Åžeker FabrikasÄ± Ã¶zelleÅŸtirildi: Hem Ã¼retici maÄŸdur hem de kamyoncu

Pancar hasat dÃ¶nemi baÅŸlamasÄ±na raÄŸmen pancarlar tarlada bekliyor. Ãœretici ve kamyoncular nakliye bedeli yÃ¼zÃ¼nden maÄŸdur.

Pancar hasat dönemi baÅŸlamasÄ±na raÄŸmen nakliye iÅŸi yapan kamyoncular, Çorum Åžeker FabrikasÄ±’nÄ±n verdiÄŸi nakliye fiyatÄ±nÄ±n geçen seneyle aynÄ± olmasÄ±ndan dolayÄ± dertli. Yerköy Åžoförler Kooperatifi BaÅŸkanÄ± Fikret Çetiner, mazotun yüzde 40 daha pahalÄ± hale geldiÄŸi bir dönemde nakliye fiyatÄ±nÄ±n geçen yÄ±lla aynÄ± olmasÄ±nÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu belirtti.

PANCAR TARLADA BEKLÄ°YOR

KamyoncularÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± nakliye bedeli sorunu nedeniyle kendilerinin de ürünlerini fabrikaya gönderemediklerini ve yaklaÅŸÄ±k 200 ton pancarÄ±n tarlada beklediÄŸini söyleyen üreticiler: “Pancar kotasÄ±nÄ±n yüzde 15+5 oranÄ±nda verilmesi gereken küspe istihkakÄ±yla ilgili sorun yaÅŸÄ±yoruz. Bugüne kadar Eylül ayÄ±nÄ±n ilk on gününde ödenen istihkaklar ay bitecek olmasÄ±na raÄŸmen ya hiç ödenmedi ya da çok az miktarda ödendi” dedi.

Kooperatif lokalinde kamyoncular ile buluÅŸan CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven durumu meclise taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸu bilgileri verdi: “Çorum Åžeker FabrikasÄ±’nÄ± alan ÅŸirket, pancarÄ± ton baÅŸÄ±na ortalama 45 lira gibi bir fiyatla taÅŸÄ±tmak istiyor. Bu fiyat geçen sene ile aynÄ±. Artan mazot fiyatÄ±na bakÄ±yoruz 6 lira 40 kuruÅŸ olmuÅŸ. Arada yüzde 40 zam var. Åžoför esnafÄ±na bu fiyatÄ± dayatmak zulümdür. Bu fiyatÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± için özelleÅŸtirmeyi yapan kurum müdahil olmalÄ±dÄ±r” dedi. Milletvekili Keven, sorunlarÄ± 1 Ekim’de Meclis açÄ±lÄ±nca TBMM çatÄ±sÄ± altÄ±na taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. (Yozgat/EVRENSEL)

‘MAZOT ÜZERÄ°NDEKÄ° ÖTV KALDIRILMALI’

Tüm Üretici Köylüler SendikasÄ± (Tüm Köy Sen) EÄŸitim ve Örgütlenme UzmanÄ± Sedat BaÅŸkavak, döviz kurundaki her artÄ±ÅŸÄ±n üretime zam olarak yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± tarÄ±m sektöründe ithalata dayalÄ± politikalardan vazgeçilip, üretime destek verilmesi gerektiÄŸini söyledi. TarÄ±m üreticisini destekleme politikasÄ±nda yetersiz kalan hükümetin, kendini ‘köylünün mazotunun yarÄ±sÄ±nÄ± veriyorum’ söylemiyle savunduÄŸunu belirten BaÅŸkavak, “Ama bugün itibariyle köylünün kullandÄ±ÄŸÄ± mazot litresine bakarsak, AKP’nin destek olarak verdiÄŸi 3 ila 4 litreyi geçmez. Bu açÄ±dan bir ÅŸey yapÄ±lacaksa, öncelikle köylünün kullandÄ±ÄŸÄ± mazot üzerindeki ÖTV kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor. Ä°laç ve gübre yardÄ±mÄ± yapÄ±lÄ±rsa üretime destek verilmiÅŸ olunur. Böylelikle tarÄ±mÄ± güçlendirmiÅŸ olursunuz.” (Mersin/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 16:43

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