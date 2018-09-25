Ä°ran ile ticaret iÃ§inÂ Ã¶zel mekanizma kuruluyor

Ä°ran, AB, Rusya ve Ã‡in ABDâ€™nin yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±ÄŸÄ± Ä°ran ile AB ÅŸirketlerinin ticaret yapabilmesi iÃ§in Ã¶zel mekanizma kuracaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Avrupa BirliÄŸi ile Ä°ran arasÄ±nda ithalat ve ihracat ödemelerinin yapÄ±labilmesi için yeni bir finansal mekanizma kuruluyor. Bununla, ABD’nin nükleer anlaÅŸmadan çekilerek yaptÄ±rÄ±m uyguladÄ±ÄŸÄ± Ä°ran ile AB ÅŸirketlerinin ticaret yapmasÄ±nÄ±n mümkün hale gelmesi hedefleniyor.

Ä°ngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin’in dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± ve Ä°ran dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ±, yeni finansal ödeme mekanizmasÄ± ile ilgili olarak yayÄ±mladÄ±klarÄ± ortak bildiride “Özel AmaçlÄ± Araç” adÄ± verilen yeni sistemin, “Ä°ran’la meÅŸru iÅŸ yapan iÅŸletmelere yardÄ±mcÄ± olmak ve güvence vermek” amacÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

‘NÜKLEER ANLAÅžMAYI KORUMAYI AMAÇLIYOR’

DW Türkçe’nin haberine göre, kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yapÄ±lan bakanlÄ±k düzeyindeki toplantÄ±dan sonra basÄ±na konuÅŸan AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve Güvenlik PolitikasÄ± Yüksek Temcilsici Federica Mogherini, yeni finansal ödeme servisinin Ä°ran ile nükleer anlaÅŸmayÄ± da korumayÄ± amaçladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cevad Zarif ile BirleÅŸmiÅŸ Milletler’de bir açÄ±klama yapan Mogherini, “Pratik açÄ±dan bu, AB üye devletlerinin Ä°ran’la meÅŸru finansal iÅŸlemleri kolaylaÅŸtÄ±rmak için bir tüzel kiÅŸilik kuracaÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor ve bu da AvrupalÄ± ÅŸirketlerin Avrupa BirliÄŸi yasalarÄ±na uygun olarak Ä°ran’la ticaret yapmaya devam etmesini saÄŸlayacak ve bu, dünyadaki diÄŸer ortaklara da açÄ±labilir” dedi.

Mogherini yeni finans mekanizmasÄ±nÄ±n ‘operasyonel hale getirilmesi’ için teknik uzmanlardan oluÅŸan bir toplantÄ± düzenleneceÄŸini açÄ±kladÄ±.

YayÄ±mlanan ortak bildiride ise 2015 nükleer anlaÅŸmasÄ±na imza atan altÄ± devletin nükleer anlaÅŸmanÄ±n ‘iyi niyetle ve yapÄ±cÄ± bir ortamda tam ve etkili bir ÅŸekilde uygulanmasÄ±na olan baÄŸlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± yeniden teyit ettikleri’ açÄ±klandÄ±. Nükleer anlaÅŸma bildiride “Küresel nükleer silahsÄ±zlanmanÄ±n mimarisinin kilit unsuru ve çok taraflÄ± diplomasinin önemli bir baÅŸarÄ±sÄ±” olarak nitelendi. Bildiride, UluslararasÄ± Atom Enerjisi Kurumu’nun Ä°ran’Ä±n yükümlülüklerine uygun davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± 12 kez onaylandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 17:07

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