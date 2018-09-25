Minik Elifâ€™in duymasÄ±na kur engeli

Trabzonâ€™da iÅŸitme kaybÄ± nedeniyle biyonik kulak ameliyatÄ± olmayÄ± bekleyen Minik Elif'in ameliyatÄ± dÃ¶vizdeki artÄ±ÅŸ yÃ¼zÃ¼nden iptal edildi.

Trabzon’da iÅŸitme kaybÄ± yaÅŸayan, biyonik kulak (koklear implant) takÄ±lmasÄ± için ameliyat olmayÄ± bekleyen 1,5 yaÅŸÄ±ndaki Elif SatÄ±lmÄ±ÅŸ, SGK ile hastanelerle cihazÄ± temin eden firmalar arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±k ve döviz kurundaki artÄ±ÅŸ nedeniyle maÄŸdur oldu. AmeliyatÄ± iptal edilen kÄ±zÄ± için üzülen Nurcan SatÄ±lmÄ±ÅŸ, çaresiz kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, “Tedavisi varken kÄ±zÄ±mÄ±n saÄŸÄ±r ve dilsiz kalmasÄ±nÄ± istemiyorum” diyerek yardÄ±m istedi.

SGK tarafÄ±ndan hastanelere cihaz alÄ±mÄ± için verilen ücretlere yapÄ±lan 7 bin 500 liralÄ±k zam dilimi, cihazÄ± temin eden firmalar ile paylaÅŸÄ±lamayÄ±nca biyonik kulak ameliyatlarÄ± durdu. Firmalar ile hastanelerin uzlaÅŸmasÄ± beklenirken, artan döviz kuru, sorunun büyümesine neden oldu. Bu durum, biyonik kulak ameliyatÄ± olmayÄ± bekleyen çocuklarÄ±n da maÄŸdur olmasÄ±na yol açtÄ±.

‘DÖVÄ°ZDEKÄ° DALGALANMALAR YÜZÜNDEN AMELÄ°YAT YAPILAMIYOR’

Trabzon’un KarÅŸÄ±yaka Mahallesi’nde oturan Nurcan ve Ahmet SatÄ±lmÄ±ÅŸ çiftinin doÄŸuÅŸtan iÅŸitme kaybÄ± yaÅŸayan ve bionik kulak takÄ±lmasÄ±nÄ± bekleyen 1,5 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlarÄ± Elif SatÄ±lmÄ±ÅŸ da maÄŸdur oldu. SatÄ±lmÄ±ÅŸ ailesi, 3 çocuklarÄ±ndan biri olan kÄ±zlarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmasÄ± için aylardÄ±r beklerken, firmalar ile hastanelerin uzlaÅŸamamalarÄ± nedeniyle ameliyatÄ±n iptal edildiÄŸini öÄŸrenince yÄ±kÄ±ldÄ±. Aile, anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n giderilmesiyle kÄ±zlarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmasÄ±nÄ± bekliyor.

‘KIZIM SAÄžIR VE DÄ°LSÄ°Z KALMASIN’

KÄ±zlarÄ±nÄ±n tedavisi için aylardÄ±r uÄŸraÅŸ verdiklerini anlatan anne Nurcan SatÄ±lmÄ±ÅŸ, ameliyatÄ±n iptal edildiÄŸini öÄŸrenmeleri üzerine hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. “KÄ±zÄ±mÄ±n yaÅŸÄ±tlarÄ± gibi saÄŸlÄ±klÄ± olabilmesi için 2 yaÅŸÄ±na girmeden ameliyatÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± gerekiyor” diyerek gözyaÅŸÄ± döken anne Nurcan SatÄ±lmÄ±ÅŸ, “Elif 16 aylÄ±k. DoÄŸuÅŸtan iÅŸitme engelli. Tedavisi var mÄ± diye hastane hastane dolaÅŸtÄ±k. En son Ankara’da kÄ±zÄ±mÄ±n bir yaÅŸÄ±ndan sonra biyonik kulak ameliyatÄ± olup iÅŸitebileceÄŸini öÄŸrendik. Tedavi süreci baÅŸladÄ±. Ameliyat tarihini alabilmek için çok uÄŸraÅŸtÄ±k. Ekim’in 16’sÄ± için ameliyat tarihi alÄ±p ve gün saymaya baÅŸladÄ±k. Sonra bir telefon geldi, ‘Dövizdeki dalgalanmalar yüzünden ameliyat yapÄ±lamÄ±yor’ diye. SarsÄ±ldÄ±k. DünyamÄ±z baÅŸÄ±mÄ±za yÄ±kÄ±ldÄ±” dedi.

Ülkemizde bu ameliyatÄ± baÅŸka hastanelerin de yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendiklerini belirten anne SatÄ±lmÄ±ÅŸ “Rize’de Recep Tayyip ErdoÄŸan Hastanesi’ne baÅŸvurduk. KÄ±zÄ±m Elif için tekrar aynÄ± tetkikler yapÄ±ldÄ± ve Kurban BayramÄ± sonrasÄ± ameliyat olmasÄ±na karar verildi. Çok mutlu olduk. Ümitlerimiz yeniden yeÅŸermeye ve heyecanlanmaya baÅŸladÄ±k. Sonra bir telefon daha geldi. Döviz kurundan Recep Tayyip ErdoÄŸan Üniversitesi Hastanesi’nin de etkilendiÄŸi söylendi. YaÅŸamÄ±ÅŸ olduÄŸumuz hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatamam. Tedavisi varken kÄ±zÄ±mÄ±n dilsiz ve saÄŸÄ±r olmasÄ±nÄ± istemiyorum” dedi.

‘ÇARESÄ° VAR’ DEDÄ°LER, ÇARESÄ°Z BIRAKTILAR’

Biyonik kulak ameliyatÄ±na hazÄ±rlÄ±k olarak aylardÄ±r iÅŸitme cihazÄ± kullandÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Ahmet SatÄ±lmÄ±ÅŸ ise çaresiz kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Ahmet SatÄ±lmÄ±ÅŸ, “MaÄŸdur durumda, çaresiz bekliyoruz. Bize ‘çaresi var’ dediler, ama bizi çaresiz bÄ±raktÄ±lar” diye konuÅŸtu. Ameliyat gününü beklerken dövizdeki dalgalanmanÄ±n karÅŸÄ±larÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan baba SatÄ±lmÄ±ÅŸ “Firmalar yüksek fiyat istiyor, ama hastaneler bunu kabul etmiyor. ÇocuÄŸumun günahÄ± ne? Kur farkÄ± düzelir ama çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± gittikten sonra neye yarar. Benim en büyük kÄ±zÄ±m ikinci sÄ±nÄ±fa gidiyor, ‘Baba elif bizim gibi duymayacak mÄ±? KardeÅŸim saÄŸÄ±r ve dilsiz mi kalacak’ diye soruyor. Bir baba için çok zor sorular” diyerek yetkililerden yardÄ±m istedi. (Trabzon/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 16:30

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