KESK Eş Başkanı Gezen: Krizin faturası emekçilere yıkılmak isteniyor

Birkan BULUT

Ankara

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, Yeni Ekonomi Programı’ndaki tasarrufların emekçilerin haklarını kısılması anlamına geldiğini söyledi. Krizin faturasının emekçilere çıkarılmak istendiğini belirten Gezen, buna karşı ortak bir mücadele için DİSK, TMMOB, TTB ile hazırlıklarının sürdüğünü açıkladı.

Gezen, “Ekonomik kriz, iradi müdahaleler olmaksızın, örgütlü bir mücadele yürütülmeksizin ve büyütülmeksizin kendi başına bir fırsat olamaz. Dolayısıyla ekonomik krizin emekçiler açısından, eşit, özgür, laik, barış içinde bir ülke kurmak üzere fırsata dönüşmesi ancak bu iradi müdahale ile söz konusu olabilir. Bizlere düşen en büyük görevin de bu örgütlülüğü yaratmak” dedi.

YEP’TE IMF’NİN KEMER İZLERİ VAR

Yeni Ekonomi Programı’nı da değerlendiren Gezen, YEP’in gerçekleşmesi mümkün olmayan hedefleri, yüksek tutulan enflasyon beklentisi, işsizliğin azalatılması yönünde herhangi bir beklenti ve çaba olmaması, büyüme hedeflerinin de durgunluğa işaret etmesiyle kriz itirafı niteliğinde olduğunu söyledi. YEP’in kamu emekçilerinin esnek çalışmasına, performans sistemine ilişkin maddeleriyle “yeni meni değil” ve IMF’nin kemer sıkma politikalarından da izler taşıdığını belirten Gezen, “Kamunun yeniden yapılandırıldığı bir dönemi yaşıyoruz; TRT örneği neler olabileceğine ilişkin bir prototip. Kurumların deneyimli, birikimli emekçileri yeni sürgün biçimleriyle, emekliliğe zorlama ile karşı karşıya kalıyor; özel hukuk hükümlerine tabi çalışma kamuda istihdam biçimi olarak devreye sokuluyor; bu sözleşmeyi kabul etmeyeceklere ‘sürgün’ ve sözleşme yapmama, işinden olma kartı çekiliyor. AKP’nin 11. Kalkınma planı çalışma raporlarında bu çalışma biçiminin kamuda yaygın kılınması gerektiği konusunda bir ‘tavsiye’ vardı. Esnek çalışma, güvencesizleşme, taşeronlaşma kamuda gerek KHK’ler eliyle gerekse yapılan düzenlemelerle zaten adım adım getiriliyordu” dedi.

EMEKÇİLERİN HAKLARINDAN TASARRUF

YEP’te tasarruflardan bahsedildiğini ancak bu tasarrufların emekçilerin haklarından “kısılanlarla” sağlanacağını belirten Gezen, “Krizin faturası emekçilere yıkılmak isteniyor, iğneden ipliğe, ekmekten yakıta en temel yaşamsal mallara yapılan zamlar, dolaylı vergilerin ve doğrudan vergilerin asıl yükünü çeken emekçileri krizin yükü altında ezdirmeye başladı bile. IMF’nin kemer sıkma politikalarını andıran yanıyla emekçilerin belini bükmekten başka bir sonucu olmayacaktır” dedi.

ORTAK TOPLANTILAR SÜRÜYOR

Sendikalara, emek ve meslek örgütlerine özellikle krizin gerçek nedenlerinin ortaya konulması, AKP’nin emekçiler, halk nezdinde teşhir edilmesi ve emekten yana bir ülkenin yaratılması için olmazsa olmaz ilkelerin oluşturulması, bu ilkeler etrafında emekçilerin, işçilerin örgütlenmesi konusunda önemli bir görev düştüğünü anlatan Gezen, “Konfederasyonumuzun bu konuda hazırlıkları sürüyor. Bir yandan bütün iş kollarımızda krizin, kamudaki dönüşümün o iş koluna özgü etkilerine ilişkin bir çalışma yürütülür ve talepler bütünü oluşturulurken, bir yandan da konfederasyonumuz çalışmalarda kullanılacak, krizin nedenlerini, olası sonuçlarını aktaran ve buna karşı emekçilerin taleplerini yansıtan bir broşür hazırlığı içinde. Bunun yanı sıra kısa süre sonra yapacağımız Danışma Meclisi’nin hemen ardından karar organımız olan Kesk Genel Meclisi’nde alınan kararlar doğrultusunda programımızın somut adımlarını oluşturacağız. KESK’in kendi özgün programının yanı sıra DİSK, TMMOB ve TTB ile istişare toplantılarımız oluyor ve birlikte yapılabilecekler konusunda bir çalışma yürütülüyor.