ErdoÄŸan ve Trump, BM Genel Kurulu'nda konuÅŸtu

BM Genel Kurulu'nda konuÅŸan Trump, kendi yÃ¶netim tarzÄ±nÄ± Ã¶verken ErdoÄŸan, BM GÃ¼venlik Konseyi'nin yapÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan BM Genel Kurulu'nda konuÅŸtu. Trump geç kaldÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda yönetim tarzÄ±nÄ±n önceki ABD liderlerinden iyi olduÄŸunu söyleyince salonda gülüÅŸmeler duyuldu. “Bu tepkiyi beklemiyordum ama sorun yok” diyen Trump, devamÄ±nda ABD’nin BM Göçmen PaktÄ±’ndan çekileceÄŸini, dÄ±ÅŸ yardÄ±mlarda kesintiye gideceÄŸini, ve Esad yönetiminin kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ± takdirde Suriye'ye müdahale etmekten çekinmeyeceklerini açÄ±kladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ise "Zulümlere seyirci kalan bir yapÄ±ya bürünmüÅŸtür" dediÄŸi BM Güvenlik Konseyi'nin deÄŸiÅŸmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. "Soçi mutabakatÄ±yla Ä°dlib'e yönelik kanlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n önüne geçtik" diyen ErdoÄŸan, ayrÄ±ca 15 Temmuz'u hatÄ±rlarak diÄŸer ülkelere Gülen yapÄ±lanmasÄ±na karÅŸÄ± harekete geçme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI GÜLÜÅžMELERE NEDEN OLDU

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu’nun 73’üncü toplantÄ±sÄ±nda, geç geldiÄŸi konuÅŸmasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda, yönetim tarzÄ±yla övününce salondan gülüÅŸme sesleri geldi.

Filistinlilere karÅŸÄ± Ä°srail lehine attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlar, göçmen karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±, Ä°ran’la tarihi nükleer anlaÅŸmadan çekilmesi ve 'ticaret savaÅŸlarÄ±' gibi dÄ±ÅŸ politika adÄ±mlarÄ± tepki çeken Trump, BM’deki konuÅŸmasÄ±na “Benim yönetimim, iki yÄ±ldan kÄ±sa bir süre içinde ülkemizin tarihindeki herhangi bir baÅŸka yönetimden daha fazla ÅŸey baÅŸardÄ±” diyerek baÅŸladÄ±. Bu sözler üzerine salonda gülüÅŸmeler duyuldu. “Bu çok doÄŸru” diyen Trump, salondaki gülüÅŸmelerin sürmesi üzerine “Bu tepkiyi beklemiyordum ama sorun yok” ifadelerini kullandÄ±.

YARDIMLARDA KESÄ°NTÄ°

Trump, ABD’nin dÄ±ÅŸ yardÄ±mlarda kesintiye gideceÄŸini açÄ±klayarak “Sadece bize saygÄ± gösterenlere, dürüst biçimde dostumuz olanlara dÄ±ÅŸ yardÄ±m göndereceÄŸiz” dedi ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo’nun dÄ±ÅŸ yardÄ±mlarÄ± gözden geçireceÄŸini duyurdu.

ABD, BM’NÄ°N GÖÇMEN PAKTI’NDAN ÇEKÄ°LÄ°YOR

ABD BaÅŸkanÄ±, göçmenlere iliÅŸkin ise "kendilerinin baÅŸka ülkelerin göç politikalarÄ±na saygÄ± gösterdiÄŸini ve aynÄ±sÄ±nÄ± baÅŸka ülkelerden de beklediklerini" söyledi. Trump, ABD’nin BM Göçmen PaktÄ±’ndan çekileceÄŸini açÄ±kladÄ±.

‘AMERÄ°KA'YI AMERÄ°KALILAR YÖNETÄ°R’

“Amerika’yÄ± AmerikalÄ±lar yönetir" diyen Trump’Ä±n "Globalizm ideolojisini reddediyoruz ve vatanseverlik doktrinini kucaklÄ±yoruz” sözleri dikkat çekti.

Venezuela’dan gelen göçe de deÄŸinen Trump, “Åžu an, örneÄŸin Venezuela’da bir insani trajedi yaÅŸanÄ±yor” dedi ve Venezuela lideri Nicolas Maduro’ya "Sosyalizme son ver" çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Kuzey Kore’nin nükleer testlere son verdiÄŸini, rehineleri bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve füze denemelerinin son bulduÄŸunu hatÄ±rlatan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a ‘cesareti ve attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlar’ nedeniyle teÅŸekkür etti.

‘ESAD KÄ°MYASAL SÄ°LAH KULLANIRSA MÜDAHALE EDERÄ°Z’

Trump, ABD'nin OrtadoÄŸu'da "kana susamÄ±ÅŸ IÅžÄ°D canilerini durdurmakta baÅŸarÄ± elde edildiÄŸini" söyledi. "Suriye yönetiminin kimyasal silah kullanmasÄ± halinde ABD’nin yanÄ±t vereceÄŸini" söyleyen Trump, Ürdün ve diÄŸer komÅŸu ülkelere sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara ev sahipliÄŸi yaptÄ±klarÄ± için teÅŸekkür etti.

