Makro Market ve Real iÅŸÃ§ilerinin eylemleri sÃ¼rÃ¼yor

Migros Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne girmek isteyen Uyum/Makro Market ve Real iÅŸÃ§ileri ile Ã§evik kuvvet arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±.

Uyum/Makro Market ve Real iÅŸçilerinin hak alma mücadelesi aylardÄ±r devam ediyor. Bugün de Migros Genel MüdürlüÄŸüne girmek isteyen iÅŸçilerle çevik kuvvet arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±.

Optimum AVM’debulunan MediaMarkt’ta kasa kilitleme eylemi yaptÄ±ktan sonra KozyataÄŸÄ± Metro önüne giden iÅŸçiler, içeri girmek için kapÄ±ya yönelince özel güvenlik ve polis engeliyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Özel güvenlik görevlilerinin iÅŸçilere müdahale etmesi üzerine arbede yaÅŸandÄ±. Daha sonra araya giren polis her iki tarafÄ± da giriÅŸ kapÄ±sÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

YapÄ±lan konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan AtaÅŸehir Migros Genel MüdürlüÄŸüne gidildi. Ä°çeri girmek isteyen iÅŸçiler, çevik kuvvet ve özel güvenlik tarafÄ±ndan engellendi. Daha önce müÅŸteri olarak içeri giren bir grup iÅŸçi, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n içerisi girmesine izin verilmemesi üzerine içeride eylem baÅŸlattÄ±. MaÄŸaza içerisinde bir süre slogan atarak eylemlerine bir süre devam eden iÅŸçiler, alkÄ±ÅŸlar eÅŸliÄŸinde maÄŸazadan dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±lar.

FotoÄŸraf: Evrensel

Hak alma mücadelelerine devam edeceklerini bir kez daha ifade eden iÅŸçiler, Migros'un un yalan söylediÄŸini, iki kez kendilerine ödeme sözü verdiÄŸini ancak ikisinde de sözünde durmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek en son aÅŸamada da sorumluluÄŸu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayarak yalan söylediÄŸini belirtti.

YapÄ±lan konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan iÅŸçiler, binaya girmek istedi ancak polis giriÅŸ kapÄ±sÄ±nÄ± tutarak buna izin vermedi.

Yönetimi Kurulundan bir yetkilinin gelerek açÄ±klama yapmasÄ±na isteyen iÅŸçiler yetkili biri gelinceye kadar Genel Müdürlükten ayrÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± belirttiler. (HABER MERKEZÄ°)

Migros'ta eylem yapan Uyum Makro iÅŸÃ§ileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 20:39

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