Ã‡ocuk yaÅŸta hayatÄ± altÃ¼st olan E, yeni bir yaÅŸam istiyor

Ã‡ocuk yaÅŸta hayatÄ± altÃ¼st edilen E, yeni bir yaÅŸam kurabilmek iÃ§in 18 yaÅŸÄ±nÄ± doldurduktan sonra verilen memurluk hakkÄ±ndan faydalanmak istiyor.

Dilek OMAKLILAR

Ä°zmir

Küçük yaÅŸta yetiÅŸtirme yurduna alÄ±nan, ancak birkaç yÄ±l içinde devlet desteÄŸi kesilince yaÅŸamÄ± altüst olan genç bir kadÄ±n sesinin duyulmasÄ±nÄ± istiyor. 7 yaÅŸÄ±nda yetiÅŸtirme yurduna alÄ±nan, 10 yaÅŸÄ±nda yurttan çÄ±kan, 13 yaÅŸÄ±nda da devletten aldÄ±ÄŸÄ± maddi destek sebepsiz yere kesilen E, 19 yaÅŸÄ±nda tecavüze uÄŸradÄ±, yaÅŸamÄ± yoksulluk içinde geçti.

Åžimdi 22 yaÅŸÄ±nda olan genç kadÄ±n, devlet korumasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ‘korkularÄ±’ yeniden yaÅŸamak istemiyor ve talebini ÅŸöyle dile getiriyor: “13 yaÅŸÄ±mdayken nedeni bile açÄ±klanmadan devlet koruma kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla kaybettiÄŸim haklarÄ± geri alabilmek ve 18 yaÅŸÄ±nÄ± doldurduktan sonra verilen memurluk hakkÄ±ndan faydalanmak istiyorum. Yeni bir yaÅŸam kurabilmek için buna ihtiyacÄ±m var.”

DESTEÄžÄ°N NEDEN KALDIRILDIÄžINI BÄ°LMÄ°YORUZ

E’nin anne ve babasÄ±, 7 yaÅŸÄ±ndayken boÅŸanÄ±yor. Baba çocuklarÄ± anneye bÄ±rakÄ±yor, anne de maddi durumu çocuklarÄ±na bakacak düzeyde olmadÄ±ÄŸÄ± için E’yi ve aÄŸabeyini geçici süreliÄŸine devlet korumasÄ±na, Ankara Sincan Çocuk YuvasÄ±na veriyor.

Annesi, E’yi ve aÄŸabeyini, 3 yÄ±l sonra yanÄ±na alÄ±yor. Müzisyen olan anne ÅŸehir ÅŸehir gezmek zorunda olduÄŸu için çocuklar da zor bir yaÅŸama adÄ±m atÄ±yor. Anne bir süre sonra Dikili’ye yerleÅŸiyor çocuklarla birlikte, bu sÄ±rada devlet desteÄŸi de devam ediyor.

Ancak 13 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde sebebini anlayamadÄ±klarÄ± bir ÅŸekilde devlet desteÄŸi kesiliyor. E, “Bir gün memurlar denetime geldi. BakÄ±p incelemiÅŸler. Maddi gücümüzün yeterli olduÄŸunu söyleyip koruma kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yönünde bir yazÄ± yazmÄ±ÅŸlar. O zaman annemin sigortasÄ± bile yoktu. Ä°ki ay sonra maaÅŸÄ±mÄ±z kesildi. Neden kesildiÄŸini sorduÄŸumuzda ise sadece koruma kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediler. Ama o günden sonra bir daha maaÅŸ alamadÄ±k. AÄŸabeyimle biz zaten çok küçüktük, bir ÅŸey yapamadÄ±k. Annem yapmalÄ±ydÄ± ama o da ilgilenemedi. Sadece bir dilekçe yazdÄ±k Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°zmir Ä°l MüdürlüÄŸüne maaÅŸÄ±n tekrar baÄŸlanmasÄ± için, ama ondan da olumlu yanÄ±t alamadÄ±k” diye anlatÄ±yor o dönem yaÅŸananlarÄ±.