ERDOÄžAN: BM'NÄ°N YAPISINDA KAPSAMLI BÄ°R REFORMA GÄ°DÄ°LMELÄ°

FotoÄŸraf: AtÄ±lgan Özdil/AA

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ise 73’üncü BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu’nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "BirleÅŸmiÅŸ Milletler’in yapÄ±sÄ±nda kapsamlÄ± bir reforma gidilmesi gerektiÄŸini söylüyoruz" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin zulme seyirci kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen ErdoÄŸan, “Güvenlik Konseyi sadece veto edip zulme seyirci kalan bir yapÄ±ya dönüÅŸtü. Ruanda’da, Somali’de, Myanmar’da, Filistin’de yapÄ±lan katliamlar Güvenlik Konseyi’nin gözü önünde gerçekleÅŸtirmiÅŸtir. BirleÅŸmiÅŸ Milletler’in yapÄ±sÄ±nda kapsamlÄ± bir reforma gidilmesi gerektiÄŸini söylüyoruz” ifadelerini kullandÄ±.

ABD'YE ELEÅžTÄ°RÄ°

Ä°sim vermeden Filistin’e yardÄ±mlarÄ± durduran ABD’yi eleÅŸtiren ErdoÄŸan, “Filistinlilere uygulanan zulme ses çÄ±karmayanlarÄ±n, onlara yaÄŸÄ±lan yardÄ±mlarÄ± kÄ±sma konusundaki gayretleri, yalnÄ±zca baskÄ±cÄ±larÄ±n cesaretini arttÄ±rmaktadÄ±r. Tüm dünya arkasÄ±nÄ± dönse bile Türkiye olarak biz mazlum Filistinlilerin yanÄ±nda durmaya devam edeceÄŸiz” diye konuÅŸtu.

“Gelin ezilene kalkan olacak, gelecek nesillere umut taÅŸÄ±yacak bir küresel yönetim sistemi kuralÄ±m” diyen ErdoÄŸan, “Hazreti Mevlana’ya göre zalim üzerine düÅŸenleri yerine getirmeyen kiÅŸidir. Türkiye, daha adil bir dünya için çabasÄ±nÄ± sürdürüyor. 4 milyon sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± misafir ediyoruz” ifadelerini kullandÄ±.

‘Ä°DLÄ°B’E YÖENLÄ°K KANLI SALDIRILARIN ÖNÜNE GEÇTÄ°K’

Suriye’deki geliÅŸmeler karÅŸÄ±sÄ±nda “aktif tutum içinde” olduklarÄ±nÄ± söyleyen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, “Gerek Cenevre ve Astana süreçlerine verdiÄŸimiz destekle, gerekse sahadaki varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla Suriye’de huzur oluÅŸturmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Son olarak Rusya ile birlikte imzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, Soçi mutabakatÄ±yla rejimin Ä°dlib’e yönelik kanlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n önüne geçtik. Daha önce yaÅŸanan katliamlarÄ±n Ä°dlib’de yaÅŸanmasÄ±nÄ± engelleyerek Suriye’de siyasi çözüm yolunu açÄ±k tuttuk” dedi.

15 Temmuz darbe giriÅŸimini hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Terör örgütlerinin hepsi tüm güçlerini silahlÄ± yöntemlerden almÄ±yor. 15 Temmuz darbe gecesi vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± öldüren FETÖ böyle bir örgüttür. Peki bunun lideri nerededir? Bunun baÅŸÄ± Amerika’da Pensilvanya’dadÄ±r. 400 dönümlük bir arazide yaÅŸamakta ve buradan dünyanÄ±n 160 ülkesine terör ihraç etmektedir. FETÖ terör örgütünün Amerika’nÄ±n 27 eyaletinde sadece charter schoollar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla devlet bütçesinden aldÄ±ÄŸÄ± para 763 milyon dolardÄ±r. Kaynak buradan geliyor. Bu rakama örgütün her türlü kara para iÅŸine karÄ±ÅŸan ticari kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n ve STK görünümlü diÄŸer yapÄ±larÄ±nÄ±n gelirleri dahil deÄŸildir. Buradan tüm dünya ülkelerini, canÄ±m yandÄ±ÄŸÄ± için açÄ±k söylüyorum. Dikkatli olmaya ve harekete geçmeye davet ediyorum.”

TRUMP VE ERDOÄžAN AYAKÜSTÜ GÖRÜÅžTÜ

FotoÄŸraf:CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±/AA

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Kurulu’na hitabÄ± öncesinde ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirdi. ErdoÄŸan ve Trump'Ä±n, Genel Kurul salonu dÄ±ÅŸÄ±ndaki sohbetini CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun, Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 19:38

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