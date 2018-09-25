Balkan sosyalist partilerinden ortak Makedonya aÃ§Ä±klamasÄ±

Makedonyaâ€™nÄ±n NATO Ã¼yeliÄŸinin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acak referandum 30 EylÃ¼lâ€™de. Balkan sosyalist partileri ise â€˜DayanÄ±ÅŸmaya evet, NATOâ€™ya hayÄ±râ€™ aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

Makedonya'da 30 Eylül’de, Yunanistan ile yÄ±llardÄ±r süren isim sorununu çözen anlaÅŸmaya iliÅŸkin referandum gerçekleÅŸtirilecek.

Makedonya’nÄ±n adÄ±nÄ±n “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” olarak deÄŸiÅŸtirilmesini öngören anlaÅŸmanÄ±n kabulüne iliÅŸkin bu referandumda halka “Makedonya ve Yunanistan arasÄ±ndaki anlaÅŸmayÄ± kabul ederek Avrupa BirliÄŸi (AB) ve NATO üyeliÄŸine var mÄ±sÄ±nÄ±z?” sorusu yöneltilecek.

Ä°sim sorununu Makedonya’nÄ±n NATO ve AB üyesi olabilmesi için kullanmak isteyen hükümet, referandumun “ülkenin ikinci baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±” olduÄŸu söylemiyle kampanya yürütüyor.

Ä°ktidardaki Makedonya Sosyal Demokratlar BirliÄŸi (SDSM) öncülüÄŸündeki “Avrupa Makedonya’sÄ± için hep birlikte” isimli ittifak, Makedonya’nÄ±n NATO ve AB üyeliÄŸi ile referandumdan olumlu sonuç elde etmek adÄ±na “Evet” oyu kullanma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor.

Makedonya BaÅŸbakanÄ± Zoran Zaev, referandum kampanyasÄ±ndaki konuÅŸmalarÄ±nda, bu referandumu “Makedonya’nÄ±n ikinci baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±” olarak nitelendirirken, yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarÄ±n, vatandaÅŸlarÄ±n çoÄŸunluÄŸunun NATO ve AB üyeliÄŸini desteklediÄŸini gösterdiÄŸine iÅŸaret ediyor.

NATO’YA HAYIR!

Öte yandan Makedon Levica Partisinin (Sol) çaÄŸrÄ±sÄ±yla Makedonya’nÄ±n Dojran kentinde bir araya gelen Balkan sol, sosyalist partiler, “NATO’ya hayÄ±r” dediler. YapÄ±lan ortak açÄ±klamada, “Bizler Makedonya halkÄ±na; ve siyasi bir güç olarak NATO yayÄ±lmacÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ve hükümetin baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± çÄ±karak halkÄ±n çÄ±karlarÄ±nÄ± temsil eden Levica partisine yönelik destek ve dayanÄ±ÅŸma irademizi ortaya koyuyoruz” denildi. Levica, referandumu boykot çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor.

Bulgaristan, Yunanistan, Türkiye ve SÄ±rbistan’dan parti ve örgütler adÄ±na yapÄ±lan ortak açÄ±klamada, “Makedonya ve Yunanistan hükümetleri 25 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±ndÄ±r iki üke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri etkileyen anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n çözümü olarak sunduklarÄ± bir ‘isim koyma’ anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±lar. Bu anlaÅŸmanÄ±n taraflarÄ±n ulusal sorunu çözme ve etnik dostluÄŸu güçlendirme yolunda samimi iradesinin sonucu olmadÄ±ÄŸÄ± ve BatÄ± emperyalizminin kurumlarÄ± NATO ve AB tarafÄ±ndan kurgulanmÄ±ÅŸ bir adÄ±m olduÄŸu ÅŸüphe götürmez bir gerçektir. Bunun temel kanÄ±tÄ± da Makedonya hükümetinin ülkenin adÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla aldÄ±ÄŸÄ± ancak çözümü ülkenin Avrupa BirliÄŸi’ne ve NATO’ya giriÅŸine baÄŸÄ±mlÄ± kÄ±lann bir referendum düzenleme kararÄ±dÄ±r” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

