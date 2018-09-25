Netanyahu, Suriye'ye saldÄ±rÄ±larÄ±n sÃ¼receÄŸini duyurdu

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, 'Ä°srail'in gÃ¼venliÄŸi iÃ§in ne gerekiyorsa yapacaÄŸÄ±z' diyerek Suriye'ye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ±n sÃ¼receÄŸini duyurdu.

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, "Ä°srail'in güvenliÄŸi için ne gerekiyorsa yapacaÄŸÄ±z" diyerek ülkesinin Suriye topraklarÄ±nda gerçekleÅŸtirdiÄŸi saldÄ±rÄ±larÄ±n devam edeceÄŸi sinyalini verdi.

Geçen hafta Suriye'de bir Rus askeri uçaÄŸÄ±nÄ±n düÅŸürülmesi sonrasÄ± baÅŸlayan ve Moskova'nÄ±n Suriye yönetimine S-300 hava savunma sistemi verme kararÄ±yla artan Rusya krizini görüÅŸmek üzere toplanan Ä°srail Güvenlik Kabinesi'ne BaÅŸbakan Netanyahu baÅŸkanlÄ±k etti.

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre yaklaÅŸÄ±k 2,5 saat süren toplantÄ± sonrasÄ± yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ä°srailli bakanlarÄ±n "Suriye yönetiminin 'sorumsuz davranÄ±ÅŸÄ±' sonucu vurulan uçakta hayatÄ±nÄ± kaybeden 15 Rus askerin ailelerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± üzüntüleri paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±" ifade edildi.

Kabinenin Ä°srail ordusuna "Ä°ran'Ä±n Suriye'ye yerleÅŸme giriÅŸimlerine" karÅŸÄ± gerekli adÄ±mlarÄ± atmayÄ± sürdürme ve Rusya ile koordinasyona devam etme talimatÄ± verdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüÅŸmelerine katÄ±lmak üzere ABD'nin New York kentine hareketinden önce Tel Aviv'deki havalimanÄ±nda basÄ±n mensuplarÄ±na konuÅŸan Netanyahu, "Ä°srail'in güvenliÄŸi için ne gerekiyorsa yapacaÄŸÄ±z" diyerek Suriye'ye yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n devam edeceÄŸi sinyalini verdi.

BAKANLARA 'KONUÅžMAYIN' TALÄ°MATI

Öte yandan Güvenlik Kabinesi toplantÄ±sÄ±na iliÅŸkin Ä°srail basÄ±nÄ±nda yer alan haberde, BaÅŸbakan Netanyahu'nun bakanlarÄ±ndan Rusya iliÅŸkilerine dair kamuoyuna konuÅŸmamalarÄ± talimatÄ± verdiÄŸi belirtildi.

Rus Ä°l-20 askeri uçaÄŸÄ±, 17 Eylül'de, Suriye rejimine ait hava savunma sistemi tarafÄ±ndan düÅŸürülmüÅŸ ve Rusya, Ä°srail'e ait F-16 savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n, Ä°l-20 uçaÄŸÄ±nÄ± kalkan olarak kullandÄ±ÄŸÄ± için uçaÄŸÄ±n füzelere maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürmüÅŸtü.

Ä°srail yönetimi ise uçaÄŸÄ±n Suriye yönetimine ait hava savunma sistemi tarafÄ±ndan vurulduÄŸu ve uçaÄŸÄ±n düÅŸürülmesinden onlarÄ±n sorumlu olduÄŸunu söyleyerek Rusya'nÄ±n suçlamalarÄ±nÄ± reddetmiÅŸti.

Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, dün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Suriye'ye iki hafta içinde modern S-300 hava savunma füze sistemi vereceklerini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Bu açÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmesinde karara iliÅŸkin "GeliÅŸmiÅŸ silahlarÄ±n sorumsuz kiÅŸilerin eline geçmesi bölgedeki tehlikeyi artÄ±rÄ±r" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Suriyeâ€™ye S-300 sistemleri konuÅŸlandÄ±rÄ±lÄ±yor

Rusya: Ä°srail, Ä°l-20 uÃ§aÄŸÄ±mÄ±zÄ± Suriye savunma sistemine kalkan yaptÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 17:47

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