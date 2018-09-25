3. havalimanÄ±nda 4 iÅŸÃ§i daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda yine servis sorunu nedeniyle iÅŸÃ§iler eylem yaptÄ±, zaten ÅŸantiye alanÄ±na yÄ±ÄŸÄ±nak yapmÄ±ÅŸ olan jandarma 4 iÅŸÃ§iyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Vedat YALVAÇ

Ä°stanbul

3. HavalimanÄ±’nda yine servis sorunu nedeniyle iÅŸçiler eylem yaptÄ±. Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ±’nÄ±n sosyal medya üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlara göre yaÄŸan yaÄŸmurun altÄ±nda saatlerce servis bekleyen iÅŸçiler, Ä±slÄ±klarla ve baÄŸÄ±rarak tepki göstermeye baÅŸlayÄ±nca jandarma yine müdahale etti. Dört iÅŸçinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirilirken gözaltÄ±na alÄ±nan iÅŸçilerin isimleri henüz öÄŸrenilemedi.

JANDARMA VE POLÄ°S YIÄžINAÄžI

Kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lan eylem nedeniyle yüzlerce iÅŸçinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, 24 iÅŸçinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± 3. havalimanÄ±nda baskÄ±lar devam ediyor. Eylemden sonra sürekli ÅŸantiye içinde bulunan jandarma ve polis sayÄ±sÄ±, yaÄŸan yaÄŸmurla birlikte artÄ±rÄ±ldÄ±. Çünkü geçtiÄŸimiz günlerde yapÄ±lan eylem yine yaÄŸmurlu bir günde servis sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±yla patlamÄ±ÅŸtÄ±.

Nitekim yine saatlerce yaÄŸmur altÄ±nda servis bekleyen iÅŸçiler, jandarma ve polis yÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±na raÄŸmen bu duruma tepki gösterdi. Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ±’nÄ±n sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlara göre iÅŸçiler, “Yine köle gibi yaÄŸmurun altÄ±nda bekletildik. Her yerde jandarma ve polis olduÄŸundan tepkimizi yalnÄ±zca Ä±slÄ±k çalarak dile getirebiliyoruz. Az önce dört arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± gözaltÄ±na aldÄ±lar, bu gece de operasyon yapacaklarÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz” dedi.

"Yine köle gibi yaÄŸmurun altÄ±nda bekletildik. Her yerde jandarma ve polis olduÄŸundan tepkimizi yalnÄ±zca Ä±slÄ±k çalarak dile getirebiliyoruz. Az önce dört arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± gözaltÄ±na aldÄ±lar, bu gece de operasyon yapacaklarÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz." #KöleDeÄŸiliz pic.twitter.com/htOxq2kkWL — Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ± (@insaatsendika) 25 Eylül 2018

GörüÅŸtüÄŸümüz iÅŸçiler, geçtiÄŸimiz günlerde 500’ü aÅŸkÄ±n iÅŸçinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± eylemden sonra jandarma ve polisin sürekli ÅŸantiyenin içinde tutulduÄŸunu, yaÄŸmur yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± için bugün sayÄ±yÄ± artÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Bir iÅŸçi, “Normalde azaltmÄ±ÅŸlardÄ±, bugüne özel artÄ±rdÄ±lar. Yemekhane bölümünü jandarma ve polisle doldurdular” derken, baÅŸka bir iÅŸçi de “Jandarma ve polis hiç gitmedi zaten. YaÄŸmur var diye bugün biraz daha arttÄ±rmÄ±ÅŸlardÄ±. Ama adamlar zaten buraya kamp kurmuÅŸ. TOMA’larÄ±, akrepleri duruyor hep. Yemekhanemiz çok fazlaymÄ±ÅŸ gibi bir tane yemekhaneyi boÅŸaltmÄ±ÅŸlar orada kalÄ±yorlar. SanÄ±rÄ±m göz korkutmak için uzun süre burada kalacaklar” diye anlattÄ± durumu.