RUSYA KARÅžITI STRATEJÄ°NÄ°N BÄ°R PARÇASI

Makedonya’nÄ±n “dünya barÄ±ÅŸÄ± için en büyük tehdit olan” NATO’ya giriÅŸinin, Ä°ttifakÄ±n Balkanlar boyunca geniÅŸlemesi yolunda yeni bir adÄ±m olduÄŸuna ve Bosna Hersek ve SÄ±rbibtan gibi ülkeler için de üyelik baskÄ±sÄ± oluÅŸturacaÄŸÄ±na dikkat çekilen açÄ±klamada, bölgede de yeni istikrarsÄ±zlÄ±klara neden olacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.

“NATO yayÄ±lmacÄ±lÄ±ÄŸÄ± bu kurumun bölgedeki temel rakibi Rusya’yÄ± çevrelemeyi içeren geniÅŸ jeopolitik stratejisi olarak uygulanmakta ve enerji hatlarÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almayÄ± amaçlamaktadÄ±r. Balkan ülkelerini mülteciler için bir duvar olarak kullanmak da bu politikaya dahildir” denilen açÄ±klamada, “Gündemini uygulamak için yerel milliyetçiliÄŸi teÅŸvik eden ve etnik ayrÄ±mlarÄ± kÄ±zÄ±ÅŸtÄ±ran NATO askeri olarak var olduÄŸu bütün bölge ülkelerinde emekçilere yönelik baskÄ±larÄ±n ve toplumsal kargaÅŸanÄ±n temel etmeni olduÄŸunu da kanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±r” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

HALKLARIN KENDÄ° KADERÄ°NÄ° TAYÄ°N HAKKI VURGUSU

Yunanistan’la “isim anlaÅŸmasÄ±”nÄ±n da ulusal sorunun çözümü için bir yöntem olamayacaÄŸÄ±na dikkat çekilen açÄ±klamada, “Tersine Makedonya halkÄ±nÄ±n kendi ülkelerinin adÄ±nÄ± belirleme hakkÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tlayarak ve Yunanistan sÄ±nÄ±rlarÄ± içindeki Makedon azÄ±nlÄ±ÄŸÄ± yok sayarak halklarÄ±n kaderini tayin hakkÄ±nÄ±n reddini esas almaktadÄ±r. Bu ÅŸekilde Yunan milliyetçiliÄŸini beslemekte ve bölgedeki etnik çeliÅŸkileri derinleÅŸtirecek bir tehdit oluÅŸturmaktadÄ±r. Ä°ÅŸte bu nedenle Makedonya egemen sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n kendi halkÄ±nÄ± bunlarÄ± kabul etmesi için zorlamasÄ±na sonuna kadar karÅŸÄ± çÄ±kmak gerekmektedir” denildi.

AçÄ±klama ÅŸöyle devam etti:

“AÅŸaÄŸÄ±da imzasÄ± olan kurumlar olarak bizler Makedanya halkÄ±na ve siyasi bir güç olarak NATO yayÄ±lmacÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ve hükümetin baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± çÄ±karak halkÄ±n çÄ±karlarÄ±nÄ± temsil eden Levica partisine yönelik destek ve dayanÄ±ÅŸma irademizi ortaya koyuyoruz. Bu mücalenin ne kadar önemli olduÄŸunun bilincindeyiz. Makedonya’da anti emperyalist güçlerin elde edeceÄŸi zafer, BatÄ± emperyalist stratejisi için belirgin bir gerileme olacak, Balklanlar’da sÄ±nÄ±rlarÄ± yeniden çizmeyi amaçlayan yÄ±kÄ±cÄ± emperyalist savaÅŸ planlarÄ±nÄ± engelleyecek ve dünya çapÄ±nda emekçilere ilham ve güven veren ÅŸok dalgalarÄ± yaratacaktÄ±r.”

