Boykot Ã¶rgÃ¼tleyen ODTÃœ Ã¶ÄŸrencileri: Bir Ã¶ÄŸÃ¼n yemek iÃ§in Ã§abalÄ±yoruz

ODTÃœ Kuzey KÄ±brÄ±s KampÃ¼sÃ¼ Ã¶ÄŸrencileri, yemekhane zammÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aldÄ±klarÄ± boykot karÄ±na iliÅŸkin Evrensel'e konuÅŸtu.

ODTÜ Kuzey KÄ±brÄ±s Kampüsü öÄŸrencileri, yemek fiyatlarÄ±na yapÄ±lan yüzde 77 zama karÅŸÄ± bir araya geldi. Boykot kararÄ± alan öÄŸrenciler, süreci nasÄ±l ilerleteceklerini, taleplerini ve sonuç beklentilerini Evrensel'e aktardÄ±. "Bir öÄŸün yemek yiyebilmek için çabalÄ±yoruz" diyen öÄŸrenciler, boykota yarÄ±n baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± aktararak ekonomik koÅŸullarÄ±nÄ±n kendilerini zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yemekhane zammÄ±nÄ±n fahiÅŸ olduÄŸunu söylediler.

ODTÜ Kuzey KÄ±brÄ±s Kampüsü’nde yemekhane fiyatlarÄ±na yüzde 77 zam yapÄ±lmÄ±ÅŸ, önceki dönem 6.5 lira olan yemekhane fiyatlarÄ± yeni dönemde 11.5 liraya yükseltilmiÅŸti.

'GEÇÄ°NMEK DAHA ZOR'

Zam kararÄ±na ve boykot planÄ±na iliÅŸkin Evrensel’e konuÅŸan iktisat öÄŸrencisi Vahit Eren NazlÄ±m, "Her öÄŸrenci yemekhaneden yemek yiyor ancak zamdan sonra böyle olmaz. Yese bile ÅŸu an Türkiye’nin durumu belli. Ä°ÅŸçilerin maaÅŸlarÄ± artmadÄ± ama enflasyon arttÄ±, geçinmek daha zor. Masraflar arttÄ±kça bize gelen para azalmaya baÅŸladÄ±. Boykottan beklentim ücretin makul tutulmasÄ±" dedi.

'NASIL YAÅžAYACAÄžIZ?'

Bir ingilizce öÄŸretmenliÄŸi öÄŸrencisi ise "Ä°ÅŸletmeci daha rahat yaÅŸasÄ±n diye bu kadar yüksek fiyatlar uygulanÄ±yor. HaklarÄ±mÄ±zÄ± savunmak zorundayÄ±z. Burada geliri çok düÅŸük olan insanlar var. Bu insanlara yardÄ±mcÄ± olmamÄ±z gerekiyor, bu yüzden boykot yapÄ±yoruz’’ dedi. ÖÄŸrenci boykottan beklentilerini ise “FiyatlarÄ± düÅŸürmeleri ve yemekleri daha kaliteli hale getirmeleri en büyük isteÄŸim ve umudum” söyleriyle açÄ±kladÄ±. Boykotu, kermes ve yürüyüÅŸlerle bütün öÄŸrencilere duyurmak istediklerini dile getiren öÄŸrenci “BazÄ± ÅŸeyler hemen planlayarak olmuyor, spontane geliÅŸiyor, göreceÄŸiz. Rektör artÄ±k bir ÅŸey yapsÄ±n. Zaten her ÅŸeyin fiyatÄ± yükseldi, nasÄ±l yaÅŸayacaÄŸÄ±z? Bir öÄŸün yemek yiyebilmek için çabalÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.

'TALEPLERÄ°MÄ°Z KABUL EDÄ°LENE KADAR BOYKOTU SÜRDÜRECEÄžÄ°Z'

Psikoloji öÄŸrencisi Irmak BektaÅŸoÄŸlu ise geçen yÄ±l da yemekhane fiyatlarÄ±nÄ±n çok yüksek olduÄŸunu ve tepki gösterdiklerini belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Åžimdi ÅŸirket deÄŸiÅŸti. Çünkü 'Gelincik Yemek' ÅŸirketinden çok ÅŸikayetçiydik. Hem yemeklerinden hem fiyatlarÄ±ndan. Hepsi taÅŸeron ÅŸirketler.’’

Boykot kararÄ±na da deÄŸinen BektaÅŸoÄŸlu “YazÄ±n sonunda bize bir mail attÄ± rektörlük. ‘Fiyat politikalarÄ±mÄ±zdan dolayÄ± böyle olmasÄ± gerekti, döviz arttÄ±, ihalede en az fiyatÄ± bu ÅŸirket verdi’ dediler. Geçen yÄ±l sübvansiyon yapÄ±lÄ±yormuÅŸ, yani 6 TL olmasÄ±nÄ±n sebebi buymuÅŸ. AslÄ±nda 12 liraymÄ±ÅŸ yine. Bu sene sübvansiyon kalktÄ±ÄŸÄ± için böyle olmuÅŸ. Yemek bizim temel hakkÄ±mÄ±z. Zamlardan, harçlarÄ±mÄ±zdan, yurt ücretlerimizden de ÅŸikayetçiyiz ama yemek çok farklÄ±. Hem çalÄ±ÅŸan, hem de öÄŸrenci açÄ±sÄ±ndan böyle. Biz müÅŸteri deÄŸiliz, biz öÄŸrenciyiz. Zam yap yapa en sonunda özel üniversite yapacaklar burayÄ±...” dedi.

Bundan sonra ne yapacaklarÄ±ndan da bahseden BektaÅŸoÄŸlu ÅŸöyle devam etti:

“Boykotumuza yarÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±z, kermesimiz olacak. Herkese haber vereceÄŸiz. Rektörlükten bir açÄ±klama bekliyoruz. Fiyat politikasÄ± dedikleri nedir, ihale nasÄ±l oldu? Yani kim ne fiyat teklifi verdi, neye göre bu ÅŸirkete verildi, neden bu sene sübvansiyon yok? BunlarÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ± istiyoruz. Yeniden biçimlendirilmiÅŸ halinin bize sunulmasÄ±nÄ± ve bizim onaylamamÄ±zÄ± talep ediyoruz. Bu ÅŸartlar saÄŸlanana kadar yemekhaneyi boykot edeceÄŸiz.’’

ÖÄžRENCÄ°LERÄ°N TALEPLERÄ°

â– Yemekhane ihalesine kaç ÅŸirketin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ihalenin nasÄ±l gerçekleÅŸtiÄŸi, uygulanan fiyat politikasÄ±nÄ±n ne olduÄŸu açÄ±klansÄ±n,

â– Yemekhane fiyatlarÄ± yeniden belirlensin,

â– Yemekhane fiyatlarÄ± öÄŸrencilerin de içinde bulunduÄŸu bir komisyon tarafÄ±ndan incelensin ve öÄŸrencilerin onay verdiÄŸi oranda zam yapÄ±lsÄ±n,

â– Yemek için verilen sübvansiyon geri getirilsin. (Güzelyurt/EVRENSEL)

KÄ±brÄ±s'taki ODTÃœ Ã¶ÄŸrencileri boykot Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 18:40

www.evrensel.net