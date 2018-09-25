Adnan Ã–zyalÃ§Ä±ner: Halk yazarlarÄ± geÃ§imini ek iÅŸler yaparak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

EdebiyatÄ±n Ã¶nde gelen isimlerinden Adnan Ã–zyalÃ§Ä±ner, Samsun'da okurlarÄ±yla buluÅŸtu.

Türkiye edebiyatÄ±nÄ±n usta kalemi Adnan ÖzyalçÄ±ner geçen hafta sonu Karadenizli okurlarÄ±yla buluÅŸtu. Samsun’daki DüÅŸevi Sanat ve Tiyatro Cafe’de okurlarÄ±yla bir araya gelen ÖzyalçÄ±ner; etkinlikte yazarlarÄ±n yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±, edebiyatÄ±n niteliÄŸine dair bir sunum gerçekleÅŸtirdi. KonuÅŸmasÄ±nda günümüzde çok satan, çok para kazanan yazar ve kitaplarÄ±n daha çok kurgu olduÄŸunu söyleyen ÖzyalçÄ±ner, halk yazarlarÄ±nÄ±n geçimini kitap yazarak deÄŸil, ek iÅŸler yaparak sürdürdüklerini belirtti.

Edebiyat ve siyaset iliÅŸkisine dikkat çeken ÖzyalçÄ±ner; “Ülkemizdeki kavga bir avuç sermayedar ile emekçiler arasÄ±ndadÄ±r. Egemenler halkÄ± kendi kültürleri ile abluka altÄ±na almaktadÄ±r. Görsel ve yazÄ±lÄ± basÄ±nda tek ses yaratÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Bu tür etkinliklerle egemen kültürün etkisini kÄ±rmak önem kazanmÄ±ÅŸtÄ±r. HalkÄ±n yazarÄ± da emekçilerin, sömürülenlerin yaÅŸamÄ±nÄ± dile getirmelidir” dedi. (Samsun/EVRENSEL)

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