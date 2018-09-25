3D yazÄ±cÄ± vaadiyle TEKNOFESTâ€™e Ã§aÄŸÄ±rdÄ±lar

TEKNOFESTâ€™e belli sayÄ±da Ã¶ÄŸrenci getiren okullara 3 boyutlu yazÄ±cÄ± hediye edilmesi vaadi tepki Ã§ekti.

Cansu CEYLAN

Ä°stanbul

3. havalimanÄ± yerleÅŸkesinde düzenlenen ‘TEKNOFEST Ä°stanbul HavacÄ±lÄ±k, Uzay ve Teknoloji Festivali’ geçtiÄŸimiz günlerde sona erdi. EtkinliÄŸe Ä°lçe Milli EÄŸitim Müdürlüklerinin talimatÄ±yla okullardan servis kaldÄ±rÄ±larak öÄŸrencilerin katÄ±lÄ±mÄ± zorunlu tutulurken etkinliÄŸin tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±, katÄ±lÄ±mcÄ± öÄŸretmenlerin tepkisini çekti.

‘DAHA TEMEL Ä°HTÄ°YAÇLAR VAR’

Seminer döneminde öÄŸretmenlerin görevli olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± trafik eÄŸitimi toplantÄ±sÄ±nda Teknofest tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±. ToplantÄ±da, TEKNOFEST’e belli sayÄ±da öÄŸrenci getiren okullara 3 boyutlu yazÄ±cÄ± hediye edileceÄŸi belirtildi. Gazetemize konuÅŸan katÄ±lÄ±mcÄ± öÄŸretmenlerden biri “Sadece bizim okulumuzda deÄŸil, bütün okullarda birçok eksik var. Åžu anda fotokopi kaÄŸÄ±dÄ± ve ders kitaplarÄ± eksik. Okullarda bu eksikler varken 3 boyutlu yazÄ±cÄ±yÄ± ne yapacaÄŸÄ±z? Daha temel ihtiyaçlarÄ±mÄ±z var” dedi.

Trafik eÄŸitimi denilerek çaÄŸrÄ±ldÄ±klarÄ± toplantÄ±da eÄŸitim yerine TEKNOFEST tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek almalarÄ± gereken eÄŸitimi alamadÄ±klarÄ±nÄ± ve birçok öÄŸretmenin de bu duruma tepki gösterdiÄŸini söyledi. ToplantÄ±da vakfÄ±n ilgili ve yetenekli öÄŸrencilere eÄŸitim ve burs olanaÄŸÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± da ifade edildi.

ULAÅžIM ÇÄ°LESÄ°

ÖÄŸrencilerin müdürlük talimatÄ±yla zorunlu katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± TEKNOFEST’e ulaÅŸÄ±mÄ±n Ä°stanbul içinden bile 2.5 saat sürdüÄŸü belirtildi. YerleÅŸke giriÅŸinde uzun kuyruklar oluÅŸurken öÄŸrenciler, servislerden indirilerek 15 dakika yürütülmüÅŸ.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 20:33

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