiz sanal beÄŸenilerin, yorumlarÄ±n baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± oluveriyoruz fark etmeden.

TablolarÄ±ndan bir tanesi özellikle dikkat çekici. Tablonda mülteci sorununa vurgu yapÄ±yorsun sanÄ±rÄ±m?

Dünyadaki insanlar arasÄ±ndaki tüm eÅŸitsizliklerin bence tek bir kaynaÄŸÄ± var o da sÄ±nÄ±rlar. ÇoÄŸunlukla coÄŸrafi bazen de düÅŸünsel sÄ±nÄ±rlar. Din, dil, Ä±rk, cinsiyet vs. vs... Tercih edilebilen/edilemeyen insana takÄ±labilen tüm sÄ±fatlar ve genellemeler. Bu gibi nedenler dolayÄ±sÄ±yla maalesef coÄŸrafyamÄ±zda yaÅŸanan insanlÄ±k suçuna kayÄ±tsÄ±z kalmak istemedim. Günümüzdeki seyahat özgürlüÄŸümüzün giderek azalmasÄ±, aÅŸÄ±k olduÄŸum coÄŸrafyamdaki ayrÄ±ÅŸtÄ±rmacÄ±, dÄ±ÅŸlayÄ±cÄ±, kutuplaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± tutumdan rahatsÄ±z olan, artÄ±k dayanamadÄ±ÄŸÄ± için yeni bir coÄŸrafyaya gitmeye çalÄ±ÅŸan herkes ne kadar mülteci ise ben de o kadar kendimi mülteci hissediyorum.

ArttÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerçeklikle beraber senin sanatÄ±n son derece çaÄŸdaÅŸ bir üretim. Bir sanatçÄ± olarak çaÄŸdaÅŸ sanatÄ± ideolojik anlamda nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsun?

ÇaÄŸdaÅŸ sanatÄ±n kendisinden önceki sanatlardan ayÄ±rt edilebilmesinin en kolay yolu sanÄ±rÄ±m onun içinde bulunduÄŸumuz çaÄŸÄ±n (yirminci yüzyÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±ndan günümüze) imkanlarÄ± ve birikimi olmadan üretilebilir olmamasÄ±dÄ±r. Eserlerimde çaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n imkanlarÄ±nÄ± mümkün olduÄŸunca kullanmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m. AslÄ±nda bunu çaÄŸdaÅŸ sanat yapmak için deÄŸil, resmetmek istediÄŸim ÅŸey bu imkanlar ile daha iyi anlatÄ±labilir olduÄŸu için yaptÄ±m. Her zaman en sevdiÄŸim ressamlar klasik sanat yapan ressamlar olmuÅŸtur. Bu nedenle ben de estetik kaygÄ±larÄ± yüksek bir ressam oldum. ÇaÄŸdaÅŸ sanat aslÄ±nda çaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n sanatÄ± demek ve ileride muhtemelen bu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dönemin sanatÄ± baÅŸka bir isim ile anÄ±lacak. SanatçÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±m konusunda pek bir fikrim yok ama kendimi çaÄŸÄ±ndan ÅŸikayetçi çaÄŸdaÅŸ bir ressam olarak tanÄ±mlamayÄ± seviyorum.

Sanat yapan herkes sanatçÄ± mÄ±dÄ±r? Sanat üreticisi kendine sanatçÄ± unvanÄ±nÄ± takabilme yetkisine sahip midir?

Bence ifade yöntemi olarak resim dalÄ±nÄ± seçen insanlara ressam denir, fakat sanatçÄ± unvanÄ± kiÅŸinin kendisine takabileceÄŸi bir unvan deÄŸildir. Sanat sürekli kendi kendini aÅŸan, yeniden tanÄ±mlamakla uÄŸraÅŸan ve içinde bulunduÄŸu zamandan soyutlanamaz bir kavramdÄ±r. ÇaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n sanat anlayÄ±ÅŸÄ± bellidir, örneÄŸin klasik sanat ile uÄŸraÅŸan insanlar çaÄŸÄ±mÄ±zca sanatçÄ± kabul edilmemektedir. SanatçÄ± unvanÄ± toplumun yeteri kadar eseri olan ressamlara ileride taktÄ±ÄŸÄ± bir unvan gibi geliyor bana, kendimi sanatçÄ± deÄŸil az önce de ifade ettiÄŸim gibi “çaÄŸÄ±ndan ÅŸikayetleri olan çaÄŸdaÅŸ bir ressam” olarak görüyorum. Ama yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmak da istemem, az önceki örneÄŸime de dönecek olursam, bu iÅŸ ile uÄŸraÅŸan insanlar aslÄ±nda unvan vb. baÅŸka ÅŸeyler için deÄŸil, kendilerini en güzel bunun ile ifade ettikleri için bu iÅŸi yapÄ±yorlar.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 21:13

www.evrensel.net