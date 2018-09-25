Medeni YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n davasÄ± 27 EylÃ¼lâ€™de

Medeni YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin er Adem Ã‡iftÃ§i hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ± 27 EylÃ¼lâ€™de gÃ¶rÃ¼lecek.

Lice’de kalekol yapÄ±mÄ±na karÅŸÄ± düzenlenen protesto sÄ±rasÄ±nda karakoldan askerlerce açÄ±lan ateÅŸ sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Medeni YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n ölümüne iliÅŸkin er Adem Çiftçi hakkÄ±nda açÄ±lan davanÄ±n duruÅŸmasÄ± 27 Eylül’de DiyarbakÄ±r 7’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

DiyarbakÄ±r’Ä±n Lice ilçesine baÄŸlÄ± KayacÄ±k (Hêzan) köyünde, 28 Haziran 2013’te yapÄ±lan karakol-kalekol protestosunda yurttaÅŸlarÄ±n üzerine askerlerin açtÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucunda Medeni YÄ±ldÄ±rÄ±m yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, 8 kiÅŸi ise yaralandÄ±. Olay sonrasÄ±nda kamuoyunda oluÅŸan yoÄŸun tepkiler üzerine Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, olayÄ±n soruÅŸturulmasÄ± için Lice’ye Mülkiye MüfettiÅŸleri gönderdi. MüfettiÅŸlerin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Ön Ä°nceleme Raporu’nda, KayacÄ±k Jandarma Karakol KomutanÄ± Jandarma ÜsteÄŸmen Mustafa Öztürk’ün “AteÅŸ emrini ben verdim” ifadesi yer aldÄ±.

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatan Lice Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, dosyayÄ± “görevsizlik” kararÄ±yla DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na gönderdi. Gizlilik kararÄ± konulan soruÅŸturmanÄ±n iddianamesi Medeni YÄ±ldÄ±rÄ±m ölümünün 2’nci yÄ±lÄ±nda hazÄ±rlandÄ±. Ä°ddianamede, olayÄ±n tek ÅŸüphelisi olarak gösterilen 23 yaÅŸÄ±ndaki er Adem Çiftçi hakkÄ±nda, “haksÄ±z tahrik altÄ±nda olasÄ± kastla adam öldürme” suçundan 18 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla dava açÄ±ldÄ±. MüfettiÅŸ raporuna raÄŸmen KayacÄ±k Jandarma Karakol KomutanÄ±, silah kullanma emri veren Jandarma Özel Harekat Tim komutanÄ± ve karakolda görevli askerlerin isimleri iddianame yer almadÄ±.

MAHKEME: SORUÅžTURMA GENÄ°ÅžLETÄ°LSÄ°N

DavanÄ±n duruÅŸmasÄ± DiyarbakÄ±r 7. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde devam ederken; Lice Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, müfettiÅŸlerin raporlarÄ± doÄŸrultusunda ateÅŸ emri veren karakol komutanÄ± ve müdahale için gelen JÖH timi hakkÄ±nda “Görevi kötüye kullanma” ve “Taksirle birden fazla kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olma” suçlarÄ±ndan açtÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturmada ise 2016 yÄ±lÄ±nda takipsizlik kararÄ± verdi. YÄ±ldÄ±rÄ±m ailesi ve olayda yaralanan diÄŸer maÄŸdurlarÄ±n avukatlarÄ±, takipsizlik kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için DiyarbakÄ±r 5. Sulh Ceza HakimliÄŸi’ne itiraz etti. Hakimlik, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n verdiÄŸi takipsizlik kararÄ±nÄ± kaldÄ±rarak, sorumlular hakkÄ±nda soruÅŸturmanÄ±n yeniden açÄ±larak geniÅŸletilmesi yönünde karar verdi.

MAHKEME DAVAYI KARARA BAÄžLADI

DiyarbakÄ±r 7. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi de er Çiftçi hakkÄ±nda açÄ±lan davayÄ± 2 yÄ±l sonra karara baÄŸladÄ±. 8 KasÄ±m 2016’da kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, davanÄ±n tek sanÄ±ÄŸÄ± olan er Çiftçi’nin üzerine atÄ±lÄ± suçu iÅŸlediÄŸine dair kesin ve inandÄ±rÄ±cÄ± delil bulunmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle, hakkÄ±nda beraat kararÄ± verdi. Gerekçeli kararÄ±nda, YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n ölümüyle ilgili eksik soruÅŸturma yürütüldüÄŸünü belirten mahkeme, gerçek fail ya da faillerin ortaya çÄ±karÄ±lmasÄ± için Lice Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na suç duyurusunda bulunulmasÄ±na karar verdi.

Ä°STÄ°NAF KARARI BOZDU

YÄ±ldÄ±rÄ±m ailesi avukatÄ± Reyhan YalçÄ±ndaÄŸ Baydemir, davada eksik soruÅŸturma yürütüldüÄŸü, yerel mahkemenin verdiÄŸi beraat kararÄ±nÄ±n yasaya ve usule aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekçesiyle Antep Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf baÅŸvurusu yaptÄ±. Ä°stinaf talebini deÄŸerlendiren 1. Ceza Dairesi, “YargÄ±lamada eksik inceleme ve deÄŸerlendirme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±”, “Delillerin eksik toplandÄ±ÄŸÄ±” gerekçesiyle yerel mahkemenin verdiÄŸi beraat kararÄ±nÄ± bozarak, eksiklerin giderilmesi için dava dosyasÄ±nÄ± yerel mahkemeye gönderdi.

DURUÅžMA 27 EYLÜL’DE

Mahkeme son duruÅŸmada, gerekli güvenlik önlemleri saÄŸlanarak bilirkiÅŸiler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla karakol önünde keÅŸif yapÄ±lmasÄ±nÄ± isterken; davanÄ±n üçüncü duruÅŸmasÄ± 27 Eylül’de DiyarbakÄ±r 7. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülecek. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 19:48

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