BU YAÅžAMI BÄ°Z SEÇMEDÄ°K

Devlet korumasÄ± altÄ±ndaki çocuklar 18 yaÅŸÄ±na kadar devletten maddi yardÄ±m alÄ±yor, 18 yaÅŸÄ±ndan sonra da 5 yÄ±l içinde memurluÄŸa baÅŸvurma hakkÄ± oluyor. Ancak E. ve aÄŸabeyinin maddi yardÄ±mlarÄ± 13 yaÅŸÄ±nda kesildiÄŸi için memurluÄŸa baÅŸvuru haklarÄ± da yok.

Åžimdi 22 yaÅŸÄ±nda olan ve yeni bir yaÅŸam kurmak için zorlu bir mücadele veren E, kesilen devlet desteÄŸi nedeniyle çok zorluk yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatarak o dönem ellerinden alÄ±nan haklarÄ±nÄ±n iade edilmesini ve memurluk haklarÄ±nÄ±n tanÄ±nmasÄ±nÄ± istiyor.

E, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatÄ±rken biraz çekimser: “Çok kiÅŸi yaÅŸÄ±yor bunlarÄ±, ben sadece biriyim ve sesimi duyurmaya çalÄ±yorum. Bu vesileyle seslerimiz çoÄŸalÄ±r belki” diyor. Ä°smini veremiyor, ÅŸu an yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸehirden bahsedemiyor ama geleceÄŸini kurmak istiyor: “En azÄ±ndan geleceÄŸimizi güzelleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Çünkü bu yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± biz seçmedik. MaaÅŸÄ±m 13 yaÅŸÄ±mda kaldÄ±rÄ±lmasaydÄ± eÄŸer en azÄ±ndan bir gelirimiz olurdu ve geçinebilirdik. O zaman bunlarÄ± yaÅŸamazdÄ±k.

Annemin mesleÄŸi, maddi yetersizlik ve psikolojik sorunlar, toplumsal baskÄ± derken biz okulumuza devam edemedik. MaaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kaldÄ±rarak o zaman hakkÄ±mÄ±z olan ÅŸeyi almÄ±ÅŸ oldular. Bizim hayatlarÄ±mÄ±z da altüst oldu. Devlet yardÄ±ma muhtaçlar için bir ÅŸey yapmayacaksa ne yapacak!

Ben ÅŸimdi 18 yaÅŸÄ±nÄ± geçtim, bu yaÅŸta zaten devlet korumasÄ± olmuyor. Ama ÅŸimdi benim talebim ÅŸu; 18 yaÅŸÄ±nÄ± doldurduktan sonraki 5 yÄ±l içinde memurluk için baÅŸvurup bir yerde çalÄ±ÅŸabilmek. Bunun için baÅŸvurumu yaptÄ±m, iki kez CÄ°MER’e yazdÄ±m, BakanlÄ±ÄŸa da yazdÄ±m. Ancak hâlâ haber bekliyorum sesimin duyulmasÄ±nÄ± istiyorum. Düzenli bir hayatÄ±m olsun istiyorum, bunun ilk adÄ±mÄ± da düzenli bir maaÅŸ, bir iÅŸ.”

‘ANLATACAK GÜZEL BÄ°R ANIM YOK’

E, çocukluÄŸunda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± anlattÄ±kça gözyaÅŸlarÄ±na da öfkesine de hakim olamÄ±yor. Annesi müzisyenlik yaptÄ±ÄŸÄ± için toplumun gözünde ‘farklÄ±’ bir algÄ± oluÅŸtuÄŸunu dile getiren E, “Annem bize bunlarÄ± çok hissettirmemeye çalÄ±ÅŸsa da biz anlayabiliyorduk. Küçük yerlerde yaÅŸamak, o baskÄ±yÄ± her zaman hissettiriyor. Psikolojik olarak da saÄŸlÄ±klÄ± kalamÄ±yorduk” diyor. Çocukluk anÄ±larÄ± arasÄ±nda anneye özlem dÄ±ÅŸÄ±nda neredeyse baÅŸka bir ÅŸey yok. “Anlatacak güzel bir hikayem yok” diyor E, “KaldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir gecekonduda yangÄ±n çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ± mesela sadece onu hatÄ±rlÄ±yorum. Benim için hayat sanki yuvadayken baÅŸladÄ±. 7 yaÅŸÄ±mdan öncesi yok gibi. ÇocukluÄŸumuzu yaÅŸayamadÄ±k. Bu kliÅŸe gibi gelir ama biz hep saÄŸlam kalmak zorundaydÄ±k. Sevgiye açtÄ±k, her gördüÄŸümüze sarÄ±lÄ±rdÄ±k ama mutluluk denilen ÅŸey hatÄ±rlanmÄ±yor bile.”