Ortak açÄ±klamayÄ± Yunanistan’dan Sosyalist Ä°ÅŸçi Partisi (SEK), Ä°ÅŸçilerin Devrimci Partisi (EEK), Yunanistan Komünist Enternasyonalist Örgütü (OKDE), Enternasyonalist Ä°ÅŸçi Solu (DEA), Yeni Sol Hareket (NAR); Türkiye’den Emek Partisi (EMEP) ve Devrimci Ä°ÅŸçi Partisi (DÄ°P); SÄ±rbistan’dan Marks21 Örgütü imzaladÄ±lar.

REFERANDUM SONRASI SIRA MECLÄ°STE OLACAK

Makedonya Devlet Seçim Komisyonunun verilerine göre, 30 Eylül’de gerçekleÅŸtirilecek referandumda 1 milyon 806 bin 336 seçmenin oy kullanma hakkÄ± bulunuyor. Referandumun geçerli sayÄ±labilmesi için bu sayÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n yani en az 903 bin 169’unun oy kullanmasÄ± gerekiyor.

Referandumun sonuçlarÄ±nÄ±n baÄŸlayÄ±cÄ± bir tarafÄ± olmasa da hükümet, “vatandaÅŸlarÄ±n referandumda göstereceÄŸi iradenin” baÄŸlayÄ±cÄ± olarak kabul edileceÄŸini belirtiyor.

Referandumun ardÄ±ndan, iki ülke arasÄ±ndaki anlaÅŸmada yer alan anayasal deÄŸiÅŸikliklerin onaylanmasÄ± için Makedonya meclisindeki milletvekillerin en az üçte ikisinin (120 milletvekilinden 81’inin) bunu desteklemesi gerekiyor.

Makedonya’da bu süreçlerin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ise anlaÅŸmanÄ±n Yunanistan meclisinde de onaylanmasÄ± gerekiyor.

YUNANÄ°STAN’LA YAÅžANAN Ä°SÄ°M SORUNU NEDÄ°R?

Yunanistan, uzun yÄ±llardÄ±r kendi sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde “Makedonya” isimli bir bölge bulunduÄŸu gerekçesiyle ülkenin isminin deÄŸiÅŸtirilmesini talep ediyor.

Makedonya, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan ettiÄŸi 1991’den bu yana güney komÅŸusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO’ya üye olamÄ±yor.

Makedonya’nÄ±n uluslararasÄ± tanÄ±nÄ±rlÄ±ÄŸÄ±, ülkenin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Kurulu’nda oy birliÄŸiyle BM üyeliÄŸine kabul edildiÄŸi 1993 yÄ±lÄ±nÄ±n Nisan ayÄ±nda kesinlik kazanmÄ±ÅŸ ancak güney komÅŸusu Yunanistan’Ä±n itirazÄ±yla geçici referans olarak “Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)” adÄ±yla üyeliÄŸe kabul edilmiÅŸti.

Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Çipras ile Makedonya BaÅŸbakanÄ± Zaev 12 Haziran’da ülkelerinde düzenledikleri basÄ±n toplantÄ±larÄ±nda görüÅŸmeler neticesinde “Kuzey Makedonya Cumhuriyeti” adÄ± üzerinde anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸ, iki ülke hükümet temsilcilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla 17 Haziran’da imzalar atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Yunanistanâ€™Ä±n Makedonya sorunu

Yunanistan ile Makedonya'dan 'tarihi' isim anlaÅŸmasÄ±na imza

â€˜Makedonya adÄ±nÄ±n NATO Ã¼yeliÄŸi iÃ§in deÄŸiÅŸmesine karÅŸÄ±yÄ±zâ€™

Yunanistan'la Makedonya'dan 'isim sorunu'na 'Kuzey Makedonya' Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 16:51

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