3â€™Ã¼ncÃ¼ havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri: Ses Ã§Ä±karÄ±nca sonumuz hapis oldu

BÄ°R ‘Ä°Åž KAZASI’ DAHA

Ä°ÅŸ cinayetleri ve iÅŸ kazalarÄ±yla gündeme gelen Ä°stanbul Arnavutköy’deki 3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ± ÅŸantiyesinde yaÅŸanan iÅŸ kazasÄ± sonucu 6 metre yükseklikten düÅŸen bir iÅŸçi yaralandÄ±.

Ä°ÅŸ kazasÄ±na tepki gösteren bir iÅŸçi, Evrensel'e ÅŸunlarÄ± söyledi: Ä°nÅŸaatlar iÅŸ kazalarÄ± bitmez. Çünkü inÅŸaatlarda doÄŸru düzgün bir örgütlülük yok. HesabÄ±nÄ± soracak kimse yok. Ne denetim var, ne bir ÅŸey! Bir de burasÄ± havaalanÄ± ya. DokunulmazlÄ±ÄŸÄ± var. Denetleyen olmuyor. Her ÅŸeyin üstünü kapatÄ±p gidiyorlar. KendiliÄŸinden patlayan bu son eylemle birlikte bir takÄ±m ÅŸeyler açÄ±k verdi. YaÄŸmur altÄ±nda Ä±slanmadÄ±r, iÅŸ cinayetleridir, koÄŸuÅŸlardaki tahta kurularÄ±dÄ±r. Sorunlar kÄ±smen çözüldü ama aynÄ± düzen devam ediyor.

GÖSTERMELÄ°K ÅžEYLER YAPTILAR

YapÄ±lan eylemler sonucu bir takÄ±m ÅŸeylerin düzeldiÄŸini ancak yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen bir baÅŸka iÅŸçi, “Sadece göstermelik yapÄ±ldÄ±. Bekleme yerlerindeki sÄ±ra aynÄ± sÄ±ra. 20-25 metrelik bir kapatma sÄ±rasÄ± yapmÄ±ÅŸlar. SÄ±raya bakÄ±yorsun 1 kilometre. Yani fark eden bir ÅŸey yok” diye konuÅŸtu. “Åžey gibi düÅŸün bir adam hasta olur da birkaç aspirin verip de sonra ilgilenmezler ya. Åžimdi aspirin tedavisi uyguluyorlar bize” diyen bir baÅŸka iÅŸçi ise ÅŸunlarÄ± söyledi: Göstermelik bir ÅŸeyler yaptÄ±lar ateÅŸ düÅŸene kadar. Birkaç güne yine aynÄ± düzene devam ederler zaten.

Kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyen iÅŸçi, “AynÄ± ÅŸekilde insanlarÄ± örgütlemeye, herkesin birlik olmasÄ± için çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z” dedi.

AMBULANSLAR SÄ°REN ÇALMIYOR

Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda 6 metre yükseklikten düÅŸen iÅŸçiyi almak için gelen ambulansÄ±n siren çalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± “ArtÄ±k ambulanslar gelirken siren çalmÄ±yorlar” ifadeleriyle aktardÄ±.

Åžantiyede ÅŸu an: Bir iÅŸ "kazasÄ±" daha! Ä°ÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±z, yarÄ±nki test için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± söylenince hiç bir güvenlik önlemi alÄ±nmayan üç metre yükseklikten yüzüstü düÅŸtü. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, "Sessiz sedasÄ±z gelen ambulansa atÄ±p götürdüler" diyorlar. #KöleDeÄŸiliz pic.twitter.com/Nr6Tmu3vEe — Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ± (@insaatsendika) 25 Eylül 2018

YaÅŸanan iÅŸ cinayetleri ile iÅŸ kazalarÄ±nÄ± duyamadÄ±klarÄ±nÄ± belirten bir baÅŸak iÅŸçi de ÅŸöyle konuÅŸtu: “DuyamÄ±yoruz ki. Ä°ÅŸ alanÄ± büyük olduÄŸu için kime ne olduÄŸunu nasÄ±l olduÄŸunu bilemiyorsun. Zaten seni hiç yaklaÅŸtÄ±rmÄ±yorlar. Sadece ona yakÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ±n yanÄ±nda bir de 4-5 kiÅŸi daha biliyordur.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 18:34

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