KALACAK YERÄ° OLMADIÄžI Ä°ÇÄ°N TECAVÜZE UÄžRADI

E.’nin annesi çocuklarÄ±nÄ± yanÄ±na aldÄ±ktan bir süre sonra ikinci kez evleniyor. Yeni eÅŸi çocuklarÄ± istemeyince çocuklar evden ayrÄ±larak hem çalÄ±ÅŸÄ±p hem kendilerine bir yaÅŸam kurmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bu sÄ±rada devlet desteÄŸi de kalktÄ±ÄŸÄ± için iki kardeÅŸ düÅŸük ücretlerle iÅŸ bulduÄŸu yerde çalÄ±ÅŸÄ±p yaÅŸÄ±yorlar.

E. 19 yaÅŸÄ±ndayken bir gün aÄŸabeyi rahatsÄ±zlanÄ±yor ve hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±yor. Burada hatÄ±rlamak bile istemediÄŸi bir olayÄ± ise ÅŸöyle anlatÄ±yor: “22 gün aÄŸabeyim hastanede kaldÄ±. Bu süreçte yanÄ±nda hep ben vardÄ±m. Bir gün annem geldi hastaneye, o gün o kalacaktÄ± aÄŸabeyimin yanÄ±nda. Ben de dinlenecektim. Hastaneden çÄ±ktÄ±m ama paramÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ± için yatacak yerim yoktu ve sokakta tecavüze uÄŸradÄ±m. ÖleceÄŸimden çok korktum. Kurtulunca annemin yanÄ±na, hastaneye gittim. Åžikayetçi olduk, dava baÅŸladÄ±. BeÅŸ duruÅŸma yapÄ±ldÄ±. Mahkeme sürecinde ilk üç duruÅŸmaya gidemedim bile, ÅŸoktaydÄ±m. Bir ara evliliÄŸi bile düÅŸündüm bu olaydan sonra. Ama kurtuluÅŸ bu deÄŸildi, bir erkek deÄŸildir kadÄ±nlarÄ±n kurtuluÅŸu. Tek baÅŸÄ±ma mücadelem baÅŸladÄ±. 12 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± aldÄ±. Mahkemede özür diledi. Åžimdi dosya kapandÄ±, ama o ÅŸahÄ±sÄ±n çevresindekiler hâlâ bana ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor, tehdit ediyorlar beni.- Bir de toplumla ilgili yanÄ± var yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±n. Genç bir kadÄ±nsan eÄŸer, bu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± öyle bir deÅŸiyor ki herkes sanki bizim suçumuz gibi. ‘Eski sevgilisidir, gönlü vardÄ±r, rÄ±zasÄ± vardÄ±r…’ AlgÄ±lar hep bu yönde oluyor. Kendimi bu konuma düÅŸürmemek için her ÅŸeyden soyutlandÄ±m. Bu dönemlerde kimseye ulaÅŸmayÄ± denemedim. Küçük yaÅŸtan beri yalnÄ±z mücadele edince, buna alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸÄ±z.”

“KadÄ±nlar yalnÄ±z baÅŸÄ±na da çok güçlü, yaÅŸama tutunma gayretimiz bizi güçlendiriyor” diye konuÅŸan E, çÄ±kÄ±ÅŸ yolu aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor ve bunun da devletin ona saÄŸladÄ±ÄŸÄ± haklardan faydalanarak olabileceÄŸini düÅŸünüyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 12:35

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